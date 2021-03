L'oroscopo del fine settimana che va dal 27 al 28 marzo prevede la Luna balzare dalla Vergine alla Bilancia, segni che potranno contare su un pizzico di fortuna in più per quanto riguarda la sfera sentimentale. Mentre Toro riuscirà poco a poco a mettere tutto in ordine con il partner. Rivoluzione sentimentale in atto per i nativi Pesci, che però dovranno fare attenzione alla Luna opposta, mentre Capricorno concentrerà le proprie energie in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per il fine settimana dal 27 al 28 marzo.

Previsioni oroscopo weekend 27-28 marzo, segno per segno

Ariete: un weekend nel complesso discreto per voi nativi del segno, anche se sabato dovrete fare i conti con la Luna opposta.

In amore nulla di grave, il vostro rapporto è sano, ma fate attenzione. Domenica di fuoco con il partner. Nel lavoro sarete molto costanti con le vostre mansioni, ottenendo discreti risultati. Voto - 7,5

Toro: si liberano alcuni dubbi sentimentali per voi nativi secondo l'oroscopo del prossimo weekend, grazie alla Luna in buon aspetto. Riuscirete a fare ordine nel vostro rapporto e con il partner andrete molto d'accordo. Nel lavoro le idee non mancheranno grazie a Mercurio, ma metterle in pratica non sarà affatto facile. Voto - 7+

Gemelli: la Luna in questo weekend sarà favorevole solamente domenica. In amore dovrete fare attenzione a gestire al meglio il vostro rapporto, affinché continui a funzionare. Nel lavoro, con Marte, Giove e Saturno favorevoli, riuscirete a svolgere le vostre mansioni con efficacia.

Voto - 7,5

Cancro: previsioni astrali che purtroppo non saranno un granché a causa di questo cielo. In amore la Luna tenderà a favorirvi solamente sabato, per poi remarvi contro domenica. Non sarà facile stare in sintonia con il partner. In ambito lavorativo avrete bisogno della giusta calma per far sì che i vostri progetti funzionino. Voto - 6,5

Leone: periodo piuttosto soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

In amore sarete carichi di buona volontà e saprete come rendere felice il partner. Nel lavoro armatevi di pazienza, perché per i progetti a lungo termine vi servirà tanto tempo se vorrete che vadano in porto. Voto - 8-

Vergine: vi attendono momenti decisamente migliori in ambito sentimentale per voi nativi del segno. Con la Luna in congiunzione nella giornata di sabato, la vostra relazione prenderà la giusta direzione.

In ambito lavorativo sarà importante prestare attenzione ai dettagli, per far sì che tutto sia perfetto. Voto - 7,5

Bilancia: piccoli miglioramenti in ambito sentimentale secondo l'oroscopo del fine settimana. In amore l'atmosfera sarà piuttosto tranquilla, ma non sperate di vivere un rapporto stabile, almeno al momento. Nel lavoro fortunatamente i buoni risultati non mancheranno, merito anche di Giove in trigono dal segno dei Gemelli. Voto - 7-

Scorpione: arriverà una sferzata di energia da spendere in ambito lavorativo secondo l'oroscopo. Mercurio si troverà in buon aspetto e potrebbe arrivare qualche piccola soddisfazione. In amore la Luna sarà favorevole e la vostra relazione continuerà a viaggiare lungo i binari giusti. Voto - 7,5

Sagittario: sarete in grado d'imparare dagli errori in questo fine settimana e in amore cercherete di vivere un'atmosfera tutto sommato tranquilla.

In ambito professionale dovrete essere bravi a sfruttare le opportunità che arriveranno. Voto - 7,5

Capricorno: un fine settimana sottotono per voi nativi del segno, complice un cielo che purtroppo non vi sosterrà. In amore dovrete correre ai ripari e cercare di non dare un motivo al partner per prendersela con voi. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di concentrare gran parte delle vostre energie su progetti importanti e ambiziosi. Voto - 6+

Acquario: un cielo tutto sommato tranquillo per voi nativi del segno, che vi permetterà di godere della compagnia del partner senza avere troppi pensieri per la testa. Per quanto riguarda il settore professionale, gli affari andranno meglio del previsto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8-

Pesci: previsioni astrali un po’ sottotono, ma nel complesso valide.

Bisognerà fare attenzione a questa Luna in opposizione, ma se amate davvero il partner riuscirete a cavarvela. In ambito lavorativo Marte potrebbe rendervi un po’ nervosi e lavorare così non sarà facile. Voto - 7