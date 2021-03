Secondo l'oroscopo del giorno 3 marzo 2021 i nati sotto il segno del Leone vivranno momenti molto emozionanti. I Sagittario saranno sottotono, mentre gli Ariete dovranno prendere una decisione. Di seguito le previsioni astrologiche e la classifica dedicata alla giornata del 3 marzo 2021.

Oroscopo 3 marzo, ultimi quattro segni in classifica

12° in classifica, Ariete: dal punto di vista fisico vi sentite un po' in deficit di energia. Le cose da fare, però, saranno diverse, specie per quanto riguarda il lavoro. Cercate di non rimandare a domani tutto quello che potreste fare adesso. In amore, invece, è opportuno che prendiate una posizione ben definita, il vostro tergiversare potrebbe indispettire.

11° in classifica, Sagittario: vi sentite particolarmente nervosi e sotto pressione. Talvolta venite pervasi dalla voglia di mollare tutto, ma non dovete assolutamente farlo. Entro la fine di questo mese arriveranno delle belle risposte per voi e delle grandi soddisfazioni. Tenete duro.

10° in classifica, Cancro: se l'amore non sarà ancora al massimo, per il lavoro ci saranno dei miglioramenti. Poco per volta comincerete a risollevarvi e a rimettervi in carreggiata. L'Oroscopo del 3 marzo 2021 vi esorta a cimentarvi in nuove avventure e prendere in considerazione anche incarichi che non reputate conformi al vostro essere. Potreste rimanere spiazzati.

9° in classifica, Bilancia: Non è il momento di fare passi falsi. Dal punto di vista professionale state cominciando a trarre delle belle soddisfazioni.

La strada per arrivare al successo, però, è ancora lunga e tortuosa. Cercate di non abbattervi.

Previsioni astrali delle posizioni intermedie

8° in classifica, Vergine: non siate troppo precipitosi nelle scelte. In questo periodo è opportuno essere razionali e valutare accuratamente i pro e i contro di tutte le scelte che farete. Se si tratta di questioni lavorative, non lasciatevi guidare dalle emozioni e dagli impulsi.

In amore ci vuole una novità.

7° in classifica, Gemelli: se non trovate il coraggio di aprirvi con le persone che amate potreste perdervi delle belle emozioni. Nella vita, talvolta, è necessario esporsi e correre il rischio di fallire. Nel lavoro sta per arrivare un momento di valutazioni, fatevi trovare preparati.

6° in classifica, Pesci: le emozioni continueranno a farla da protagonista, ma a partire dal 3 marzo sarete influenzati anche dalla ragione.

Specie per quanto riguarda le questioni finanziarie o lavorative è assolutamente indispensabile procedere con raziocinio. Non è il momento di giocare un po' troppo con la fortuna, comportatevi in modo cauto.

5° in classifica, Aquario: le coppie in crisi avranno l'opportunità di chiarire. Quelle stabili, invece, potrebbero finire per intavolare discussioni solo per movimentare un po' di più la vita di coppia. Nel lavoro avete molti impegni e scelte da prendere, è opportuno mantenere la calma.

Primi quattro segni

4° in classifica, Capricorno: bel quadro astrale per i nati sotto questo segno. L'Oroscopo del 3 marzo denota una giornata particolarmente emozionante dal punto di vista delle relazioni. In amicizia sarete portati a fare delle valutazioni e sarete portati a una distinzione tra le persone indispensabili e non.

3° in classifica, Scorpione: le relazioni di coppia stabili procederanno senza grossi intoppi, quelle altalenanti, invece, potrebbero avere dei momenti di confronto. in campo professionale sta cominciando a smuoversi qualcosa. Cercate di mantenere la calma e non prendere decisioni affrettate.

2° in classifica, Leone: grande ripresa per quanto riguarda i nati sotto questo segno. Sarete maggiormente in grado di aprire il vostro cuore alla persona che amate. Spesso tendete a credere che questa sia una dimostrazione di debolezza, ma non è affatto così. Per amare davvero ci vuole tanto coraggio e forza.

1° in classifica, Toro: se state per concludere un affare importante, ci sono ottime probabilità che esso possa andare a buon fine. In amore, invece, vi sentite un po' più tranquilli rispetto ai giorni precedenti.

Dal punto di vista della fortuna, invece, essa è dalla vostra parte per tutta la settimana.