L'oroscopo della giornata di mercoledì 3 marzo prevede la Luna entrare nel segno zodiacale dello Scorpione, che dal punto di vista sentimentale sarà inarrestabile, mentre l'amore per i nativi Cancro sarà davvero promettente. Leone dovrà cercare di vivere l'amore senza correre troppo, specie i single, mentre Capricorno otterrà risultati convincenti in ambito lavorativo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 3 marzo 2021.

Previsioni oroscopo mercoledì 3 marzo 2021 segno per segno

Ariete: qualche piccolo miglioramento per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo, ma al momento siete lontani dal dire che la vostra relazione è stabile.

Dunque meglio fare attenzione soprattutto al vostro temperamento. Se siete single l'umore non sarà così male, ma di amore non se ne parla. Molto bene in ambito lavorativo, considerato anche che si aggiungerà Marte in buona posizione, a darvi le energie necessarie per completare le vostre mansioni. Voto - 7-

Toro: configurazione astrale che cambierà in negativo nelle prossime giornate secondo l'oroscopo. Infatti la Luna sarà in opposizione fino a domani, mentre Marte lascerà il vostro cielo. In amore dunque potreste sentirvi un po’ disorientati, ma se sarete in grado di gestire per bene la situazione, ne uscirete subito. Se siete single meglio evitare comportamenti rischiosi, soprattutto con chi vi piace. In ambito lavorativo le energie inizieranno a calare, e non sarà una cosa positiva, considerato che le vostre mansioni non vanno per il meglio.

Voto - 6

Gemelli: cielo che migliora per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 2 marzo. Marte infatti sta per aggiungersi al vostro cielo, e godrete di energie a sufficienza per dare un tocco di classe alle vostre mansioni. Sfera sentimentale ancora poco soddisfacente, dunque attenzione a non uscire argomenti poco piacevoli.

Se siete single cercate di dedicare più tempo per voi stessi. Voto - 7

Cancro: sfera sentimentale promettente per voi nativi del segno, grazie in particolare alla Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione. L'intesa con il partner sarà molto soddisfacente, e non mancherà la passione e il romanticismo, grazie ad una forte scarica d'amore che terrà vivo il vostro rapporto.

Se siete single sarete pronti a rimettervi in gioco per buttarvi in una nuova storia d'amore. Nel lavoro dovrete cercare di ponderare per bene idee ed energie. Voto - 8

Leone: parte centrale della settimana un po’ sottotono per voi nativi del segno, colpa della Luna in quadratura dal segno dello Scorpione. In amore dunque rallenterete un po’, forse per via di qualche imprevisto, ciò nonostante la vostra voglia di amare non si affievolirà, semplicemente fareste meglio a non bruciare le tappe. Discorso simile anche per voi single, anche se potreste essere un po’ troppo impegnati per pensare ad altro in questa giornata. Nel lavoro sta per arrivare Marte in buon aspetto, dunque almeno le energie non mancheranno per svolgere le vostre mansioni. Voto - 6,5

Vergine: anche se la Luna si troverà in buon aspetto, ci sarà comunque Venere in opposizione a darvi fastidio secondo l'oroscopo del 3 marzo.

Inoltre arriverà Marte in quadratura dal segno dei Gemelli, prosciugando le vostre energie. Potreste arrivare a prendere delle decisioni importanti in amore, anche voi cuori solitari. Nel lavoro continuerete a metterci una certa qualità nelle vostre mansioni, ma potrebbe volerci un po’ di tempo in più. Voto - 7

Bilancia: nelle ultime giornate siete stati meravigliosi, dolci e anche sensuali con il partner. Ciò nonostante adesso che Venere ha cambiato segno, dovrete dimostrare tutte queste buone qualità, senza l'ausilio delle stelle. Vedrete che così continuerete ad essere felici con il partner. Se siete single non ci saranno gradi passi con chi amate, ma voi non perderete la speranza. In ambito lavorativo Marte in trigono dal segno dei Gemelli vi darà quella marcia in più necessaria per i vostri progetti.

Voto - 7,5

Scorpione: sfera sentimentale che sarà esaltata al meglio in questa giornata secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Con la Luna in congiunzione e Venere in ottimo aspetto non potrete chiedere di meglio per la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i cuori solitari con un po’ di fortuna in questa giornata farete scintille. In ambito lavorativo non ci saranno risultati eccezionali, ma considerato che Marte non sarà più opposto le energie un po’ aumenteranno. Voto - 7,5

Sagittario: sarà meglio cambiare rotta per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Questo cielo al momento non è così favorevole, e bisognerà prima di tutto che voi vi mettiate la testa a posto, rispettando le esigenze del partner, qualora il vostro rapporto sia in crisi.

Se siete single la cosa più importante da fare in questo momento è mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà un lieve calo, soprattutto in fatto di energie per via di Marte opposto, ma i buoni risultati fortunatamente continueranno. Voto - 6+

Capricorno: settore professionale convincente per voi nativi del segno. Non avrete tanti astri dalla vostra parte a riguardo, ma l'impegno e la costanza vengono sempre ripagati. In amore Venere e la Luna saranno in buon aspetto, lasciando emergere passione e romanticismo tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single questo periodo potrebbe permettere un’evoluzione in fatto di emozioni, in particolare nei confronti di una persona. Voto - 8+

Acquario: la Luna in Scorpione sarà un po’ problematica in questa giornata secondo l'oroscopo.

L'intesa di coppia ultimamente è un po’ ballerina, e questo cielo di certo non vi farà bene. Se siete single date maggior peso ai consigli dei vostri amici. In ambito lavorativo arrivano i rinforzi, con Marte in trigono dal segno dei Gemelli che vi aiuterà a dare un valore aggiunto alle vostre mansioni. Voto - 7+

Pesci: configurazione astrale ottima in questa giornata, con Venere in congiunzione e la Luna in trigono dal segno dello Scorpione. In amore voi single non avrete rivali, e questa giornata potrebbe rivelarsi fantastica se saprete approcciarvi verso la persona che vi piace. Se avete una relazione fissa brillerete come una stella agli occhi del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo attenzione alle energie perché Marte potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote.

Voto - 8-