Nella settimana dal 15 al 21 marzo troveremo sul piano astrale il Sole viaggiare dal segno dei Pesci (dove sostano Nettuno e Venere) all'Ariete, mentre la Luna si sposterà dal domicilio dell'Ariete al Cancro. Mercurio, Giove e Saturno permarranno in Acquario, così come Urano proseguirà il moto in Toro. In ultimo, Marte assieme al Nodo Lunare rimarranno stabili nel segno dei Gemelli.

Oroscopo settimanale favorevole per Sagittario e Toro, meno roseo per Scorpione e Cancro.

Sul podio

1° posto Sagittario: lavoro top. Da segnare sul calendario di casa Sagittario ci sarebbe la giornata di domenica dove, grazie allo sbarco solare nel loro Elemento ed alla congiunzione Mercurio-Giove d'Aria, i nativi ritroveranno la voglia di rimettersi in gioco sul fronte professionale.

Da prendere con le pinze, invece, le giornate di venerdì e sino all'ora di pranzo di sabato, quando l'opposizione lunare e la disarmonia uraniana tenteranno di far perdere la pazienza al terzo segno di Fuoco, a causa di qualche fastidioso imprevisto sul fronte pratico.

2° posto Toro: intraprendenti. Martedì, mercoledì e giovedì il primo segno di Terra avrà ottime chance di fare delle nuove ed intriganti conoscenze affettive, dove però sarebbe meglio limitare quanto più possibile la comunicazione. In soccorso dei nativi, fortunatamente, ci sarà il fascino emanato che, seppur non abbinato ad un eloquio eccelso, gli consentirà di fare un'ottima prima impressione sulla "preda" sentimentale.

3° posto Leone: stacanovisti. L'arma in più che potrebbero mettere in campo i nati Leone durante questa settimana, specialmente da venerdì in poi, sarà la propensione alla fatica e la determinazione a non farsi abbattere dalle avversità nel settore lavorativo.

Se Marte in Gemelli, sinora, era parso offuscato dai transiti d'Acqua e dal moto uraniano, ecco che col Sole che sbarcherà sabato in Ariete i nati sotto il segno del Leone parranno avere le idee più chiare su dove e perché orientare le proprie energie.

I mezzani

4° posto Ariete: briosi. Assieme al Sole nel segno tornerà, con ogni probabilità, anche l'entusiasmo in casa Ariete durante il weekend, soprattutto sul fronte sentimentale dove i nativi riusciranno a soprassedere su alcune manchevolezze della dolce metà.

La passione, invece, sarà la probabile protagonista delle giornate di lunedì e venerdì.

5° posto Acquario: nodi al pettine. Il Novilunio in Pesci del 13 marzo continuerà il suo lavoro di pulizia anche in questa settimana, ma stavolta il Sole nell'esuberante Ariete potrebbe portare a galla degli avvenimenti pregressi poco piacevoli. Mentre gli influssi della Luna Nuova si avvieranno al primo quarto domenica 21, i raggi solari di Fuoco spingeranno i nati Acquario ad affrontare una volta per tutte i nodi che verranno al pettine, così da liberarsi finalmente di quel peso sul groppone.

6° posto Gemelli: weekend top. Settimana in crescendo quello che si prospetta in casa Gemelli, dove alle prime cinque giornate all'insegna della routine seguirà probabilmente un weekend dedito esclusivamente all'amore, dove lasciarsi coccolare dal partner. Attenzione, invece, al 16 marzo quando un pettegolezzo potrebbe far saltare la mosca al naso ai nativi di seconda decade.

7° posto Capricorno: inizio sprint. La conciliante Luna di Terra che accompagnerà le giornate del 16, 17 e 18 marzo sarà presumibilmente un toccasana per i nati Capricorno che, grazie ai suoi benevoli influssi, riusciranno con disinvoltura a dribblare gli sgambetti del disarmonico duetto Giove-Saturno d'Aria. Dal tardo pomeriggio domenicale, inoltre, potrebbe nascere qualche piccolo contrasto in coppia.

8° posto Vergine: nostalgici. Il Sole in opposizione sino a venerdì unito al destabilizzante Nettuno, anch'esso sui gradi dell'ostile Pesci, stimolerà probabilmente le corde della nostalgia in casa Vergine, inducendo i nativi a paragonare la loro situazione esistenziale del momento con quella di un anno fa. Facile intuire come, essendo il tutto in continua evoluzione, sarà bene accantonare tale vena malinconica anzitempo.

9° posto Pesci: impazienti. Mentre il mese del compleanno si starà per avviare a conclusione, i nati Pesci, oltre al supporto solare, potrebbero perdere anche la mitezza che li ha accompagnati durante le ultime quattro settimane. Il dodicesimo segno zodiacale, a fronte di ciò, risulterà quindi più irruento nei modi di fare ed insolitamente impaziente.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: weekend flop. La giornata di sabato sancirà l'ingresso del Sole in opposizione che avrà buone chance di rendere particolarmente uggioso l'umore del secondo segno d'Aria. Grazie al sostegno dei pianeti generazionali, soprattutto venerdì che vedrà anche la Luna in Gemelli, la restante settimana parrà foriera di nuovi incontri professionali.

11° posto Scorpione: bizzosi. Eccezion fatta per lunedì, sabato e domenica, la settimana sarà presumibilmente condita da un controproducente nervosismo per i nati Scorpione, che avrà buone possibilità di saltare fuori nelle situazioni meno opportune. Chi tra i nativi, inoltre, vive una storia sentimentale traballante potrebbe far leva sulle frustrazioni del momento per riversarle in coppia, mettendo a serio rischio il prosieguo della relazione.

12° posto Cancro: verità svelate. Sette giorni dove ai nati Cancro sembrerà, c'è da scommetterci, di camminare su un campo minato, in particolar modo sul fronte relazionale, dove un amico avrà qualcosa da ridire sui loro ultimi comportamenti. Rispondere a muso duro, però, non si rivelerebbe la mossa ideale per appianare i contrasti, mentre sarebbe meglio procrastinare un chiarimento alla settimana conclusiva di marzo.