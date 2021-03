L'oroscopo della giornata di venerdì 26 marzo prevede un Toro molto più forte e sicuro di sé grazie alla Luna in trigono dal segno della Vergine, che gli permetterà di fare passi in avanti in amore, mentre Sagittario dovrà cercare di non scaricare il proprio malumore nei confronti dei colleghi. Bilancia avrà numerose faccende da svolgere, ma con Marte e Giove favorevoli riuscirà a farcela, mentre Vergine sarà piuttosto serena e radiosa con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 26 marzo 2021.

Previsioni oroscopo venerdì 26 marzo 2021 segno per segno

Ariete: non la giornata che vi aspettavate secondo l'oroscopo.

Dopo una Luna così favorevole, che assieme al Sole e Venere vi hanno permesso di essere felici con il partner, in questa giornata la stessa Luna vi frenerà un po’. Meglio dunque non forzare troppo il partner, e godetevi questa piacevole tranquillità. Se siete single sarete pronti anche ad amare, ma dovete iniziare a prendere le cose col giusto ritmo. Nel lavoro non vi lascerete scoraggiare dagli ostacoli, e vi impegnerete al massimo per superarli. Voto - 7,5

Toro: configurazione astrale che vedrà la Luna in trigono dal segno della Vergine secondo l'oroscopo. Vi sentirete pronti a fare dei passi in avanti voi cuori solitari, merito non solo del vostro fascino, ma anche di un ottimo atteggiamento verso chi amate. Se avete una relazione stabile vi mostrerete forti e sicuri di voi, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro invece dovrete essere comprensivi e non scontrosi quando un lavoro che avete fatto non è stato svolto per bene. Voto - 7+

Gemelli: cielo un po’ sottotono per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del 26 marzo. La Luna si troverà in quadratura dal segno zodiacale della Vergine, e in ambito sentimentale faticherete un po’ ad entrare in sintonia con il partner.

Se siete single non sottovalutate certi incontri. Per quanto riguarda il lavoro continuerete ad impegnarvi come sempre, grazie ad un sontuoso Giove in trigono dal segno della Bilancia. Voto - 7

Cancro: al momento faticate un po’ ad essere romantici e mantenere una certa onestà nei confronti del partner secondo l'oroscopo. In questo inizio di fine settimana potrete fare affidamento alla Luna in sestile, ma non aspettatevi un'intesa così alta.

Se siete single ultimamente ci sono troppe indecisioni nella vostra mente, che sarà necessario fare ordine. In ambito lavorativo Mercurio in buon aspetto vi permetterà di essere operativi al massimo, e andrete piuttosto spediti con le vostre mansioni. Voto - 7+

Leone: peccato per questa Luna che lascia il vostro cielo. Ciò nonostante la giornata si rivelerà comunque promettente per voi nativi del segno. Venere infatti continua il suo ciclo in vostro favore, e questo potrebbe essere il momento di mettere in piedi nuovi progetti. Attenzione solamente alle spese. Se siete single finalmente gli occhi di quella persona sembrano essersi posati proprio su di voi. In ambito lavorativo anche se non saranno risultati incredibili, sarete comunque fieri di voi stessi.

Voto - 8-

Vergine: timidezza che si farà sentire di meno per voi cuori solitari secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 26 marzo. Se invece avete una relazione fissa, sarete più radiosi del solito, e potrete godervi questa giornata insieme al partner in tutta serenità. Per quanto riguarda il lavoro forse potrebbe presentarsi qualche imprevisto, che dovrete cercare di risolvere in fretta per non subire ritardi sulla vostra tabella di marcia. Voto - 7+

Bilancia: continuate a portare pazienza per il momento. Con questo cielo negativo nei vostri confronti, in ambito sentimentale non sarà affatto facile essere in sintonia con il partner, ragion per cui, prima di dire qualcosa che potreste non pensare davvero, fermatevi un momento. Se siete single dovrete cercare di migliorare i vostri modi di parlare a chi vi piace.

Per quanto riguarda il lavoro il fatto che siete tra i più bravi del vostro settore, non vuol dire che potete prendervi gioco degli altri. Voto - 6,5

Scorpione: sfera sentimentale che migliorerà dopo una brutta Luna in quadratura dal segno del Leone. La vostra relazione di coppia tornerà a splendere, grazie anche alla vostra infinita comprensione nei confronti del partner. Per quanto riguarda i single certe persone potrebbero rivelarsi più interessanti di quanto pensate. In ambito lavorativo questo cielo non sarà granché, eccezion fatta per Mercurio in buon aspetto. In ogni caso, comunque vada, voi sarete sicuri di aver dato il massimo. Voto - 7,5

Sagittario: oroscopo di venerdì che prevede un cielo un po’ cupo per voi nativi del segno, considerato che Mercurio e la Luna saranno in quadratura.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale potreste essere un po’ delusi nei confronti del partner, ma vedrete che presto avrete modo di capire. Per quanto riguarda i single giudicare gli altri non vi aiuterà a farvi nuovi amici. Per quanto riguarda il lavoro non scaricate il vostro umore sui vostri colleghi, soprattutto se siete alle prese con un progetto di gruppo. Voto - 6,5

Capricorno: avrete modo di dimostrare il vostro amore per il partner in questa giornata secondo l'oroscopo. La Luna sarà favorevole e con un po’ di fortuna potreste recuperare un po’. Se siete single consideratevi liberi di provare tutte le emozioni che volete. In ambito lavorativo avrete a che fare con affari vantaggiosi, che farete meglio a sfruttare fino in fondo, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 7+

Acquario: finalmente la Luna smetterà di essere opposta, e in amore ritornerete con la vostra solita carica sensuale. Se avete una relazione stabile dunque, sarà il momento giusto per accendere un po’ l'atmosfera tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single la percezione sarà una caratteristica molto importante quando conoscerete qualcuno. Per quanto riguarda il lavoro Giove, Marte e Saturno vi sosteranno, quindi i progetti più ambiziosi avranno la precedenza. Voto - 8,5

Pesci: oroscopo di venerdì non così eccezionale per voi nativi del segno a causa della Luna in opposizione. Il vostro rapporto potrebbe non essere così splendente a causa di questo cielo. Tuttavia se avete costruito un bel rapporto nelle settimane precedenti, ciò non sarà un grosso problema, perché vi riprenderete subito.

Se siete single non mostrate mai le vostre insicurezze. Nel lavoro potreste scoprire di essere adatti per ricoprire determinati ruoli. Voto - 7-