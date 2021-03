L'oroscopo di sabato 27 marzo prevede un inizio di fine settimana fatto di cambiamenti per i nativi sotto il segno del Sagittario, mentre un possente Marte in sestile per il segno del Leone darà la carica necessaria per raggiungere i propri obiettivi. Aria un po’ tesa per Gemelli, complice la Luna negativa, invece per la Vergine ci saranno momenti piuttosto romantici da vivere con chi si ama. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 27 marzo 2021.

Previsioni oroscopo sabato 27 marzo 2021 segno per segno

Ariete: fine settimana che comincerà molto bene per voi nativi del segno, grazie alla solita Venere in congiunzione al vostro cielo.

Per quanto riguarda i sentimenti dunque potrete stare tranquilli e godervi la vostra relazione, esprimendo al meglio il vostro amore per il partner. Se siete single la vostra preda, sembra finalmente cadere nelle vostre trappole tentatrici. In ambito lavorativo Giove e Marte in sestile vi daranno la giusta carica e le giuste intuizioni per riuscire a centrare il successo. Voto - 8,5

Toro: una giornata nel complesso positiva per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, merito in particolare della Luna in trigono dal segno della Vergine. Sul fronte sentimentale il vostro rapporto sarà tutto sommato tranquillo e voi per primi apprezzerete la compagnia della vostra anima gemella. I single si godranno questa giornata facendo qualcosa che possa divertirli.

In ambito lavorativo potrebbe essere qualche problema da risolvere, problema che con Mercurio in buon aspetto dovreste riuscire a risolvere. Voto - 7,5

Gemelli: un'aria un po’ tesa in questa giornata secondo l'oroscopo a causa della Luna che si troverà in posizione sfavorevole. Con i sentimenti faticherete un po’, forse perché non avete dato la giusta priorità alla vita in famiglia.

Se siete single non vi sentirete molto soddisfatti di ciò che state facendo in questo periodo. In ambito lavorativo dovrete saper dare la giusta priorità a quei lavori che non possono più aspettare. Voto - 7-

Cancro: ritorna in voi quella voglia di amare grazie alla Luna secondo l'oroscopo della giornata di sabato 27 marzo. Questa vostra voglia di amare però, non deve essere qualcosa di passeggero.

Che siate single oppure no, infatti, non bisogna mai trascurare la persona che si ama. Per quanto riguarda il settore professionale determinazione e precisione saranno presenti grazie a Mercurio, e finalmente potrete fare dei passi avanti. Voto - 7+

Leone: questo fine settimana sarà dominato da un possente Marte in sestile dal segno dei Gemelli. Sul fronte professionale vi sentirete abbastanza carichi da provare a raggiungere i vostri obiettivi, soprattutto se siete nati nella prima decade. In amore se siete single lasciatevi andare un po’ di più, e vedrete che sarà tutto più semplice. Se avete una relazione fissa ci saranno molte opportunità per creare collegamenti e piacevoli discussioni con il partner. Voto - 8

Vergine: configurazione astrale positiva in questa giornata di sabato secondo l'oroscopo.

La Luna si troverà in congiunzione al vostro segno zodiacale, e dal punto di vista sentimentale vivrete momenti romantici insieme alla vostra anima gemella. Se siete single passo dopo passo troverete il modo di provare forti emozioni. Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata piuttosto tranquilla, dove riuscirete a trovare la giusta concentrazione per i vostri progetti. Voto - 8

Bilancia: periodo piuttosto turbolento per quanto riguarda la sfera sentimentale. Questo cielo al momento non ne vuole sapere di aiutarvi, e con il partner fareste meglio a non forzare la situazione solo per averla vinta. Per quanto riguarda i single dovrete convincervi che per conquistare la persona che vi piace dovrete fare qualcosa voi per primi. In ambito lavorativo date maggior attenzione a quei lavori che potrebbero garantirvi buoni risultati.

Voto - 6,5

Scorpione: oroscopo della giornata di sabato 27 marzo positivo per voi nativi del segno, merito in particolare della Luna in sestile. Con i sentimenti sarete piuttosto bravi in questa giornata, vivendo un rapporto piuttosto armonioso con il partner. Se siete single dovrete dare maggiore attenzione alle persone che se lo meritano davvero. In ambito lavorativo il fatto che volete buttarvi in lavori difficili, non sarà sinonimo di coraggio, soprattutto con questo cielo. Fermatevi un momento a riflettere. Voto - 7+

Sagittario: configurazione astrale ancora sottotono per voi nativi del segno, ma in via di miglioramento. In amore la vostra relazione di coppia farà un po’ di alti e bassi, e il partner fortunatamente ne avrà di pazienza a sopportarvi nei momenti no.

Se siete single, sappiate che se la persona che vi piace vi rimane vicino anche quando siete intrattabili, non fatevela scappare. In ambito lavorativo potrebbero presentarsi dei cambiamenti, che dovrete sfruttare per cercare di ottenere risultati migliori dalle vostre mansioni. Voto - 7-

Capricorno: vi attendono ancora momenti duri con questa Venere in quadratura secondo l'oroscopo, nonostante la Luna sarà in buon aspetto. In amore non vi sentirete in piena sintonia con il partner, e il rischio di causare litigi sarà davvero alto. Per quanto riguarda i single meglio non pensare all'amore in questo periodo. In ambito lavorativo v'impegnerete a dovere con le vostre mansioni, ma attenzione a non esagerare. Gestire troppe mansioni contemporaneamente non sarà una buona idea.

Voto - 6

Acquario: oroscopo di sabato tutto sommato discreto per voi nativi del segno, anche se attendete la Luna in trigono per poter dare il meglio in ambito sentimentale. In ogni caso, con un po’ d'impegno potrete contare su tante coccole con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single potreste rimanere stupiti da un vostro amico. In ambito lavorativo eseguirete i vostri incarichi con parsimonia, merito in particolare di Giove, Saturno e Marte in buon aspetto. Voto - 8+

Pesci: questa Luna opposta sarà un vero e proprio problema secondo l'oroscopo, considerato anche che non ci saranno altri pianeti a sostenervi. Cercate di resistere almeno un giorno, tempo che questo cielo migliori. Se siete single non avrete tanta voglia di provare emozioni.

Nel lavoro Mercurio vi aiuterà ad impegnarvi nei vostri lavori, e non vi fermerete dinanzi nessun imprevisto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7-