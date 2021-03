Le previsioni dell'oroscopo dell'8 marzo denotano una giornata di ripresa per i nati sotto il segno del Cancro. I Gemelli sono al top, mentre Toro e Capricorno possono migliorare.

Oroscopo 8 marzo ultime quattro posizioni

12° in classifica Toro: la giornata comincerà con qualche affare da mettere in chiaro. Se avete appena cominciato un nuovo progetto lavorativo, è bene che valutiate attentamente i termini dell'accordo. Dal punto di vista personale, invece, dedicatevi di più al partner.

11° in classifica Capricorno: malgrado la ripresa avvenuta durante il fine settimana appena trascorso, la giornata comincerà parecchio a rilento.

Dal punto di vista sentimentale ci sono delle cose da chiarire. Se qualcuno vi ha ferito farete molta fatica a passarci sopra.

10° in classifica Ariete: siate cauti nei rapporti di coppia. Non date troppo peso alle discussioni futili e cercate di godervi un po' di più la compagnia delle persone care. Dal punto di vista professionale, invece, potrebbero sorgere delle controversie, ma nulla che non possa risolversi nel giro di pochi giorni.

9° in classifica Scorpione: sul lavoro è meglio mantenere un profilo basso senza dare troppo nell'occhio. Se state pensando di apportare un cambiamento alla vostra vita, siate molto cauti. In amore sentirete forte il bisogno di avere accanto le persone a cui tenete davvero.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: oggi sarà una giornata un po' sottotono per quanto riguarda i sentimenti. Potreste trovarvi a fare delle valutazioni inaspettate su di una persona conosciuta da poco. Le relazioni stabili, invece, non dovrebbero subire grossi cambiamenti. Nel lavoro dovete essere più creativi e intraprendenti.

7° in classifica Sagittario: nel lavoro potreste essere impegnati in molte cose da fare. Ad ogni modo, questa non è una cosa che vi spaventa, anzi. I nati sotto questo segno odiano la routine e la noia. L'Oroscopo dell'8 marzo vi esorta a dedicare un po' di tempo in più a voi stessi e alla cura del vostro corpo.

6° in classifica Leone: giornata piena di energie per dei battaglieri come voi.

Le sfide non vi fanno paura e, soprattutto, non vi tirate indietro quanto qualcuno vi chiede di mettervi alla prova. Nel lavoro siete ostinati e non vi arrenderete fino a quando non avrete raggiunto i vostri obiettivi.

5° in classifica Vergine: in amore bisogna fare qualche piccola valutazione. Un rapporto in crisi potrebbe giungere al collasso. Ad ogni modo, non ci sono problemi per le relazioni che non hanno vissuto momenti di stress in questo periodo. Nel lavoro siete brillanti.

Primi quattro segni in classifica

4° in classifica Bilancia: nel lavoro ci sono delle cose da mettere a posto prima di ottenere dei risultati soddisfacenti. In amore ritroverete l'equilibrio messo in discussione nei giorni passati. Se avete a che fare con i segni di fuoco cercate di non tirare troppo la corda.

3° in classifica Acquario: l'oroscopo dell'8 marzo denota una giornata piena di voglia di fare per i nati sotto questo segno. Siete entusiasti e ricchi di spirito d'iniziativa. Non lasciatevi abbattere da qualche piccolo intoppo o rifiuto. In campo sentimentale tutto procede a gonfie vele.

2° in classifica Cancro: posizione d'incoraggiamento per voi. Gli ultimi tempi sono stati abbastanza faticosi, pertanto, questo è il momento di rilassarvi un attimo e di godervi la tranquillità. Sia in amore sia nel lavoro potrete tirare un sospiro di sollievo.

1° in classifica Gemelli: giornata molto soddisfacente per voi. Dal punto di vista professionale avrete modo di raccogliere qualche bella soddisfazione. In amore siete audaci e intraprendenti, qualità che verranno sicuramente apprezzate dal partner.