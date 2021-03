L'Oroscopo di domani 20 marzo si prepara a deliziarci con belle novità e buone notizie, proprio in concomitanza con la giornata di inizio week-end. In questo caso la domanda alla quale dover rispondere è: cosa riserveranno le stelle a fine settimana? Oltre al passaggio di consegne tra la parte lavorativa del periodo e quella da dedicare al relax, l'Astrologia ricorda la presenza della Luna in Gemelli. La posizione dell'astro della Terra sta per cambiare: domenica 21 la stessa entrerà nel segno del Cancro. A tenere banco questo sabato soprattutto l'insediamento del Sole in Ariete, presente nel segno di Fuoco a partire dalle ore 09:37 della mattina.

Buone notizie in arrivo ancora per i nati in Ariete: sempre questa domenica assisteremo al passaggio di Venere dal segno dei Pesci a quello del già citato Ariete.

A questo punto, prima di iniziare a decantare una ad una le valutazioni astrali interessanti le previsioni astrologiche del 20 marzo, diamo uno sguardo alla scaletta con le stelle quotidiane, in questo contesto riguardante i segni dello zodiaco da Ariete a Vergine.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Ariete (Sole nel segno);

2° posto - ★★★★★: Gemelli, Cancro;

3° posto - ★★★★: Leone;

4° posto - ★★★: Toro;

5° posto - ★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 20 marzo, amore e lavoro

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 20 marzo al segno dell'Ariete predice uno splendido sabato di fine settimana, senza nessun tipo di riscontro negativo da parte degli astri.

A portare fortuna l'ingresso del Sole nel segno: cosa porterà di buono la giornata in vista del prossimo week-end? In amore, ammettiamolo pure, non avrete i soliti problemi che vi assillano durante il resto della settimana, a parte la solita stanchezza: alcune questioni aperte troveranno facile soluzione. In coppia sprizzerete allegria da tutti i pori e la voglia di vivere vi porterà a dedicarvi in modo particolare alle persone che amate.

Preparatevi a riversare su chi amate tantissimo affetto, in particolare verso la dolce metà. Single, l'amore sarà all'ordine del giorno, confortante, riscaldante, inebriante! Sarete tutti tenerissimi e pronti a fondervi tra le braccia dell'essere scelto o che vi ha scelto. Avventure promettenti saranno presto all'orizzonte. Per altri potrebbe essere un giorno molto fortunato per iniziare qualcosa d'importante.

Nel lavoro, il Sole sarà il motore che vi spingerà avanti, regalandovi chiarezza e lucidità mentale ma soprattutto un grande spirito di iniziativa. Questo infatti potrebbe essere il momento propizio per far partire progetti a lungo termine.

Toro: ★★★. La giornata del 20 marzo non sarà troppo positiva, pertanto cercate di accontentarvi. Avrete un arcigno Saturno, decisamente 'contro', sappiatelo: occhio a non fare passi falsi! In amore, siete rimasti un po' attaccati al passato e questo non è buono. Dateci un netto taglio pensando al futuro: se la relazione non vuol saperne di decollare, oppure cammina a rilento, non intestarditevi nel continuare. Prendete drastiche misure: perso per perso, alla fine sempre a guadagnare andrete. La tensione nei rapporti familiari diverrà bollente: trovate un punto di incontro così eviterete delusioni annunciate.

Single, alcune circostanze planetarie vi porranno in una situazione poco felice; il gioco però sarà in mano vostra ed avrete le carte giuste per uscirne brillantemente. Potrebbe essere una giornata faticosa, ma non fatevi spaventare e tirate dritto. Usate forza, vigore, energia e vedrete che passerà. Nel lavoro, sono in arrivo una ventata di novità. Fate comunque attenzione a non sognate troppo ad occhi aperti. Tenete i piedi per terra ed aspettate conferme prima di agire.

Gemelli: ★★★★★. Giornata di fine settimana davvero super, meravigliosa per molti voi nativi. Le stelle indubbiamente saranno ben disposte nei vostri confronti, pronte ad assecondare positivamente quasi ogni desiderio. Visto che il periodo lo permetterà, perché non cercare di trarne un vantaggio?

