L'oroscopo della giornata di venerdì 5 marzo prevede un Ariete più carino e romantico nei confronti del partner, influenzato dalla Luna nel segno del Sagittario, mentre Gemelli si preparerà a ricevere tante energie da parte di Marte, da sfruttare però non solo in ambito lavorativo. Scorpione sarà un po’ più intraprendente, complice anche delle energie in più a disposizione, mentre Leone piano piano riuscirà a sbloccarsi e ad essere meno timido. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 5 marzo 2021.

Previsioni oroscopo venerdì 5 marzo 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vedrà la Luna in trigono dal segno del Sagittario secondo l'oroscopo, utile a rendere decisamente più interessante la vostra vita sentimentale.

La vostra relazione di coppia sarà più gestibile, e voi per primi tenderete ad essere più carini e romantici con il partner. Se siete single sempre meglio un gesto romantico che una scarica di gelosia a volte immotivata. Nel lavoro la vostra voglia di fare sarà costante per tutta la giornata, e i risultati che otterrete parleranno da sé. Voto - 8

Toro: tenerezza che tornerà a farsi sentire secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 5 marzo. Ora che la Luna non vi darà più fastidio, lasciando campo libero a Venere, in amore l'intesa di coppia non potrà che beneficiarne. Se siete single potreste riuscire a riconciliarvi con una persona. In ambito lavorativo sarà difficile ottenere concreti risultati dai vostri lavori, ma con la giusta motivazione ci proverete comunque.

Voto - 7+

Gemelli: l'arrivo di Marte vi sta caricando di tante energie che dovrete cercare di sfruttare appieno secondo l'oroscopo. Nel lavoro infatti non mancheranno i buoni risultati, grazie anche a Giove e Saturno, ma è in amore e soprattutto nel rapporto con il partner che dovrete dare il meglio. Infatti questo cielo vedrà Venere e la Luna opposti, e dovrete essere sinceri e mai impulsivi con il partner.

Se siete single in questo periodo potreste cercare di conoscere al meglio nuove persone, per agire in un secondo momento. Voto - 6,5

Cancro: un sogno alla volta, e in ambito lavorativo piano piano state realizzando i vostri progetti che vi stanno dando soddisfazioni. In amore Venere sarà ancora favorevole, anche se la Luna sta per mettersi in una posizione difficile, ma per il momento godetevi il vostro rapporto senza troppi pensieri per la testa.

Se siete single sarete un concentrato di dolcezza, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8+

Leone: cuori solitari che saranno meno timidi nel prossimo periodo, grazie in particolare alla Luna in trigono dal segno amico del Sagittario. Se avete una relazione stabile avete raggiunto una buona intesa di coppia, dunque non perdete altro tempo e provate a proporre qualcosa di piacevole da fare insieme. Nel lavoro occhio alle tensioni, perché non sarà affatto facile gestire tutto questo caos. Voto - 7+

Vergine: di male in peggio purtroppo secondo l'oroscopo del 5 marzo. La Luna infatti si troverà in quadratura nelle prossime due giornate, portando non poche difficoltà dal punto di vista sentimentale. Basta polemiche dunque, dovrete rimettervi la testa a posto e tornare in carreggiata se volete una relazione che funzioni.

Se siete single raccontare i vostri problemi ad un amico a volte potrebbe essere molto utile. In ambito lavorativo la situazione sarà stabile, ma le distrazioni potrebbero aumentare e le energie scendere. Voto - 6

Bilancia: configurazione astrale discreta per voi nativi del segno. La Luna si troverà in buon aspetto, mentre Venere continuerà la sua opposizione nei vostri confronti. Dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale, meglio evitare inutili lamentele nei confronti del partner, rischierete solamente di far degenerare la situazione. Se siete single non è il periodo giusto per grandi dichiarazioni d'amore. Nel lavoro fortunatamente la situazione sarà ottimale, con risultati ancora sopra la media. Voto - 7-

Scorpione: settore professionale dove sarete un po’ più intraprendenti ora che Marte non è più opposto.

Questo significa che almeno v'impegnerete un po’ di più nei vostri progetti per cercare di ottenere risultati migliori. In amore le stelle vi aiuteranno parecchio, grazie in particolare alla posizione di Venere, in trigono dal segno dei Pesci. Dunque, che siate già impegnati o alla ricerca dell'amore, non smetterete di sognare e di regalare emozioni per le persone che amate. Voto - 8-

Sagittario: ci sarà bisogno di riconciliazioni con il partner, e secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 5 marzo la Luna sarà in congiunzione al vostro segno, e sarà da sfruttare fino alla fine per provare a riprendervi. Se siete single dovrete riprendervi sentimentalmente, soprattutto se di recente c'è stato un rifiuto. Per quanto riguarda il lavoro un po’ di pigrizia potrebbe farsi sentire, causa Marte opposto.

In ogni caso, anche a fatica, cercherete di svolgere i vostri compiti. Voto - 7-

Capricorno: un cielo niente male per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di venerdì. Con Venere in sestile dal segno dei Pesci, dal punto di vista sentimentale potrete godervi una giornata di emozioni insieme alla vostra anima gemella. Se siete single sarete pronti a qualche momento romantico presa da un film. In ambito lavorativo l'ostacolo più grande da superare sarete voi, che a volte non siete convinti delle scelte che prendete. Voto - 7,5

Acquario: legame di coppia piuttosto discreto in questa giornata secondo l'oroscopo. Voi single sarete in trattativa, ma con un po’ di fortuna potreste anche farcela. Se avete una relazione stabile le cose che volete voi e quelle che vuole il partner sono diverse, ma non vuol dire che non potete venirvi incontro.

Nel lavoro un'ottima intesa tra colleghi sarà l'arma vincente per completare al meglio i vostri lavori. Voto - 8

Pesci: giornata un po’ sottotono per voi nativi del segno. Avrete molte idee da mettere in pratica in ambito professionale, ciò nonostante con questo Marte in quadratura al primo ostacolo sarete disposti a cancellare tutto. Sottotono anche la sfera sentimentale, a causa della Luna in quadratura. Il vostro rapporto è sano, intendiamoci, ma in questa giornata potreste mancare un po’ di mordente. Se siete single cercate di non mostrarvi timidi agli occhi degli altri. Voto - 7