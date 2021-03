Il terzo mese del 2021 è ormai giunto al suo termine e la nuova settimana che conduce da lunedì 29 marzo a domenica 4 aprile si prepara a lasciare il posto a un nuovo mese pieno di sorprese: l'Oroscopo prova ad anticipare cosa potrebbe accadere durante le prossime giornate ai vari segni zodiacali.

Gli astri assumeranno una posizione poco favorevole per il segno del Toro che si ritroverà quindi costretto a dover stringere i denti almeno fino al weekend, così come la Bilancia che potrebbe imbattersi in qualche battibecco non preventivato e di certo poco gradito in un periodo particolare come questo.

A godere, invece, dei frutti che l'influenza benevola della fortuna ha deciso di donare sono i nati sotto al segno dell'Ariete, contrariamente al Sagittario, che invece sarà stanco e non del tutto pronto a fare i conti con un'impennata dello stress. Nel bene e nel male, comunque, si tratta di un periodo passeggero che non si soffermerà per troppo tempo e modificherà pian piano il proprio corso.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio di tutti e 12 i segni zodiacali.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - l'Ariete sarà uno tra i pochi segni zodiacali che riusciranno a godere degli effetti positivi che la fortuna è in grado di elargire. sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale e relazionale non ci sarà nulla di cui preoccuparsi: si dovrà essere pronti ad accogliere l'arrivo di nuove proposte lavorative; sarà così possibile iniziare una carriera decisamente migliore di quella abbandonata recentemente.

L'umore sarà alle stelle e niente e nessuno riuscirà a scalfirlo facilmente.

Toro - come già anticipato, l'oroscopo di questa nuova settimana non sembra preannunciare nulla di buono per coloro nati sotto al segno del Toro. Gli astri in opposizione potrebbero portare al sopraggiungimento di qualche rallentamento in ambito lavorativo in grado di alterare il normale stato di benessere.

La vicinanza delle persone care, fortunatamente, aiuterà a contenere lo stress ed il nervosismo, quindi è bene fare attenzione a chi si ha intorno.

Gemelli - anche per il segno dei Gemelli gli astri non sembrano essere favorevoli. Qualche rallentamento potrebbe subentrare già dalla giornata di martedì, senza lasciare il tempo ai nativi di organizzarsi.

Confrontarsi con una persona più esperta aiuterà di certo a limitare i danni, morali e non, ma nessuno metterà da parte il proprio lavoro per assumersi responsabilità che non gli competono. Attenzione quindi a circondarsi di persone fidate.

Cancro - chi è nato sotto al segno del Cancro potrebbe avvertire qualche piccolo problemino crescere all'interno della vita di coppia. Qualche battibecco irromperà come un fulmine a ciel sereno per movimentare un po' una storia altrimenti troppo monotona, ma senza danneggiarla in maniera irreparabile e, soprattutto, senza alterare di troppo lo stato d'animo di entrambi i partner. Secondo l'oroscopo, confidarsi in anticipo potrebbe essere forse il modo migliore per affrontare il periodo in questione.

Leone - pronti ad accogliere l'arrivo di nuove occasioni, coloro nati sotto al segno del Leone hanno già preparato la propria scaletta nel caso in cui una nuova proposta di lavoro dovesse sopraggiungere nelle prossime giornate.

Le occasioni appena citate, però, non saranno esclusivamente relegate all'ambito lavorativo, ma potrebbero riguardare anche ambiti diversi da esso, come potrebbe essere quello relazionale e sentimentale. Una nuova fiamma potrebbe quindi accendersi nelle prossime ore e far battere all'impazzata il cuore per qualcuno.

Vergine - servirà tanta pazienza. Secondo le previsioni dell'oroscopo, la nuova settimana non sarà troppo positiva e bisognerà quindi stringere i denti, attendendo l'arrivo di un periodo migliore di quello attuale. L'importante sarà non arrendersi e non abbandonare mai la speranza. Mai abbassare la guardia, però, specialmente in ambito sentimentale: qualche persona importante potrebbe fare capolino proprio nei prossimi giorni.

L'oroscopo della settimana, da Bilancia a Pesci

Bilancia - secondo le anticipazioni di questa settimana, l'ultima per il mese di marzo e la prima per il mese di aprile, chi è nato sotto al segno della Bilancia farà bene a prepararsi ad accogliere l'arrivo di una carica non propriamente positiva. Potrebbero nascere varie tensioni sia con il partner che con i colleghi di lavoro e il periodo già di per sé poco tranquillo potrebbe far vacillare quella serenità creata con non poco sacrificio. Attenzione quindi a non scaricare lo stress addosso alle persone care.

Scorpione - il segno dello Scorpione si preparerà ad affrontare un periodo leggermente ambiguo, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Qualche nuovo incontro potrebbe portare una nuova energia positiva all'interno di giornate altrimenti troppo spente e monotone, ma non tutte le persone che si incontreranno lungo il cammino riusciranno a sortire questo effetto.

Ci sarà chi non farà altro che portare casini e fraintendimenti vari, quindi è meglio fare attenzione ed aprire al massimo gli occhi.

Sagittario - il periodo in questione, come già anticipato dall'oroscopo di questa nuova settimana, non sarà tra i migliori, specialmente se si considerano i livelli leggermente alti di stress e l'aumentare del nervosismo causato da una situazione lavorativa non proprio nella norma. Qualche battibecco a livello relazionale potrebbe portare alla rottura definitiva di un rapporto già di per sé turbolento e movimentato.

Capricorno - per i nativi del segno potrebbe non essere un periodo positivo. In amore, stando alle previsioni dell'oroscopo, potrebbe esserci qualche battibecco in grado di portare alla luce alcuni dubbi lasciati irrisolti in passato.

Se si vorrà proseguire nella relazione sentimentale attuale si dovranno necessariamente colmare quei vuoti lasciati dai discorsi abbandonati in precedenza.

Acquario - un'ondata di nuove emozioni potrebbe sopraggiungere senza preavviso nei prossimi giorni, facendo dono di momenti magici e di altri leggermente più nostalgici. Un insieme di emozioni e sensazioni varie che di certo eliminerà la monotonia del periodo.

Pesci - secondo quanto anticipato dall'oroscopo della prossima settimana, in un periodo come questo sarà necessario non lasciare alcun tipo di lavoro a metà e non abbandonare ciò che si sta facendo per dedicarsi ad altro. Il detto "mai rimandare a domani ciò che puoi fare oggi" non è mai stato così pieno di significato come in questo momento.