Domenica 28 marzo troveremo sul piano astrale la Luna farsi Piena in Bilancia, mentre Giove e Saturno stazioneranno nel segno dell'Acquario. Il Nodo Lunare assieme a Marte permarranno in Gemelli, così come Urano proseguirà l'orbita in Toro. Infine, Plutone rimarrà stabile in Capricorno come Nettuno e Mercurio resteranno nel segno dei Pesci. In ultimo, il Sole insieme a Venere continueranno il moto in Ariete. Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Gemelli, meno roseo per Vergine e Cancro.

Sul podio

1° posto Gemelli: stacanovisti. Alle ore 20:48 la Luna si farà Piena nel loro Elemento e stimolerà Marte nel segno donando, con tutta probabilità, ai nativi una ritrovata voglia di mettersi di buona lena a perseguire i propri obiettivi pratici e lavorativi.

2° posto Acquario: sereni. Nel ménage amoroso di casa Acquario parrà respirarsi un clima particolarmente sereno questa domenica, e il merito sarà da attribuirsi al contrasto tra i Luminari, tipico del capodanno astrologico, che risveglierà i benevoli influssi dei pianeti generazionali.

3° posto Bilancia: intuitivi. La Luna e Mercurio, pur non formando alcun aspetto tra loro, agiranno presumibilmente entrambi per acuire l'intuitività nativa, specialmente quando l'argomento riguarderà i rapporti relazionali.

I mezzani

4° posto Scorpione: concilianti. Il secondo segno d'Aria potrebbe assumere un mood più conciliante nel nido domestico in questa domenica, passando sopra ad alcune puntualizzazioni dell'amato bene e ciò sarà ideale per scongiurare qualsiasi lite sentimentale.

5° posto Leone: approcci relazionali. Il Plenilunio guarderà di traverso il duetto Sole-Venere di Fuoco intimando, c'è da scommetterci, ai nati Leone di soffermarsi ad analizzare la propensione, tipica del segno, di "bruciare" molti rapporti relazionali intrapresi. Con l'opposizione di Giove e Saturno nonché con la quadratura uraniana, i nativi saranno chiamati a mutare questo loro aspetto caratteriale.

6° posto Toro: nuove sfide. Come ogni segno Fisso, anche per i Toro l'inizio anno è stato tumultuoso e, secondo il parterre planetario, potrebbero esserci ulteriore sfide che aspettano il primo segno di Terra nelle prossime due settimane.

7° posto Capricorno: osservatori. Nel settore professionale la routine lascerà presumibilmente spazio a continui rinnovamenti che, seppur di poco conto, mineranno alcune tra le certezze dei nati Capricorno, i quali preferiranno osservare tali mutamenti meditando le prossime mosse da attuare.

8° posto Pesci: pigri. Poca o nulla sarà, con tutta probabilità, la voglia che il dodicesimo segno zodiacale avrà di darsi da fare questa domenica, coi nativi che avvertiranno il peso delle responsabilità più pressante del solito.

9° posto Ariete: dispersione energetica. Sebbene il Plenilunio sia un momento estremamente stimolante per mettersi in discussione, i nati Ariete potrebbero indirizzare le proprie energie in attività poco proficue arrivando a sera stanchi e per nulla soddisfatti.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: amore flop. Qualcosa sembrerà non andare per il verso giusto nelle faccende di cuore di casa Sagittario, in particolar modo per la prima e seconda decade del segno che potrebbe sfogare le proprie frustrazioni nel nido domestico.

11° posto Vergine: taciturni. Domenica dove il secondo segno di Terra si accorgerà, c'è da scommetterci, sin dalle prime ore mattutine che sarà meglio tenere la bocca cucita quanto più possibile, così da evitare strafalcioni dialettici.

12° posto Cancro: lavoro flop. Riuscire a cavare un ragno dal buco nel settore professionale in questa giornata sarà probabilmente un'ardua impresa per i nati Cancro, i quali dovranno rassegnarsi a ottenere dei risultati al di sotto delle loro aspettative.