In amore, mettete da parte la vostra indole da dominatori: prevalere su tutti ad ogni costo non sempre è cosa buona. Anche se la giornata dovesse essere piena di impegni, le stelle regaleranno un'energia mai vista, il che vi permetterà di dedicare del tempo alle cose che più vi piacciono. Altresì, gli astri spingeranno ad essere curiosi, regalando la voglia di fare qualcosa di originale per rendere la vita più interessante. Single, potete stare tranquilli dedicandovi alle gioie dell'amore, settore che da sempre alimenta la vostra sensibilità. Forse, siete indecisi sul da farsi? Allora cercate un aiuto presso amici o persone care. Nel lavoro, il periodo vi aiuterà ad avere una visione lucida delle cose ed a stilare un elenco delle vostre priorità.

Vi impegnerete a fondo per raggiungere i vostri obiettivi ma lo farete anche con leggerezza e con senso dell'umorismo.

Oroscopo e stelle di sabato 20 marzo

Cancro: ★★★★★. La giornata di inizio week-end sarà per voi del segno molto positiva, ideale al punto giusto e, a tratti, persino esilarante. Datevi da fare, non sciupate questa grande opportunità offerta dalle stelle. In amore, finalmente vi sentirete in grado di affrontare la vita di coppia con molta più energia ed entusiasmo. La Luna vi strizza l'occhio: questa domenica entrerà nel segno favorendo sentimenti e buon dialogo. Nell'attesa, vivrete una giornata movimentata positivamente. Per quanto riguarda il mondo affettivo, sarete carichi di energia e di ottimi propositi. Single, sarà una gran bella giornata anche per voi solitari.

Il settore sentimentale dominerà positivamente questo sabato di marzo, mentre una forte carica emotiva offrirà opportunità a chi è in cerca di compagnia. Nel lavoro, il supporto delle effemeridi sarà ancora più efficace, visto che sta per fare il suo ingresso una splendida Luna nel segno (domenica). Se aveste intenzione di prendere delle iniziative particolari, magari originali, fatelo immediatamente perché molti pianeti saranno dalla vostra parte.

Leone: ★★★★. La giornata del 20 marzo andrà a cavallo della solita e scontata routine. Diciamo anche che potranno sopravvenire frangenti impegnativi, seppur non difficili da risolvere. Non dovrebbero esserci attimi di impuntamento o di smarrimento ma tutto scorrerà secondo i vostri piani. In amore, viva la stabilità coniugale e la sicurezza emotiva: questo dovrà essere il vostro credo per la giornata di partenza del week-end.

Forse nel rapporto di coppia non sempre riuscite ad esprimere il meglio di voi, rischiando spesso di essere incompresi. Single, in questa giornata cercate di cambiare qualcosa della vostra vita. Talvolta è necessario puntare sulle frivolezze per capire cosa realmente è in grado di migliorare il proprio futuro. Nel lavoro, la giornata decollerà positivamente. Se sarete costanti, vi renderete conto di poter dare il meglio anche nelle operazioni che richiederanno particolare furbizia ed intelligenza.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, sabato 20 marzo, preannuncia l'arrivo un week-end sotto pessimi auspici: reale la possibilità di dover affrontare un periodo da 'ko'. Secondo quanto rilevato dalla carta del cielo, la giornata di fine settimana sarà ancora interessata dalla cattiva influenza di Urano e Nettuno, entrambi speculari negativi.

Cosa vi attende in amore? Ebbene, in campo sentimentale vi senterete un po' soli, mentre il partner preso da altro potrebbe lasciarvi in disparte. Qualcuno di voi tenderà ad isolarsi, estraniandosi probabilmente dalla realtà anche di coppia. Intanto, la prima cosa da fare sarà quella di rassicurare chi avete accanto: avercela con il mondo intero, d'accordo, ma da questo a fare di tutta l'erba un fascio ce ne passa. Single, un sovraccarico di impegni vi renderà particolarmente nervosi. Vivrete male, questo vi porterà a rinunciare anche ai momenti dedicati solitamente al tempo libero. Vi sentirete ingabbiati, come se foste prigionieri della vostra stessa vita. Parlando di lavoro e di affari invece, sarà necessario mantenere alta la concentrazione.

Infatti c'è il rischio di distrarsi e di commettere errori.

