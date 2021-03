Il mese di marzo sta per volgere al termine, ma prima di salutarlo definitivamente, è opportuno osservare quali sono i presagi degli astri e delle stelle per l'ultimo weekend del mese. Grazie ai caldi influssi del plenilunio, il fine settimana si rivela passionale e romantico per l'Ariete e l'Acquario. È un ottimo momento di recupero per il Cancro e la Vergine, sia in amore che per quanto riguarda la sfera lavorativa essi infatti potranno ritrovare serenità e ottimismo.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del weekend di sabato 27 e domenica 28 marzo 2021, per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del weekend, 27 e 28 marzo 2021, segno per segno

Ariete: durante la giornata di sabato 27 marzo il segno può ottenere molto per quanto riguarda l’ambito lavorativo, camminando sulla scia delle collaborazioni e delle trattative avviate nei giorni precedenti. Domenica invece la Luna Piena riscalda il cuore e riaccende la passione. Bene il fisico.

Toro: l'oroscopo del weekend lascia presagire 48 ore di recupero per il segno che soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti familiari può trovare dei chiarimenti e ristabilire l’equilibrio perduto. Al contrario è un momento svantaggioso per il fisico, in particolare qualcuno potrebbe risentire di fastidi vari. Ok il lavoro.

Gemelli: il consiglio dell’oroscopo per quest’ultimo weekend del mese di marzo è quello di dedicarsi alla cura del corpo e della mente, praticando per esempio dello yoga o un po’ di meditazione.

Per ritrovare l’ottimismo e la positività è necessario stabilire una connessione diretta con il proprio corpo. Bene l’amore.

Cancro: l’oroscopo lascia presagire un weekend romantico per il segno, che finalmente può liberarsi delle preoccupazioni delle giornate precedenti e dedicarsi alla cura delle persone care. Al contrario la giornata di domenica potrebbe rivelarsi leggermente faticosa per il fisico, meglio rallentare i ritmi e concedersi un po’ di relax.

Leone: la giornata di sabato 27 marzo 2021 si rivela ideale per coloro i quali intendono portare a compimento delle compravendite o un acquisto di tipo immobiliare. Al contrario domenica ci si può dedicare alla famiglia e al partner, magari organizzando una serata per due. Fisico sottotono.

Vergine: l’oroscopo lascia presagire un weekend sereno e positivo.

È un periodo di recupero per quanto riguarda i rapporti interpersonali, e anche in amore torna la serenità. Bene il lavoro, ma è meglio non esagerare ed evitare di fare il passo più lungo della gamba.

Bilancia: le stelle lasciano presagire un weekend piuttosto intimo e seducente. È il momento di prendersi una pausa dagli impegni e dalle responsabilità della vita pratica e dedicarsi un po’ a se e alla famiglia. Siete energici, vivaci e pieni di voglia di fare.

Scorpione: quello in arrivo si presagisce come un weekend romantico, durante il quale sono favorite le coppie, ma anche le relazioni appena nate, che acquistano sempre maggior importanza. Anche la salute è in ripresa. Bene il lavoro.

Sagittario: la giornata di sabato potrebbe rivelarsi leggermente sottotono per il fisico.

Le stelle consigliano di evitare gli sforzi e concedersi un po’ di riposo, per qualcuno potrebbe essere necessario avviare delle cure specifiche o integrare l’alimentazione con vitamine e minerali. L’amore è vivo, ma il lavoro vi distrae.

Capricorno: l’arrivo di una telefonata inaspettata o di una novità, potrebbe cambiare il corso di questo fine settimana. Le stelle consigliano di prendere queste giornate come vengono, senza rifiutare nessuna opportunità. Bene il fisico. Amore passionale.

Acquario: il plenilunio di domenica 28 marzo vi avvolge con i suoi caldi influssi, aiutandovi a ricaricare le energie e riaccendere la passione e il romanticismo in amore. Sono 48 ore positive sotto tutti i punti di vista, non resta che sfruttarle al meglio.

Pesci: il consiglio dell’oroscopo per l’ultimo weekend di marzo è quello di staccare la spina dagli impegni lavorativi e concedersi un po’ di relax. Il partner e la famiglia potrebbero essersi sentito trascurati da voi e richiedere maggiori attenzioni. Bene la salute.