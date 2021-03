L'oroscopo del 16 marzo sarà incentrato sui sentimenti e sui rapporti romantici. Ci saranno grandi cambiamenti per alcuni segni zodiacali, mentre altri dovranno attuare delle rinunce importanti. Per avere un quadro completo dell'influenza astrale, sarà necessario osservare la mappa celeste di domani e le posizioni dei pianeti. Tra esse spiccheranno le seguenti:

Sole, Mercurio, Venere e Nettuno in Pesci

Luna in Ariete

Marte in Gemelli

Giove e Saturno in Acquario

Urano in Toro

Plutone in Capricorno

Di seguito, tutte le caratteristiche dell'Oroscopo di domani 16 marzo, con la conseguenze classifica zodiacale.

Oroscopo di martedì 16 marzo: i segni meno fortunati

Cancro (12° posto): verrete invasi da una pesante malinconia. Cercherete di mandarla via usando strategie già sperimentate, ma questa volta sarà diverso. Dovrete fare ricorso a tutta la vostra pazienza per ottenere dei risultati. Inoltre, sarà fondamentale il supporto di coloro che vi vogliono realmente bene. Attenzione a non dare fiducia a chi finge di essere una persona diversa da quella che è.

Pesci (11° posto): guardare in faccia la realtà, per voi, sarà molto difficile. Preferirete viaggiare con la fantasia e vivere in un mondo tutto vostro. Userete gli hobby, soprattutto quelli artistici, per raggiungere una giusta via di fuga. L'oroscopo suggerisce di mantenere i piedi ben ancorati a terra, in modo da riuscire a trovare soluzioni utili ai problemi che dovrete affrontare.

Vergine (10° posto): sarete molto preoccupati per i vostri cari. Tenderete a voler controllare ogni più piccolo particolare delle vite degli altri, ma questo non sarà un punto a vostro favore. Le persone che vi saranno attorno, infatti, potrebbero innervosirsi e accusarvi di non avere altro a cui pensare. L'oroscopo consiglia di provare a mitigare questi comportamenti, in modo da rapportarvi più serenamente con i vostri interlocutori.

Capricorno (9° posto): forse, non riuscirete a sfruttare al meglio tutte le vostre capacità, ma cercherete di non arrendervi. Sul posto di lavoro, sentirete il bisogno di ricevere supporto dalle persone che vi vogliono bene. Ci sarà chi vi deluderà, ma anche chi vi sorprenderà con la sua premura e la sua dolcezza. Dovrete lottare ancora affinché la persona amata si accorga di voi.

I segni zodiacali al centro della classifica

Acquario (8° posto): sarete stanchi di dover aspettare e proverete a bruciare le tappe. Purtroppo, la poca concentrazione vi spingerà a commettere degli errori. Sarà importante guardare nel vostro cuore e agire di conseguenza. Forse, scoprirete qualcosa di molto importante su di voi e sui vostri sentimenti. Interagirete con una persona del tutto inaspettata.

Toro (7° posto): dovrete imparare a riporre più fiducia negli altri. Preferirete fare le cose da soli, senza chiedere aiuto a nessuno. Però, potrebbe presentars un'occasione in cui vi servirà assistenza. In amore, una persona speciale vi farà battere il cuore. Emergeranno sentimenti assopiti e si risveglierà il vostro desiderio di conoscere qualcuno simile a voi.

Bilancia (6° posto): aspetterete il momento giusto per compiere la mossa vincente sul posto di lavoro, ma esso potrebbe anche non arrivare. Per guadagnare il vostro spazio, dovrete farsi strada, con grinta e determinazione. La fortuna sarà dalla vostra parte e vi accompagnerà per tutto il giorno. Non avrete difficoltà in amicizia e anche in amore tutto andrà per il meglio.

Gemelli (5° posto): ci sarà una sorpresa inaspettata per il vostro segno, ma dovrete lottare prima di riuscire ad averla. Nonostante non ci siano nuove difficoltà sul vostro percorso, sarà necessario far fronte a tutte le vostre energie. In amore, sarete spigliati e sufficientemente romantici. Il partner sarà felice di starvi accanto e approfitterà di ogni occasione per approfondire la vicinanza tra voi.

I segni più fortunati secondo l'oroscopo di domani 16 marzo

Leone (4° posto): cercherete di sfruttare ogni momento della giornata per realizzare i vostri desideri. Non avrete voglia di vivere secondo le regole degli altri e per questo mostrerete un carattere ribelle. Punterete al raggiungimento della piena indipendenza, ma ancora non potrete definirvi autonomi dal punto di vista lavorativa. La vostra energia emergerà in tutto il suo splendore.

Scorpione (3° posto): riporrete tutte le vostre speranze nella persona amata. Le racconterete aspetti importanti del vostro carattere e farete affidamento sulla sua capacità di mantenere un segreto. Questo rafforzerà molto il vostro legame e vi consentirà di sentirvi più sicuri del rapporto che state costruendo.

Anche in amicizia, sarete circondati da persone leali ed empatiche.

Ariete (2° posto): forse, non riuscirete ad ottenere ciò per cui avete lottato, ma sarà una giornata positiva sotto numerosi aspetti. Vi sentirete molto vicini al partner e non avrete alcun problema nel comunicare con lui. Vi capirete senza aver bisogno di usare tante parole. Sul posto di lavoro, riceverete la stima di tutti, anche di chi non si è mai mostrato troppo entusiasta di voi.

Sagittario (1° posto): tutto sembrerà andare per il verso giusto. Finalmente, la fortuna vi sorriderà e vi permetterà di ottenere delle vittorie, in ambito lavorativo e romantico. Vi sentirete molto vicini al partner e non avrete alcuna voglia di rinunciare a questa serenità. Forse, tenderete a ignorare le richieste del vostro corpo, perché vorrete spingervi oltre ai limiti.

Attenzione a non sottrarre ore preziose al sonno notturno.