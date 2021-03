Il weekend è ormai alle porte, ma prima scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di venerdì per i dodici segni. Grazie al favore di Marte, l'Ariete può ottenere molto in ambito lavorativo, dove ritrova concentrazione e determinazione. Anche per il Sagittario è un ottimo momento in tal senso, al contrario la Vergine potrebbe essere un po' ansiosa e nervosa. Vediamo di seguito quali sono le previsioni complete per amore, lavoro e salute di venerdì 5 marzo 2021 per tutti i segni.

Oroscopo di venerdì 5 marzo 2021

Ariete: Marte in posizione amica aiuta a spostare lo sguardo e a concentrarsi sulle questioni pratiche e lavorative.

Durante queste 24 ore qualcuno potrebbe concludere degli affari interessanti o ottenere un nuovo incarico. L’amore è forte.

Toro: è un momento di ripartenza per il segno. Il consiglio delle stelle è quello di procedere lungo il vostro cammino senza lasciarvi distrarre e soprattutto senza mai guardare indietro. Amore passionale romantico.

Gemelli: l’ingresso di Marte nel vostro cielo ha portato un po’ di scompiglio. Le prossima giornata potrebbe riservare degli alti e bassi e soprattutto delle incongruenze lavorative. Agite con cautela, evitando di farvi prendere dal panico.

Cancro: se c’è un obiettivo da raggiungere il corso delle stelle vi consiglia di inseguirlo proprio durante le prossime ore. È il momento ideale per inviare il curriculum o per proporsi per un incarico.

Serenità in amore.

Leone: l’oroscopo di venerdì 5 marzo 2021 lascia presagire una giornata faticosa dal punto di vista fisico ma è molto emozionante per quanto riguarda l’amore. Qualcuno potrebbe ricevere le certezze che stava aspettando.

Vergine: continua l'opposizione di Marte che durante questa giornata potrebbe rendere il segno alquanto ansioso e nervoso.

Meglio evitare le polemiche e le critiche in amore e in ambito lavorativo. Il fisico necessita di maggiori attenzioni.

Bilancia: le stelle lasciano prevedere una giornata interessante per quanto riguarda i rapporti con gli altri. È il momento ideale per avviare nuove collaborazioni ma anche per costruire nuovi legami personali e sentimentali. Ottima la forma fisica.

Scorpione: il consiglio delle stelle per la giornata di venerdì 5 marzo è quello di tenersi alla larga dalle distrazioni e concentrarsi il più possibile sulla risoluzione di alcune questioni riguardanti la vita pratica che necessitano una revisione.

Sagittario: secondo le stelle questa giornata si rivela molto interessante e produttiva per il segno. Qualcuno potrebbe avere un lampo di genio e trovare l’idea che stava cercando. Attenzione in amore.

Capricorno: le prossime 24 ore sembrano positive per il segno che finalmente può staccare un po’ la spina dall’impegno delle questioni lavorative e concentrarsi sull’amore. La passione si accende e la sessualità è in crescita. Le stelle favoriscono gli incontri e proteggono le relazioni che nascono durante questo mese.

Acquario: con Marte in ottima posizione questa giornata ha molto da offrire al segno. Sia in amore che in ambito lavorativo si può ottenere molto, bisogna solo rischiare! Bene il fisico.

Pesci: Marte continua a contrapporsi al segno, dunque la giornata di venerdì 5 marzo 2021 potrebbe portare nuove complicazioni e nervosismo sia in amore che per quanto riguarda la sfera lavorativa.