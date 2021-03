L'Oroscopo del 24 marzo sarà all'insegna del cambiamento e delle novità. I segni zodiacali si confronteranno con aspetti nascosti dei loro caratteri e cercheranno di approfondire le loro emozioni.

Osservando la mappa celeste di domani è possibile notare i seguenti aspetti planetari:

Sole in trigono a Luna e in congiunzione a Venere;

Luna in trigono a Venere e in opposizione a Plutone;

Mercurio in quadratura a Marte;

Marte in trigono a Saturno;

Saturno in quadratura a Urano.

Di seguito tutti i dettagli sull'oroscopo di domani 24 marzo. I profili riguarderanno tutti i segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali del 24 marzo: romanticismo per Ariete, Cancro positivo

Ariete: vi sentirete totalmente avvolti da una dolcissima aurea romantica. Sarete pronti a vivere nuove esperienze con il partner e non vedrete l'ora di poter trascorrere un po' di tempo da soli. Gli ingredienti fondamentali del vostro rapporto saranno: la passione, l'empatia e il rispetto. Avrete attorno una persona invidiosa della vostra felicità, ma non vi farete rovinare la giornata dalla sua presenza.

Toro: il lavoro avrà la precedenza su tutto il resto, perché vorrete emergere e ottenere la posizione che ritenete di meritare. Però non potrete ottenere niente senza un duro impegno e per questo sfrutterete ogni risorsa disponibile. Una persona a voi molto vicina vi suggerirà di dedicare un po' di tempo anche al relax.

Ignorare questo consiglio potrebbe portare a conseguenze spiacevoli per il vostro equilibrio interiore.

Gemelli: l'ordine non sarà uno dei vostri punti di forza. Sarete poco organizzati e meticolosi, anche nel rapporto romantico. Il partner potrebbe rimproverarvi alcune mancanze, ma farete ancora in tempo a recuperare la situazione. Sarà fondamentale ascoltare la persona amata e comprendere i suoi bisogni.

La giornata di domani potrebbe condurvi a un importante insegnamento.

Cancro: il vostro umore migliorerà sensibilmente e potrete dedicarvi a tutte quelle cose che, negli ultimi giorni, avete trascurato. Sarete pronti a mettervi in gioco e non vedrete l'ora di poter sfruttare il vostro talento artistico. Il partner sarà di grande supporto emotivo e le sue parole sapranno consolarvi, anche davanti agli ostacoli più difficili da superare.

In famiglia vi sentirete a vostro agio e pronti a dare il vostro contributo.

Oroscopo di mercoledì 24 marzo: Vergine preoccupata, Scorpione coraggioso

Leone: tenderete a perdere facilmente la pazienza, soprattutto in famiglia. Non sarà facile risolvere determinate situazioni, soprattutto perché ognuno vorrà far prevalere il proprio punto di vista. Sarà necessario trovare un compromesso per riportare la pace all'interno delle mura domestiche. L'oroscopo suggerisce di non utilizzare gli amici come valvola di sfogo, ma di scegliere un mezzo più creativo come un diario segreto.

Vergine: farete fatica a tenere sotto controllo la preoccupazione. Una persona a voi cara desterà la vostra attenzione, ma non vi sentirete in grado di aiutarla. Sarà fondamentale aprire il vostro cuore agli altri, per ricevere consigli sinceri e un supporto concreto.

Sul posto di lavoro proverete a concentrarvi sulle mansioni odierne. Le cose da fare non mancheranno, ma la concentrazione stenterà ad arrivare.

Bilancia: non vi sentirete capiti dal partner e cercherete d'indagare su alcuni suoi comportamenti. Gli amici, per fortuna, vi saranno accanto e cercheranno d'infondervi coraggio e allegria. L'oroscopo consiglia di provare a riprendere in mano la situazione. Forse ci vorrà un po' tempo, ma alla fine sarete soddisfatti di voi stessi. Potrebbero esserci delle novità in arrivo dal punto di vista lavorativo.

Scorpione: il pericolo non vi spaventerà e non vedrete l'ora di mettere alla prova il vostro coraggio. Sarete pronti a rischiare per realizzare i vostri sogni, ma attenzione a non esagerare, perché potreste pentirvene.

In amore vi farete guidare dal cuore e dall'istinto. Il partner amerà il vostro modo di relazionarvi, ma avrà alcune domande importanti da porvi. Se risponderete con sincerità tutto andrà per il meglio.

Previsioni astrologiche di domani 24 marzo: Capricorno sospettoso, serenità per Pesci

Sagittario: questa giornata sarà caratterizzata da un forte ottimismo. Vi sveglierete con il piede giusto e cercherete di evitare qualsiasi distrazione. Il partner sarà molto dolce con voi e anche gli amici mostreranno un insolito affetto. Questo vi renderà speranzosi nei confronti del futuro e vi consentirà di lavorare con più serenità. Attenzione, però, a non fuggire dai possibili ostacoli: alle loro spalle si potrebbero nascondere delle belle sorprese.

Capricorno: non riuscirete a fidarvi totalmente del partner, ma cercherete di non darlo a vedere.

Lo controllerete da lontano facendo caso a ogni sua mossa, ma senza accusarlo inutilmente. Questo comportamento potrebbe causarvi uno stress eccessivo. L'oroscopo suggerisce di non concentrarvi troppo sui vostri sospetti e di dare una possibilità concreta alla persona amata. Solo un confronto diretto vi tranquillizzerà.

Acquario: non sarà facile dire di "no" alle richieste dei vostri amici. Cercherete di essere gentili e d'infondere fiducia nel prossimo, ma non potrete passare sopra a tutto. Ci sarà una questione che vi causerà insofferenza e nervosismo. Un modo per allontanare questi sentimenti negativi potrebbe essere quello di parlare a cuore aperto. Forse l'altra persona non la prenderà nel migliore dei modi, ma voi vi sentirete più sereni.

Pesci: vi sentirete più tranquilli rispetto al giorno precedente. Avrete modo di relazionarvi con persone generose e pronte ad aiutarvi. Sul posto di lavoro proverete a creare un clima positivo, basato sull'ottimismo e sulla collaborazione. Eviterete inutili competizioni e allontanerete chi mostrerà un'invidia eccessiva. Dal punto di vista romantico vi sentirete al sicuro e non avrete alcun dubbio sulla vostra storia.