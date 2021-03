Il nuovo mese è appena iniziato, scopriamo di seguito quali sono i presagi degli astri e delle stelle per questa prima settimana di marzo per i dodici segni zodiacali. L'ingresso di Marte in Gemelli porta qualche agitazione ai Pesci, al contrario riaccende la passione e la sensualità del Leone. Contrasti in famiglia per il Cancro. Approfondiamo l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 1 a domenica 7 marzo 2021, per tutti i segni.

Oroscopo settimanale dal 1° al 7 marzo 2021

Ariete: la prima settimana di marzo potrebbe iniziare con un braccio di ferro in ambito lavorativo, le vostre opinioni potrebbero scontrarsi duramente con quelle dei colleghi o superiori.

Si recupera a partire da giovedì 4, quando Marte in posizione amica aiuta a trovare delle soluzioni. Weekend romantico e sensuale, anche gli incontri sono favoriti.

Toro: le prime giornate della settimana si rivelano abbastanza frenetiche per il segno, che tuttavia recupera forza ed energia rispetto alle giornate precedenti. Marte in Gemelli aiuta dal punto di vista pratico e lavorativo, dove si può ripartire. Weekend sensuale.

Gemelli: la nuova settimana inizia con delle provocazioni in amore. È un ottimo momento in tal senso sia per le coppie che per i single alla ricerca di nuovi incontri. Marte arriva nel segno il 4 marzo, inaugurando un momento estremamente vantaggioso per quanto riguarda il lavoro e gli affari. Attenzione al fisico.

Cancro: alcuni scontri tra genitori e figli potrebbero agitare le prime giornate della settimana.

Andate oltre le apparenze e cercate di aprire un dialogo costruttivo e privo di polemiche. La Luna seducente riaccende la passione, ma Marte si nasconde. Ottima la sfera lavorativa.

Leone: l'oroscopo della prima settimana di marzo lascia prevedere delle giornate vantaggiose, in cui è possibile ripartire e lasciarsi alle spalle le problematiche del mese passato.

Adesso è il momento di concentrarsi per raggiungere i propri obiettivi nel lavoro. Marte riaccende la passione, ma attenzione a non cadere in piccole tentazioni, soprattutto se siete già impegnati.

Vergine: il consiglio delle stelle per queste giornate di inizio di marzo è quello di muoversi con cautela, Marte in posizione contraria potrebbe causare qualche ostacolo soprattutto in ambito lavorativo.

Controllate con attenzione i progetti, le trattative e gli affari prima di compiere qualsiasi movimento bancario o finanziario. La Luna nervosa agita il weekend.

Bilancia: Marte ottimo protegge il segno. È il momento di rimboccarsi le maniche e iniziare a lavorare per inseguire i propri sogni. In ambito lavorativo si possono avanzare delle proposte o ricevere delle chiamate vantaggiose. Chi è alla ricerca di un impiego potrebbe ricevere la risposta che stava aspettando. Serenità in amore e in ambito familiare.

Scorpione: il consiglio delle stelle per questa prima settimana di marzo è quello di continuare a prestare cautela dal punto di vista fisico, evitando gli sforzi e cercando di integrare l’alimentazione con vitamine e minerali. Al contrario Marte favorisce la sfera pratica ed economica.

Serenità in amore.

Sagittario: alcuni capricci d’amore potrebbero agitare il segno durante queste prime giornate della settimana. Come se non bastasse a questo si aggiunge poi Marte in posizione contraria, dunque meglio evitare le critiche e le polemiche sia in amore che nel lavoro. Recupero durante il weekend.

Capricorno: In ambito lavorativo potrebbero esserci degli ostacoli, qualcuno potrebbe cercare di mettervi in cattiva luce o di rubarvi un posto per cui avete molto faticato. Non lasciatevi mettere i piedi in testa e fate valere le vostre ragioni. Marte sensuale protegge l’amore e riaccende la sessualità.

Acquario: una luna faticosa invita al segno ad essere cauto almeno per quanto riguarda queste prime giornate della settimana. Al contrario a partire da venerdì 5 marzo si recupera non solo per quanto riguarda il fisico ma anche e soprattutto per quello che concerne l’ambito lavorativo e la sfera pratica.

Weekend romantico e armonioso.

Pesci: Marte contro crea del nervosismo durante la prima settimana del mese. In ambito lavorativo e anche in amore potrebbero accendersi forti scontri, meglio cercare di controllare questo frenetico flusso di pensieri e cercare di svegliarti dei momenti per riflettere.