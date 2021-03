Un nuovo weekend, l'ultimo del mese di marzo, sta per prendere il via. Approfondiamo quindi quali novità porterà l'Oroscopo per tutti i 12 segni zodiacali relativamente alla giornata di sabato 27 marzo 2021.

Previsioni astrali per la prima sestina

Ariete: in amore, se ci sono delle cose da chiarire, la serata vi aiuterà. Attenzione solo a qualche pensiero di troppo. Nel lavoro potrebbe arrivare qualche nuova opportunità.

Toro: per i sentimenti c'è una Luna favorevole che vi permetterà di vivere al meglio le relazioni. Nel lavoro, se volete avanzare delle richieste, fatelo in questo momento: adesso vi sentite più forti.

Gemelli: a livello sentimentale non sarà una giornata esaltante, potrebbero esserci delle complicazioni. Nel lavoro vorreste fare qualcosa di più, ma al momento vi sentite bloccati.

Cancro: in amore cercate di vivere questa giornata con prudenza. Qualcosa potrebbe non andare come vorreste. A livello lavorativo alcuni potranno valutare nuove proposte, ma al momento niente è semplice.

Leone: in amore c'è la necessità di riflettere di più in questo momento. Con l'arrivo della fine del mese potrete vivere qualche emozione in più. Nel lavoro le idee sono favorite, non fermatevi.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale la Luna è favorevole e aiuterà in questo fine settimana. Nel lavoro occorre fare attenzione a non perdere troppo tempo in faccende futili.

L'oroscopo di sabato 27 marzo: la giornata per la seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti l'inizio questa giornata metterà in chiaro alcune questioni che erano bloccate da tempo. Attenzione a qualche momento di agitazione. Nel lavoro ci sarà la possibilità di risolvere alcune difficoltà.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale è un momento utile per le nuove relazioni.

Potrebbe nascere qualcosa in più. Nel lavoro avrete la possibilità di risolvere qualcosa.

Sagittario: a livello amoroso sarà bene pesare bene le parole e pensare prima di parlare. Nel lavoro ci sarà la possibilità di rivedere alcune cose e risolvere un problema nato di recente. Diversi pianeti sono favorevoli e aiutano.

Capricorno: in amore, se una storia va avanti da molto tempo, ci sarà un netto miglioramento rispetto all'ultimo periodo.

A livello lavorativo attenzione ad alcune situazioni di conflitto.

Acquario: nei sentimenti è meglio non sottovalutare i nuovi incontri, visto che Venere è favorevole e aiuta. Nel lavoro potreste cambiare ruolo, alcuni hanno anche fatto delle richieste durante le ultime settimane.

Pesci: in amore la Luna è in opposizione, evitate di azzardare troppo se non volete delle tensioni inutili. Nel lavoro occorre fare attenzione ad alcuni problemi, poi si recupererà domenica.