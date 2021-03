Astri e stelle della giornata del 17 marzo. Leggiamo quali novità porteranno stelle e pianeti ai dodici segni con l'Oroscopo del 17 marzo sia sul piano sentimentale che lavorativo.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore, se state riscontrando problemi con la persona amata potreste decidere di prendere una decisione importante di chiudere una storia. Sono favoriti i single del segno. Nel lavoro non mancherà qualche notizia che attendevate da tempo.

Toro: per i sentimenti, con la Luna nel segno questo è un periodo migliore. Le storie che vanno avanti da tempo potranno vedere una consacrazione.

Nel lavoro al momento siete favoriti.

Gemelli: a livello sentimentale, se avete qualcosa da dire fatelo in questa giornata. I nuovi incontri non dovranno essere sottovalutati. Nel lavoro, se ci sono delle decisioni da prendere ma meglio non affrettare troppo i tempi.

Cancro: in amore ci sono ancora dei momenti non esaltanti che state vivendo, la situazione migliorerà settimana prossima. A livello lavorativo questa seconda parte del mese sta portando maggiori scontri, per questo motivo attenzione alle parole.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale qualcosa non sta andando come vorreste in amore. State vivendo maggiori momenti di tensione. Nel lavoro alcune importanti situazioni sono ancora bloccate.

Vergine: a livello sentimentale la Luna è favorevole e potrà aiutarvi nei rapporti con gli altri.

Nel lavoro alcuni progetti non stanno decollando, siete in attesa di novità.

Astrologia del 17/03 dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per i sentimenti, se una storia non prosegue come vorreste potrete anche prendere una decisione drastica. A livello lavorativo ci sono delle questioni economiche da dover risolvere legatale agli scorsi mesi.

Scorpione: in amore Luna in opposizione che potrà creare qualche momento di tensione.

Fortunatamente i problemi sono superabili. Nel lavoro c'è da capire come agire da qui al futuro. Alcune situazioni contrattuali sono in bilico.

Sagittario: a livello amoroso periodo importante per chi vuole concretizzare un'unione. Le storie che vanno avanti da tempo sono favorite. Nel lavoro alcuni sentono la necessità di cambiare, ma molto dipenderà dal tipo di attività che vorrete andare a svolgere.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale alcune cose potrebbero cambiare in amore con l'arrivo della prossima settimana. State cercando di prendere delle decisioni importanti. Nel lavoro, se ci sono delle scelte da fare meglio muoversi adesso.

Acquario: per i sentimenti attenzione ad alcune difficoltà che potreste vivere se una storia è nata da poco. Nel lavoro con la Luna in opposizione meglio non fare troppe cose contemporaneamente.

Pesci: in amore, se state cercando un chiarimento questa giornata aiuta. Evitate solo di portare avanti alcune polemiche. Nel lavoro momento che vi permetterà di vivere nuove occasioni.