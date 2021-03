L'ultima settimana del mese è appena iniziata, scopriamo quali sono le previsioni degli astri per i dodici segni dello zodiaco per le prossime giornate. Venere protegge l'Ariete, riscalda l'Acquario e aiuta il Capricorno a ritrovare serenità all'interno della sfera sentimentale. Un po' di malinconia potrebbe mettere il Leone di cattivo umore, mentre dei contrasti potrebbero agitare il Cancro. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 22 a domenica 28 marzo 2021, per i dodici segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale fino al 28 marzo 2021 per tutti i segni

Ariete: i caldi raggi della Luna riscaldano il segno durante questa ultima settimana del mese di marzo. La passione si riaccende in amore e la fortuna veglia sugli affari lavorativi. Bene il fisico.

Toro: gli influssi di Venere rendono queste giornate impegnative per il segno, ma offrono anche tanti sbocchi interessanti. Soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa potrebbero concludersi interessanti compravendite. Al contrario un po’ di nervosismo potrebbe agitare i rapporti interpersonali, soprattutto in famiglia.

Gemelli: l’oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate interessanti per gli affari, che procedono al meglio. Qualcuno potrebbe avviare interessanti trattative o instaurare nuove collaborazioni.

Tuttavia alcuni ritardi potrebbero costringere il segno a rallentare i ritmi. Alti e bassi per il fisico.

Cancro: Venere nervosa ostacola l’amore, all’interno dei rapporti di coppia potrebbero nascere contrasti e incomprensioni, causati anche dalla gelosia del segno. Al contrario è un buon momento per la sfera lavorativa, soprattutto per coloro i quali intendono avviare degli investimenti.

Leone: un velo di nostalgia potrebbe mettere Il segno di cattivo umore, soprattutto durante le prime giornate della settimana. Si recupera a partire dal 24 grazie all’influssi positivi della Luna. Questo è un buon momento per gli affari e anche in amore le stelle offrono la loro protezione.

Vergine: secondo l’oroscopo della settimana queste giornate si rivelano leggermente sottotono, qualcuno potrebbe aver ferito il vostro orgoglio ed ora non sapete come rimettere insieme i pezzi.

Prendetevi qualche momento per voi, per staccare la spina e per ascoltare il vostro io.

Bilancia: durante le prime giornate della settimana potrebbero nascere delle rivalità in ambito lavorativo. Non lasciate a nessuno la possibilità di mettervi i piedi in testa, ma continuate per la vostra strada mostrando di che pasta siete fatti. Le stelle invitano alla prudenza per quanto riguarda il fisico, soprattutto nel weekend. Armonia e in amore.

Scorpione: questa è una settimana di perfezionamento per il segno che, soprattutto in ambito lavorativo, ha l’occasione di risistemare alcune questioni controverse. In l’amore torna la serenità e la passione si riaccende, anche le relazioni appena nate sono favorite dagli astri.

Sagittario: le prime giornate di quest’ultima settimana di marzo si rivelano vantaggiose per coloro i quali lavorano nel campo delle comunicazioni e dei social media.

Al contrario sono giornate faticose per il fisico, qualcuno potrebbe risentire di fastidi e dolori soprattutto a gambe e schiena. Bene l’amore.

Capricorno: per questa settimana potrebbero essere stati programmati alcuni eventi importanti, dunque un po' di ansia e nervosismo potrebbe accompagnare il segno durante le prossime giornate. Il consiglio delle stelle è quello di circondarvi di positività e di ottimismo, per affrontare tutto con più leggerezza. Serenità in amore e per quanto riguarda i rapporti interpersonali.

Acquario: Venere passionale accende la scintilla e riscalda il segno. È un momento produttivo per quanto riguarda l’ambito lavorativo e qualcuno potrebbe ricevere un’interessante proposta o un incremento di stipendio. Il weekend sarà da dedicare al riposo e alla cura del fisico.

Pesci: l’ultima settimana di marzo si rivela interessante per il segno. È un momento di grande creatività ed intuitività per quanto riguarda gli affari e nel lavoro potrebbero nascere delle novità. In amore al contrario potrebbero esserci questioni da chiarire, meglio parlarne a quattr’occhi con il partner. Buona la sfera salutare.