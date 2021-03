Per tutti e dodici i segni zodiacali sta per prendere il via una nuova giornata. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 18 marzo 2021 e vediamo quali novità e cambiamenti hanno in serbo in amore e nel lavoro stelle e pianeti.

Ariete: in amore alcuni stanno vivendo delle tensioni che portano avanti da diversi giorni. Ci sarà ancora qualche discussione da affrontare. Nel lavoro, se state aspettando alcune risposte, a breve potrebbero arrivare novità.

Toro: per i sentimenti, al momento state vivendo una situazione abbastanza tranquilla, anche se molti sentono la necessità di vivere qualcosa di nuovo.

Nel lavoro, se arriva qualche proposta prima di dire sì meglio valutare tutto con estrema attenzione.

Gemelli: a livello amoroso momento nel complesso positivo. State mettendo da parte i problemi legati ad una vecchia relazione. Nel lavoro, se ci sono delle richieste da fare, meglio agire adesso.

Cancro: in amore momento positivo per cercare di recuperare in una storia. Se ci sono state delle piccole liti, evitate di far saltare tutto all'aria per poco. A livello lavorativo non è un momento esaltante questo, sarà necessario non azzardare troppo.

Leone: per i sentimenti meglio evitare alcune discussioni, alcune incomprensioni sono da tenere da parte. Nel lavoro non si può fare molto al momento, gestite al meglio quello che viene.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale ci sono diverse cose da dover superare.

Nel complesso però siete forti. Nel lavoro i rapporti con soci e collaboratori al momento sono da rivedere.

Previsioni e oroscopo del 18 marzo 2021: la giornata dei segni zodiacali

Bilancia: in amore ci sono alcune scelte da fare, ma nel complesso il momento non è difficile. Agite comunque con calma. A livello lavorativo siate attenti da qui ai prossimi giorni, gestite bene ogni situazione.

Scorpione: a livello amoroso le cose andranno meglio a partire da questa giornata. Con Venere in aspetto positivo, le sensazioni e le emozioni non mancano. Nel lavoro vi sentite più forti in questo momento, le vostre capacità sono notevoli.

Sagittario: a livello amoroso, attenzione a qualche momento di agitazione e complicazione, dovrete essere più tranquilli.

Nel lavoro momento di maggiore tranquillità, avrete la possibilità di fare qualche richiesta.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale attenzione a qualche difficoltà in amore, meglio fare chiarezza se una storia non va come vorreste. Nel lavoro qualcuno potrebbe essere contro di voi, fate attenzione che vi sta attorno.

Acquario: a livello amoroso giornata non esaltante, meglio lasciarsi scivolare le cose addosso. Nel lavoro non arriva al momento il risultato che vorreste, ma non per questo dovete abbattervi.

Pesci: in amore cielo che è dalla vostra parte in questa giornata, se dovete affrontare alcune discussioni siete favoriti. Nel lavoro, se c'è una richiesta da fare agite in questo momento.