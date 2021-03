Inizia la seconda la settimana del mese di marzo 2021. Scopriamo come cambierà la situazione astrologica per i 12 segni zodiacali nella giornata di lunedì 8 marzo 2021. Di seguito le stelle e l'Oroscopo con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai pesci.

Ariete: con la luna dissonante è possibile che nascano dei dubbi in campo sentimentale, il cielo è comunque promettente. Nel lavoro potreste sentirvi stanchi, alcune situazioni non sono semplici da gestire.

Toro: in campo amoroso cercate di evitare le polemiche, sentite l'esigenza di maggiore serenità. Per quel che riguarda il campo lavorativo le tensioni sono superate, ora non gettate la spugna e potrete ottenere una riconferma.

Gemelli: in campo sentimentale vivrete delle belle sensazioni in questa giornata, anche chi è reduce da separazioni. Per quel che riguarda il campo lavorativo dopo un periodo sottotono vi sentite nuovamente protagonisti.

Cancro: Luna in opposizione, possibili distrazioni per quel che riguarda il settore sentimentale, anche se amicizie importanti potrebbero nascere in questo periodo. Per quel che riguarda il campo del lavoro, chi è in attesa di risposta, dovrà pazientare.

Leone: in amore sentite l'esigenza di nuovi chiarimenti, evitate però di fare pressione al partner. Per quel che riguarda il campo lavorativo, ci sono delle problematiche da risolvere, bisognerà cercare delle soluzioni al più presto.

Vergine: i nati sotto il sesto segno zodiacale in campo sentimentale è possibile che vivano una agitazione.

In campo professionale potrete portare delle nuove idee, per sviluppare dei progetti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: energia in calo in questa seconda settimana del mese di marzo. Nel lavoro sarà meglio impegnarsi di più per ottenere maggiori risultati. Per quel che riguarda l'amore non è un periodo negativo, ma dovrete riuscire a gestire i rapporti con maggiore tranquillità.

Scorpione: novità professionali sono in arrivo, migliorerà anche la situazione economica. In amore alcune avventure potrebbero non essere facili da gestire, fate attenzione.

Sagittario: in arrivo buone opportunità in campo sentimentale, non perdete le occasioni. Nel lavoro vi sentite particolarmente stanchi, cercate di gestire al meglio le difficoltà.

Capricorno: nella giornata di lunedì 8 marzo 2021 con la luna nel segno potrete vivere delle belle situazioni sentimentali. Nel lavoro attenzione alle distrazioni, programmate al meglio i vostri impegni professionali.

Acquario: potreste sentirvi confusi in campo lavorativo, alcune questioni possono non essere semplici da affrontare. Per quel che riguarda il lato sentimentale è possibile che avvertiate piccoli disagi.

Pesci: in campo amoroso con Venere nel segno potrete portare avanti delle sfide importanti. Nel lavoro ci sono state delle problematiche, ma presto riuscirete a trovare la forza per affrontare la situazione.