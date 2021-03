Mercoledì 31 marzo troviamo sul piano astrale la Luna risiedere sui gradi dello Scorpione, mentre Marte assieme al Nodo Lunare transiteranno nel segno dei Gemelli. Nettuno e Mercurio, invece, proseguiranno il moto in Pesci, così come Plutone permarrà in Capricorno. Giove insieme a Saturno resteranno stabili in Acquario, come Urano continuerà il domicilio in Toro. Nel frattempo il Sole e Venere sosteranno in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Scorpione, meno roseo per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Ariete: passionali. Grazie alla congiunzione Sole-Venere nel segno, assieme alla criptica Luna in Scorpione, i nati Ariete sapranno probabilmente stuzzicare il partner con gesti e parole, facendo crescere a dismisura l'atmosfera sotto le lenzuola.

2° posto Scorpione: schietti. Alcune volte non avere peli sulla lingua può risultare controproducente, ma questo mercoledì per i nativi il mood schietto che sfoggeranno potrebbe essere un'arma a loro favore, così da mettere prontamente in riga qualche nuovo collega.

3° posto Pesci: diplomatici. Il quarto segno Mobile, nella giornata conclusiva di marzo, metterà presumibilmente in campo una buona dose di diplomazia, la quale lo renderà il protagonista di ogni discussione intrapresa.

I mezzani

4° posto Acquario: facilitazioni. Un aiuto inaspettato nella sfera lavorativa giungerà, con ogni probabilità, al cospetto del terzo segno d'Aria durante queste 24 ore e ciò gli permetterà di svolgere le proprie mansioni con maggior leggerezza.

5° posto Sagittario: mondani.

Un mercoledì dove i nati Sagittario potrebbero avvertire una viscerale voglia di divertimento, dopo alcune giornate dedite quasi esclusivamente alla professione. Riusciranno a soddisfare il loro desiderio dal tardo pomeriggio in poi. Più che trascorrere una scanzonata serata amicale, però, il terzo segno Mobile opterà per il romanticismo.

6° posto Toro: detective.

Le posizioni agli antipodi dei Luminari, sommate a Nettuno d'Acqua in settima dimora, avranno buone chance di risvegliare l'istinto investigativo in casa Toro. I nativi indagheranno sul passato del partner, nel tentativo di avere un quadro più definito della persona che hanno accanto.

7° posto Cancro: buoni propositi. Il binomio Luna-Mercurio nel loro Elemento potrebbe spingere la terza decade dei nati Cancro a mettere in atto un buon proposito, come cominciare a seguire delle regole ferree per il proprio regime alimentare.

8° posto Gemelli: mattina top. La mattinata del mercoledì nativo avrà buone possibilità di essere colma d'impegni da adempiere ma, al contempo, ricca di soddisfazioni derivanti dalle stesse. Dall'ora di pranzo in poi, invece, il tono umorale di casa Gemelli scenderà sotto i tacchi.

9° posto Bilancia: attriti professionali. Giornata da prendere con le pinze nel settore professionale per i nati Bilancia, i quali potrebbero trovarsi invischiati in un'accesa discussione con un parigrado. Sarà bene, nell'eventualità di una lite, cercare di far comprendere le proprie ragioni all'altra persona, senza esasperare i toni dello scambio di vedute.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: nostalgici. La mente dei nati Vergine sarà, c'è da scommetterci, pervasa da vecchi ricordi risalenti anni prima, i quali renderanno questo mercoledì intriso di nostalgia.

Lavoro in secondo piano.

11° posto Capricorno: amore flop. La comunicazione nel ménage amoroso di casa Capricorno potrebbe segnare il passo, coi nativi che preferiranno dedicarsi alle attività pratiche piuttosto che dialogare con l'amato bene.

12° posto Leone: focus famigliare. Nel bel mezzo di una settimana impegnativa, ma significativa per i nati Leone, ci sarà questo mercoledì che tenderà a smorzare i toni entusiastici dei felini, dove una grana famigliare potrebbe farli riflettere non poco.