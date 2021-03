Ad aprile troveremo sul piano astrale quattro passaggi planetari degni di nota: il Sole e Marte si sposteranno dal domicilio dell'Ariete al Toro, mentre Mercurio viaggerà dai Pesci all'Ariete per poi approdare in Toro e, infine, Marte passerà dal segno dei Gemelli al Cancro.

Oroscopo mensile favorevole per Ariete e Toro, meno entusiasmante per Scorpione e Bilancia.

Sul podio

1° posto Toro: finanze in risalita. Nel quarto mese del 2021 il primo segno di Terra potrebbe notare una graduale risalita del proprio bottino economico, soprattutto dal 20 in poi quando a dar manforte ai nativi ci sarà il binomio Sole-Venere sui loro gradi.

2° posto Ariete: intraprendenti. Grazie al sostegno della Bianca Signora e del Luminare diurno sino al 15 assieme Mercurio sui loro gradi dal 5 al 19 aprile, i nati Ariete assumeranno un mood intraprendente nelle nuove conoscenze affettive risultando particolarmente affascinanti e dotati di una parlantina esuberante.

3° posto Gemelli: possibili flirt. Giove e Saturno stimoleranno Marte nel segno sino al giorno 23 donando, con tutta probabilità, ai nativi che una vecchia conoscenza si trasformi d'improvviso in un coinvolgente flirt, il quale sarà condito da una travolgente passione durante la seconda settimana.

I mezzani

4° posto Leone: nuovi spiragli: Mese di rivincite e/o seconde chance in ambito professionale per i nati Leone, i quali potrebbero trovarsi di fronte a quelle opportunità che gli sono state precluse a cavallo tra ottobre e novembre dello scorso anno.

5° posto Acquario: progetti a due. Ad aprile il quarto segno Fisso si prodigherà presumibilmente per porre le basi per un florido futuro di coppia, e tale viscerale bisogno di progettualità sarà più marcato nelle prime due decadi. La terza decade, invece, dovrà probabilmente fare i conti, dal 20 del mese, con un calo del desiderio nel mènage amoroso.

6° posto Capricorno: fine mese a gonfie vele. Da segnare sul calendario di casa Capricorno saranno le giornate dal 21 al 27, quando i nativi riusciranno a esternare il proprio amore con estrema naturalezza, dichiarandosi implicitamente pronti per fare un passo in avanti per l'evoluzione di un legame sentimentale.

7° posto Vergine: all-in. In vista dell'opposizione gioviale di maggio, i nati Vergine saranno chiamati a giocare le migliori carte amorose ad aprile, così da non avere alcun rimpianto per le eventuali opportunità sentimentali non colte al volo.

Per usufruire del proprio repertorio di conquista, però, dovrebbero aspettare la seconda parte del mese, quando le opportunità di mietere qualche "vittima" affettiva saranno più alte.

8° posto Sagittario: obiettivi mutati. I nati Sagittario ad aprile dovranno rapportarsi all'opposizione del pianeta rosso che, come se non bastasse, si alleerà nelle prime due settimane con Venere e il Sole nel proprio Elemento. Tale contrasto astrale potrebbe tradursi in un'attività particolarmente spiccata sul fronte mentale ma frenata da un blocco sul versante pratico. Il terzo segno di Fuoco, quindi, avrà circa tre settimane per cambiare obiettivi e adattarli più al momento attuale, così da poterli mettere in atto durante la fine di aprile.

9° posto Cancro: puntigliosi.

Se dal 15 al 23 del mese i nativi potrebbero assumere un mood puntiglioso nel mènage amoroso, diverranno probabilmente più concilianti dal 25 in poi grazie allo sbarco di Marte nel loro domicilio.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: impazienti. Lo Stellium in Toro, che terrà banco dal 20 a fine aprile, renderà probabilmente i nati Scorpione vogliosi di dare uno scossone alla loro esistenza con qualche novità degna di nota. Buone nuove, però, che difficilmente giungeranno in questo impervio mese, nel quale sarebbe bene che il secondo segno d'Acqua tenga a bada l'impazienza e dosi con oculatezza le proprie energie.

11° posto Bilancia: gelosi. Con Mercurio, il Sole e Venere in opposizione per la maggior parte del mese potrebbero far emergere il fantasma della gelosia in casa Bilancia, sebbene non vi saranno motivi tangibili per provare tale avverso sentimento.

12° posto Pesci: rigenerazione. Il mese di aprile sarà, con tutta probabilità, ideale per avviare una vera e propria rigenerazione in casa Pesci, coi nativi che saranno chiamati ad assecondare la profonda trasformazione che li coinvolgerà, così da avviarsi nel migliore dei modi allo sfavillante maggio che li attende.