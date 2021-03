Una nuova settimana ha appena preso il via, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per i 12 segni zodiacali durante queste giornate? Questo è un buon momento per il Cancro e l'Ariete, che grazie agli influssi caldi e sensuali del novilunio recuperano in amore, dove la passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti. Sottotono la Vergine, leggermente irascibile e litigiosa. Nuovi progetti in arrivo per il Capricorno. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 8 a domenica 14 marzo 2021, per tutti i segni.

Oroscopo settimanale dall'8 al 14 marzo 2021 per tutti i segni

Ariete: durante le prime giornate della settimana potrebbero nascere delle rivalità in ambito lavorativo, ma l’intuizione giusta potrebbe arrivare presto e aiutare il segno a sbloccare questa situazione. Il novilunio di sabato 13 riaccende la passione e porta nuove speranze.

Toro: le prime giornate della nuova settimana potrebbero riservare dei momenti di nervosismo e tensione al segno. Lo stress accumulato potrebbe riversarsi anche sul fisico, qualcuno potrebbe risentire di fastidi e malesseri psicosomatici. Con il novilunio si può recuperare per quanto riguarda il fisico. Bene l’amore.

Gemelli: l’oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate faticose per il segno alle prese con un momento faticoso per quanto riguarda il fisico.

In ambito lavorativo volete vincere, ma prima occorre mettere appunto la giusta strategia. Alti e bassi in amore.

Cancro: secondo le stelle durante questa settimana potrebbero sbloccarsi interessanti questioni bancarie o finanziarie. Dunque il segno ritrova una certa serenità, anche per quanto riguarda la vita pratica. L’amore è forte, il novilunio riaccende la passione.

Weekend romantico e sensuale.

Leone: la settimana inizia con dei fastidi fisici per il segno, che potrebbe accusare dei dolori al fegato. Il consiglio delle stelle è quello di rivolgersi ad uno specialistiche ed intraprendere delle cure adatte. Al contrario è un buon momento per quanto riguarda l’amore e la sfera lavorativa. Attenzione alle spese.

Vergine: l’oroscopo della settimana lascia prevedere delle giornate interessanti per quanto riguarda il lavoro.

Qualcuno potrebbe partecipare ad un concorso e ricevere il risultato sperato, migliorando la propria posizione professionale e lavorativa. Al contrario occorre cautela dal punto di vista fisico e all’interno dei rapporti interpersonali, dove potrebbero accendersi forti contrasti.

Bilancia: la settimana inizia alla grande, tuttavia con il passare dei giorni la forza ritrovata potrebbe venire meno e qualcuno potrebbe vivere dei momenti sottotono. Le stelle proteggono l’amore e riaccendono l’eros, proponendo anche nuovi incontri. Al contrario non sono delle giornate ideali per quanto riguarda la sfera lavorativa, dove occorre riordinare e riorganizzare il proprio lavoro, ma anche sbrigare alcune questioni burocratiche e legali importanti.

Scorpione: questa settimana si rivela importante per le contrattazioni e gli accordi lavorativi.

Ma anche per l’amore, dove il segno si spoglia delle proprie paure e si lancia a capofitto in nuove avventure romantiche. Energia e voglia di fare non mancano.

Sagittario: quello da tenere bene a mente durante questa settimana è che chi troppo vuole, nulla stringe. Dunque riordinate le vostre priorità e impegnatevi per ottenere i successi desiderati, senza però avere la pretesa di portare a casa tutto il pacchetto. È un buon momento per l’amore, tuttavia il novilunio del 13 invita ad essere cauti per quanto riguardi rapporti interpersonali e soprattutto il fisico.

Capricorno: l’oroscopo della settimana consiglia di farsi valere per quanto riguarda gli affari e la sfera finanziaria, è il momento ideale per lanciarsi in progetti o proporsi per nuovi incarichi.

L'amore potrebbe nascere inaspettatamente con chi non avreste mai pensato.

Acquario: il consiglio dell’oroscopo per questa settimana è quello di dare ascolto al vostro intuito, se avete un’idea seguitela! È un ottimo momento per i progetti e le questioni lavorative, soprattutto per chi lavora in team e quindi può fare affidamento sull’appoggio dei colleghi. Bene l’amore, per qualcuno un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Pesci: il consiglio delle stelle per questa settimana è quello di tenere ben alta la concentrazione, soprattutto in ambito lavorativo dove si può ottenere molto. Inizia per il fisico un buon momento di recupero, tuttavia sarebbe bene evitare gli sforzi e gli eccessi. Serenità in amore.