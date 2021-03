L'oroscopo della giornata di domenica 21 marzo prevede alcuni cambiamenti in ambito sentimentale per i nativi sotto il segno dell'Ariete, mentre Gemelli dovrà sfruttare questo cielo per farsi comprendere al meglio dal partner e rilanciare il proprio rapporto. Acquario non andrà troppo per il sottile, e sarà piuttosto deciso a conquistare i propri obiettivi al lavoro, mentre per il Sagittario potrebbero esserci piccole soddisfazioni professionali per il Sagittario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 21 marzo 2021.

Previsioni oroscopo domenica 21 marzo 2021 segno per segno

Ariete: configurazione che tenderà a cambiare nelle prossime giornate per voi nativi del segno, ma che potrà favorirvi comunque.

In amore la Luna sarà favorevole un'altra giornata, e il vostro rapporto sarà splendido come non lo era da tempo. Se siete single fra qualche tempo arriverà anche il vostro momento. In ambito lavorativo prima di prendere una decisione, assicuratevi che sia quella giusta. Marte è favorevole, dunque non ci sarà alcun motivo di avere fretta. Voto - 8-

Toro: delicato, forte e pieno di grazia secondo l'oroscopo della giornata di domenica 21 marzo. Chiuderete questo fine settimana nel migliore dei modi con il partner, e vi godrete ogni momento insieme alla vostra anima gemella. Se siete single si apre per voi un futuro pieno di possibilità, da sfruttare fino alla fine. In ambito lavorativo qualcuno finalmente potrebbe dare ascolto alle vostre parole.

Voto - 7,5

Gemelli: questa Luna vi ha aiutato a recuperare terreno nei confronti del partner secondo l'oroscopo. Da domani Venere vi verrà in aiuto, smettendo di screditarvi, dunque questo sarà il momento di esaltare il vostro rapporto. I single casualmente potrebbero imbattersi in una nuova ed interessante conoscenza. Per quanto riguarda il lavoro vi darete da fare tra le mille mila mansioni da svolgere, grazie anche mille mila ad una buona dose di energie a vostra disposizione.

Voto - 8+

Cancro: oroscopo di domenica più che soddisfacente per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale Venere vi concederà un'ultima volta un'ottima intensa di coppia, per poi purtroppo passare in quadratura dal segno dell'Ariete. Occorrerà dunque fare attenzione per far sì che il vostro rapporto continui a funzionare. I single tenderanno a stare con persone di fiducia, che conoscono bene.

In ambito lavorativo Mercurio in buon aspetto si sta rivelando di grande aiuto, soprattutto grazie ad alcune idee piuttosto valide. Voto - 7,5

Leone: una giornata discreta in ambito sentimentale per voi nativi del segno. Certo, non sarà un cielo spettacolare per i sentimenti, ma comunque sufficiente per vivere serenamente insieme al partner. Se siete single se state cercando di attuare dei cambiamenti, questo periodo sarà il più adatto. In ambito lavorativo il vostro passo diventerà più veloce e costante nei confronti dei colleghi, e voi per primi sarete più fiduciosi delle vostre capacità. Voto - 7+

Vergine: la Luna in quadratura e Venere in opposizione vi buttano giù di morale secondo l'oroscopo del 21 marzo, ma fortunatamente le cose sono destinate a cambiare.

Da domani il vostro cielo sarà decisamente migliore, e voi dovrete sfruttarlo per riconquistare la fiducia del partner, o della vostra potenziale anima gemella, qualora siate single. Nel lavoro la cura nei dettagli e la comunicazione con colleghi e clienti sarà importante. Voto - 6,5

Bilancia: questo cielo si è rivelato di grande aiuto nell'ultimo periodo per voi nativi del segno. Adesso però, le cose cambieranno, e dovrete cercare di preservare quanto di buono avete fatto finora. In amore dunque non sottovalutate le piccole incomprensioni con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single dovranno essere più comunicativi, soprattutto con quelle persone di cui si fidano. Settore professionale ancora promettente, grazie a Giove e Saturno che vi spalleggiano e vi forniscono il loro sostegno.

Continuate dunque a sviluppare i vostri progetti con tenacia e ambizione. Voto - 7,5

Scorpione: sarete ancora tra i segni più favoriti dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Anche se Venere cambierà segno, il vostro rapporto continuerà a darvi grandi soddisfazioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single avrete un atteggiamento ottimista, con la convinzione che tutto ciò desiderate sia possibile. In ambito lavorativo, ottimizzando per bene i tempi, potreste ottenere risultati interessanti, ma soprattutto incoraggianti. Voto - 7,5

Sagittario: arriverà alcune soddisfazioni professionali in questa giornata secondo l'oroscopo. Il sostegno di Giove e Saturno si farà sentire e anche se sarete a corto di energie, sarete una valida risorsa nel vostro gruppo di lavoro.

In amore la situazione presto cambierà, dunque resistete ancora un altro giorno, evitando di causare litigi con il partner. I single proveranno forti emozioni, ma difficilmente riusciranno a manifestarle. Voto - 6+

Capricorno: forti emozioni convinceranno voi single a dare passi da gigante, con quella voglia di buttarsi a testa bassa in una nuova relazione. Se avete una relazione stabile invece questo sarà il momento di consolidare il vostro legame, perché da domani questo cielo potrebbe sfavorirvi. In ambito lavorativo fortunatamente i buoni risultati non mancheranno, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7,5

Acquario: il sostegno nel vostro rapporto è molto importante affinché funzioni, e secondo l'oroscopo di domenica, con questo cielo, le belle emozioni non mancheranno tra voi e il partner, merito della Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli.

Da domani inoltre Venere sarà in una posizione migliore, e che siate single oppure no, né trarrete grandi benefici. Nel lavoro affronterete nuove situazioni con ottimismo, per cercare di ottenere grandi risultati. Voto - 9

Pesci: con la chiusura di questa settimana, si chiuderà anche il passaggio di Venere nel vostro segno secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale continuerete a vivere bei momenti insieme al partner, ciò nonostante potrebbe essere necessario più impegno da parte vostra. Se siete single ci saranno ancora buone possibilità di trovare l'amore. Nel lavoro sarete piuttosto risoluti, e con Mercurio al vostro fianco, andrete piuttosto spediti con i vostri progetti. Voto - 7,5