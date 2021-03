Giornata positiva e promettente secondo l'oroscopo del 9 marzo per i nati sotto il segno del Toro e del Leone. Gli Ariete, invece, devono mantenere un profilo basso, mentre i Pesci non devono idealizzare troppo i rapporti.

Oroscopo 9 marzo: ultimi quattro segni in classifica

12° in classifica Ariete: non siate troppo audaci in campo professionale. Se siete in attesa di una gratifica o di un aumento, meglio rimandare le richieste. Questo è un periodo molto turbolento, caratterizzato da molte incertezze. Nell'amore, invece, bisogna essere più sinceri con il partner.

11° in classifica Pesci: dal punto di vista sentimentale tendete a idealizzare un po' troppo i rapporti.

Questo vi spingerà, inesorabilmente, verso delle delusioni. Nel lavoro siete un po' deconcentrati e potrebbe risentirne la vostra produttività.

10° in classifica Capricorno: momento decisivo per quanto riguarda i rapporti in crisi. Se ci sono delle questioni in sospeso è bene chiarirle quanto prima. Dal punto di vista lavorativo, invece, dovete essere cauti se state per concludere un accordo o firmare un contratto.

9° in classifica Scorpione: giornata un po' turbolenta e piena di cose da fare. L'Oroscopo del 9 marzo vi esorta a essere più risoluti e lucidi. State attraversando un periodo piuttosto turbolento, pertanto dovete fermarvi un attimo e recuperare le forze.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: novità per quanto riguarda i single.

Se siete in attesa di un nuovo amore, smettetela di aspettare che esso cada dal cielo ma createvi le occasioni. La fortuna ha sempre aiutato i più spigliati e questo vale soprattutto dal punto di vista professionale.

7° in classifica Vergine: non è il momento di fare passi falsi in campo lavorativo. La situazione è abbastanza positiva, ma non dovete cantare vittoria troppo presto.

Dal punto di vista sentimentale, invece, siete propensi a cominciare nuovi rapporti.

6° in classifica Cancro: non date troppo peso alle critiche o alle opinioni contrastanti. Accettate i pareri opposti, ma solo se costruttivi, altrimenti andate dritti per la vostra strada. In campo lavorativo ci sono delle questioni in sospeso, tutto si aggiusterà nel giro di qualche settimana.

5° in classifica Acquario: se dovete prendere delle decisioni lasciatevi guidare dal vostro istinto. Siete tra i segni più razionali dello zodiaco, ma talvolta è opportuno anche lasciarsi trasportare dal cuore senza necessariamente lasciare che si intrometta la ragione.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Gemelli: periodo sereno per le coppie stabili. L'oroscopo del 9 marzo vi esorta a godervi la compagnia del partner o delle persone care. In campo lavorativo, invece, dovete capire bene quali mosse apportare nel vostro immediato futuro.

3° in classifica Bilancia: nel lavoro si stanno aprendo delle nuove opportunità. Cercate di mantenere la calma e di non prendere scelte affrettate. In amore ci sono delle buone notizie in arrivo. Momento di rilassamento anche dal punto di vista emotivo.

2° in classifica Leone: oggi avrete le idee più chiare su alcune decisioni che state per prendere. Non lasciatevi influenzare dal giudizio delle altre persone. Momento di rinascita dal punto di vista sentimentale. Potrebbero nascere nuovi rapporti e consapevolezze.

1° in classifica Toro: grandi cambiamenti per quanto riguarda il lavoro. Se stavate aspettando "la svolta", essa potrebbe arrivare prima di quanto immaginiate. Questo non è il momento di lasciare la presa, ma è quello di battere il ferro finché è caldo.