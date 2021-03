Un marzo ricco per tutti i videogiocatori iscritti al PlayStation Plus, il servizio targato Sony che consente di giocare in multiplayer online e non solo. Dopo l'annuncio dei giorni scorsi sono infatti ora disponibili per il download gratuito ben 5 titoli per PlayStation 4 e PlayStation 5. Ma oltre alla quantità questo mese abbonda la qualità, considerato il pregio dei giochi messi a disposizione dalla casa giapponese.

Final Fantasy VII Remake: sorpresa PlayStation Plus

Questo mese sul PlayStation Plus sarà possibile, per gli utenti PS4, mettere le mani su un titolo di assoluto prestigio. Stiamo parlando del remake del settimo capitolo di una delle serie videoludiche più amate di sempre: Final Fantasy VII.

Uscito nell'aprile 2020, si tratta di una riedizione del titolo uscito nel lontano 1997 per la prima generazione di PlayStation e che riscosse un successo planetario. Il gioco si presenta aggiornato alle tecnologie attuali, con luoghi e personaggi interamente ricreati sfruttando l'impressionante motore Unreal Engine IV. Nelle oltre 60 ore di gioco ci ritroveremo in alcune delle ambientazioni più belle e mai viste nel mondo dei Videogiochi, capaci di tenerci incollati allo schermo a bocca aperta. Assolutamente da non perdere!

Remnant from the Ashes

Altro titolo interessantissimo per PlayStation 4 è questo Remnant from the Ashes, sparatutto cooperativo in terza persona in cui l'obiettivo è uno soltanto: sopravvivere. Ci ritroveremo infatti di colpo in un mondo post apocalittico, dove una razza di mostri conosciuti come The Root ha invaso la nostra dimensione seminando panico, caos e morte in ogni dove.

Nulla di nuovo insomma, ma la possibilità di alternare momenti di sparatorie frenetiche a quelli più strategici in cui saremo chiamati a costruirci presidi e rifugi vari sapranno tenerci impegnati per ore. Da provare con amici.

Maquette

Spostiamoci ora nel mondo di PlayStation 5, con questo titolo particolarmente curioso e affascinante. Maquette si colloca infatti nei mondo dei puzzle-game, genere che spesso ha regalato perle videoludiche.

Immersi in un mondo dove ogni oggetto, luogo o edificio si presenta in dimensioni diverse, saremo chiamati a risolvere svariati rompicapi per continuare la nostra storia. Con un design di tutto rispetto, ispirato alle opere di Maurits Cornelis Escher, una prospettiva tutta nuova e una storia narrata egregiamente il titolo promette davvero bene. Sempre per PS5 questo mese sul PlayStation Plus sarà ancora disponibile Destruction All-Stars, gioco di combattimento multigiocatore a base di parkour e automobili armate fino al paraurti, il tutto ambientato in maestose e futuristiche arene illuminate con colori psichedelici.

Molto interessante e soprattutto capace di farci assaggiare, seppur in minima parte, le potenzialità della nuova console nipponica ormai introvabile.

Farpoint

Spazio anche alla realtà virtuale con Farpoint, sparatutto sviluppato per il PlayStation VR. Trama classica del mondo della fantascienza, con due scienziati che, dopo una missione andata male, si ritrovano dispersi in un mondo alieno (ovviamente ostile). Scopo del gioco sarà quello di trovare altri sopravvissuti e combattere le orde di nemici che si presenteranno man mano, con ritmi frenetici e armi futuristiche. Anche qui nulla di nuovo, ma il tutto è realizzato come si deve: dalle ambientazioni all'intelligenza artificiale, passando per il sistema di controllo tramite il visore Sony.

Giocarci è un vero piacere.