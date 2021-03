L'oroscopo di sabato 13 marzo avrà in serbo novità interessanti per tutti i segni zodiacali. I sentimenti avranno un ruolo centrale, ma verrà dato grande valore anche alla razionalità e alla capacità di affrontare le difficoltà. Osservando la mappa celeste di domani sarà possibile farsi un'idea più chiara dell'influenza astrale. In particolare, tra le posizioni planetarie di maggior rilievo spiccheranno le seguenti:

Sole, Luna, Venere e Nettuno in Pesci;

Mercurio, Giove e Saturno in Acquario;

Marte in Gemelli;

Urano in Toro;

Plutone in Capricorno.

Ecco le caratteristiche dell'Oroscopo del 13 marzo, con la conseguente classifica dal dodicesimo al primo posto.

Oroscopo di sabato 13 marzo: i segni meno fortunati

Leone (12° posto): non sarà la giornata adatta per predisporre dei progetti. Ogni cosa che vi verrà in mente prenderà la direzione sbagliata. Farete fatica a inquadrare le diverse situazioni e il lavoro non vi darà soddisfazioni degne di nota. Il partner vi consiglierà di mantenere la calma e di non perdere le speranze: la fortuna girerà molto presto.

Gemelli (11° posto): vi sentirete presi in causa durante una discussione importante. Proverete a far valere la vostra posizione, ma gli altri non sembreranno molto convinti di ciò che direte. Vi sembrerà di combattere contro i mulini a vento e questo vi metterà di cattivo umore. Avrete solo voglia di rimanere da soli con i vostri pensieri. Attenzione però a non diventare scontrosi.

Bilancia (10° posto): tenderete a essere molto selettivi con le persone che incontrerete durante questa giornata. Sarete esigenti e poco inclini a concedere la vostra fiducia. Anche la relazione con il partner sarà fonte di dubbi e problemi. Secondo l'oroscopo di domani dovrete trovare un modo per rilassarvi e lasciarvi alle spalle le brutte esperienze.

Sagittario (9° posto): questa giornata sarà caratterizzata da un po' di confusione. Farete fatica a prendere decisioni utili alla realizzazione dei vostri sogni, perché avrete paura di commettere degli sbagli. Vi fiderete ciecamente della persona amata e riporrete in lei tutte le speranze. Sarò opportuno lavorare sulla vostra autostima.

I segni zodiacali al centro della classifica di domani

Ariete (8° posto): cercherete di cavalcare l'onda del successo altrui per rimanere a galla. Questo vi consentirà di non finire nel dimenticatoio, ma avrete bisogno di un'idea che sia tutta vostra. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a sviluppare qualcosa di nuovo. Questo richiederà del tempo e delle rinunce, ma alla fine sarete fieri di voi stessi.

Cancro (7° posto): tenderete a essere molto seri sul posto di lavoro. Questo vi consentirà di concentrarvi e di mantenere una certa costanza. Verrete ammirati per la vostra determinazione, ma qualcuno potrebbe trovarvi poco inclini al dialogo. Per sviluppare un buon rapporto con i colleghi di lavoro sarà necessario conoscerli meglio, ma senza esporvi eccessivamente.

Scorpione (6° posto): una persona inaspettata potrebbe tornare dal passato. Sarà un incontro gradito, ma non previsto. Questo episodio vi renderà nostalgici e vi riporterà, con la mente, ai tempi della scuola. Sarà un sogno a occhi aperti, dove potrete rendervi conto di tutti i progressi che avete fatto fino a questo momento. Nel tempo, infatti, siete stati protagonisti di una grande crescita personale.

Vergine (5° posto): avrete modo di ritrovare il vostro equilibrio. Non sarà facile calarvi nuovamente nella routine quotidiana, ma non vi tirerete indietro. L'amore tornerà a splendere nella vostra vita e il partner si mostrerà più collaborativo. Forse ci saranno delle novità importanti in ambito lavorativo, ma dovrete impegnarvi molto per sfruttarle al meglio.

I segni più fortunati secondo l'oroscopo di domani 13 marzo

Acquario (4° posto): sarete concentrati, soprattutto sul lavoro. Vorrete migliorare la vostra situazione economica per rendere più felice la famiglia. Ricordate, però, che la cosa davvero fondamentale sarà la vostra presenza. Gentilezza e calore daranno vita a un'atmosfera dolce, che distenderà gli animi e infonderà positività.

Pesci (3° posto): la vostra fantasia vi consentirà di vivere una giornata serena e spensierata. Amerete tutto ciò che sarà legato all'arte e vi renderete artefici della vostra stessa felicità. Il partner sarà gentile e molto premuroso. Cercherete di trascorre molto tempo insieme e sfrutterete ogni singolo istante. Ci saranno miglioramenti sul lavoro.

Toro (2° posto): sul lavoro sarete dei portenti.

Avrete delle intuizioni che vi porteranno molto in alto, ma dovrete essere i primi a crederci. Sprigionerete un carisma in grado di attrarre le persone più disparate. Starà a voi fare la vostra scelta, fate solo attenzione a non accontentarvi. Se rispetterete voi stessi e gli altri tutto andrà per il meglio.

Capricorno (1° posto): questa giornata illuminerà il vostro percorso di vita grazie alla sua dinamicità. Vi sentirete carichi di energie e cercherete di trarre il meglio da tutto ciò che vi accadrà. Potrete contare sui vostri amici, perché si riveleranno sinceri e leali, mentre avrete dei piccoli particolari da chiarire con il partner. Niente riuscirà a scalfire la gioia provata.