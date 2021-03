Per la giornata del 9 marzo gli astri lasciano presagire 24 ore vantaggiose per l'Ariete, che può ricevere belle soddisfazioni nel lavoro, ma anche dedicarsi all'amore e alla cura delle persone care, grazie agli influssi positivi e romantici delle stelle. È un ottimo momento per quanto riguarda la sfera professionale per la Bilancia e il Sagittario, che però potrebbe vivere delle incomprensioni in amore. Leone nervoso e irascibile.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di martedì 9 marzo 2021 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 9 marzo 2021 per tutti i segni

Ariete: le stelle lasciano presagire una giornata interessante per gli affari e le questioni pratiche e a una serata romantica da trascorrere tra le cure e le attenzioni della persona amata. Bene il fisico.

Toro: è il momento ideale per avviare nuovi contatti, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa, dove potrebbero giungere nuove proposte. Amore sensuale. Alti e bassi per il fisico.

Gemelli: le prime ore di questa giornata potrebbero rivelarsi alquanto faticose. Potrebbe esserci un imprevisto come un guasto da riparare o un ritardo, meglio non farsi prendere dall'agitazione e non dare in escandescenza, piuttosto meglio fermarsi un momento e capire come riorganizzare il tutto.

Cancro: l'oroscopo di martedì 9 marzo 2021 lascia presagire una giornata produttiva per quanto riguarda la sfera pratica e bancaria, dove potrebbero sbloccarsi situazioni interessanti.

C'è serenità e armonia in amore. Al contrario il fisico potrebbe giocare dei brutti scherzi.

Leone: la settimana è iniziata in maniera abbastanza faticosa per il segno, qualcuno ha infatti accusato dei malesseri e dei fastidi fisici e oggi è bene non esagerare con gli sforzi. Nei rapporti interpersonali potreste apparire piuttosto nervosi e scontrosi, cercate di limitare le polemiche, soprattutto in amore.

Vergine: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di fidarvi delle persone che vi sono intorno, una di queste infatti potrebbe consigliarvi il modo migliore per sbloccare questo momento sottotono e ripartire con positività. Curate corpo e mente con attimi di riposo e leggere attività fisiche.

Bilancia: la settimana è entrata subito nel vivo con impegni e carte da sbrigare, ma oggi le stelle consigliano di ritagliarsi dello spazio da dedicare all'amore e alla famiglia, un po' trascurate nelle giornate precedenti.

Bene gli affari. Ok il fisico.

Scorpione: questa si presagisce come una giornata interessante per le contrattazioni, al contrario non è il momento migliore per avviare degli investimenti o fare grandi acquisti. Cautela dal punto di vista fisico.

Sagittario: continua per il segno un momento estremamente vantaggioso per gli affari e la carriera. Al contrario in amore non mancano le incomprensioni e i malumori. Per quanto riguarda la sfera salutare le stelle consigliano di migliorare l'alimentazione ed integrarla con dell'esercizio fisico.

Capricorno: l'oroscopo di martedì 9 marzo 2021 lascia prevedere una giornata impegnativa dal punto di vista lavorativo, ma anche soddisfacente. In amore c'è passione e romanticismo e le stelle proteggono le relazioni che nascono durante questo mese.

Acquario: il consiglio delle stelle per questa giornata è di mettervi al primo posto. A volte bisogna ricordarsi di prendersi cura di se e amarsi, così che anche gli altri possano vedere la nostra luce che risplende. Allontanate ogni pensiero negativo o malinconia e nutritevi di ottimismo.

Pesci: il consiglio dell'oroscopo per questa giornata è quello di restare concentrati, soprattutto nel lavoro dove con costanza e impegno si può ottenere qualcosa in più. Apritevi in amore, non lasciate che alcuni segreti minaccino la stabilità della vostra relazione. Ok il fisico.