Martedì 9 marzo troveremo sul piano astrologico la Luna, Giove, Mercurio e Saturno transitare nel segno dell'Acquario. Nel frattempo Nettuno, il Sole e Venere sosteranno nel domicilio dei Pesci. Il nodo lunare, assieme a Marte, permarrà in Gemelli, così come Urano rimarrà stabile nel segno del Toro. Infine, Plutone proseguirà il moto in Capricorno. Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Acquario, meno entusiasmante per Pesci e Leone.

Sul podio

1° posto Gemelli: passionali. Martedì in cui la prima e seconda decade di casa Gemelli potrebbero ritrovare la verve sotto le lenzuola, specialmente per coloro che hanno da poco intrapreso una storia sentimentale.

2° posto Acquario: shopping. Il segno, grazie al trigono Luna-Marte in nona casa, potrà concedersi presumibilmente l'acquisto di un oggetto fuori dagli standard scelti solitamente, come un libro che tratti argomenti filosofici e/o religiosi.

3° posto Bilancia: lavoro top. Ad avere una marcia in più questo martedì saranno, c'è da scommetterci, i nati Bilancia che operano alle dipendenze altrui, perché riusciranno a dimostrare ancora una volta di essere una figura professionale di spessore.

I mezzani

4° posto Sagittario: umore top. Sebbene il languido Sole tenterà di gettare un velo di malinconia nella giornata di casa Sagittario, i nativi potranno contare sul supporto dello sfavillante terzetto Luna-Giove-Mercurio che, dall'affine Acquario, gli garantirà un tono umorale eccelso.

5° posto Scorpione: affabili. Nel ménage amoroso i nati Scorpione potrebbero mettere in campo un mood conciliante che farà evitare loro di rispondere a tono alle provocazioni del partner. Lavoro in stand-by.

6° posto Ariete: focus amicale. Giornata che avrà ottime possibilità di rivelarsi particolarmente utile ai nati Ariete per comprendere appieno le amicizie valide da quelle opportunistiche, permettendo loro di allontanare le persone poco adatte alla loro evoluzione personale.

7° posto Cancro: testardi. Far mutare opinione ai nati Cancro in questa giornata, con Nettuno in Pesci e il binomio Luna-Mercurio in Acquario, potrebbe essere un'ardua impresa. La loro testardaggine, però, avrà buone chance di essere figlia di qualche preconcetto che, seguendo il consiglio dei pianeti generazionali, andrebbe accantonato.

8° posto Vergine: occhio per occhio.

In sesta dimora questo martedì vi saranno Venere, Nettuno e il Sole congiunti e opposti ai nati sotto il segno della Vergine, e ciò potrebbe tradursi in un controproducente mood vendicativo messo in campo dai nativi.

9° posto Capricorno: relax. Giornata ideale in casa Capricorno per concedersi degli ampi spazi di relax, mettendo in secondo piano sia le problematiche di coppia che le grane professionali del momento.

Ultime posizioni

10° posto Toro: dietrofront. Le posizioni poco concilianti dei Luminari sommati alla quadratura marziale potrebbero spingere i nati Toro a tornare sui propri passi su una faccenda sentimentale, magari concedendo un secondo appuntamento a quella persona che aveva fatto palpitare loro il cuore.

11° posto Pesci: confusi.

Mentre Nettuno e Mercurio si guarderanno in cagnesco confondendo non poco idee e intenti nativi, il Sole e Venere nel segno li spingeranno a credere fermamente nei loro ideali. Martedì in cui il dodicesimo segno zodiacale potrebbe risultare oltremodo confuso e incline a commettere qualche gaffe dialettica.

12° posto Leone: facsimile. I liberi professionisti del segno trascorreranno, con ogni probabilità, una giornata alquanto nervosa che minerà il loro entusiasmo, a causa della concorrenza che ha copiato un loro progetto di sana pianta spacciandolo per proprio.