L'oroscopo della giornata di lunedì 22 marzo prevede il passaggio di Venere nel segno zodiacale dell'Ariete, che si lascerà andare verso un rapporto più sereno, mentre Gemelli comincerà a trovare una soluzione a quei piccoli disagi in amore che impedivano di vivere un bel rapporto. Marte sarà in quadratura per il segno dei Pesci, che non avrà tante energie a disposizione, mentre Vergine sarà piuttosto stanca a causa di Marte, ma in recupero dal punto di vista sentimentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 22 marzo 2021.

Previsioni oroscopo lunedì 22 marzo 2021 segno per segno

Ariete: oroscopo di lunedì che vedrà l'arrivo di Venere nel vostro segno zodiacale.

In amore le cose tenderanno a migliorare, e potrete godervi un rapporto sano e stabile con la vostra anima gemella. Attenzione però alla Luna che sarà in quadratura fino a domani, e potrebbe rallentare momentaneamente questa vostra voglia di amare. Se siete single non ci sarà alcun bisogno di fare le cose in fretta. Prendetevi tutto il tempo che vi serve per conquistare la persona che vi piace. In ambito lavorativo riuscirete a tenere testa ai vostri colleghi con idee piuttosto valide per i vostri progetti. Voto - 7,5

Toro: configurazione astrale che cambia per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo del 22 marzo, Venere andrà a mettersi alle vostre spalle, mentre la Luna sarà in sestile dal segno del Cancro. Sfera sentimentale che comunque rimarrà ottima, grazie alla vostra bontà di cuore.

Se siete single la vostra gentilezza continuerà ad essere presente un po’ con tutti. In ambito lavorativo invece ancora ci sarà molto da fare affinché le buone idee possano essere sviluppate al meglio. Voto - 7,5

Gemelli: previsioni astrali che tenderanno a migliorare per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Venere da questa giornata vi darà il suo sostegno, e in amore presto il vostro rapporto tornerà a splendere.

Se siete single finalmente sentite di essere pronti per provare a conquistare la vostra anima gemella. Nel lavoro Giove, Saturno e Marte continuano a rendervi più facile il lavoro che fate, e voi non potrete essere che soddisfatti. Voto - 8+

Cancro: vita sentimentale ancora buona grazie alla Luna in congiunzione. Ciò nonostante Venere si metterà in una posizione scomoda per voi, e presto potrebbe nascere qualche dissapore tra voi e il partner.

Meglio sfruttare questo momento per rafforzare al meglio il vostro legame. Se siete single vi prenderete cura dei vostri rapporti sociali, al momento più importanti. Nel lavoro continuerete a mettere tutto il vostro impegno in quel che fate, grazie soprattutto a Mercurio in buon aspetto. Voto - 7

Leone: tenerezza che finalmente tornerà a farsi sentire secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 22 marzo. Venere giocherà nuovamente a vostro favore, e in ambito sentimentale sarà più facile per voi godere al meglio della vostra relazione di coppia. Se siete single non è detto che dovrete essere voi a cercare la persona che vi piace. Nel lavoro sarete piuttosto operativi grazie a Marte favorevole, ma di fortuna e buoni risultati ancora non se ne parla.

Voto - 7+

Vergine: dopo quasi un mese di problemi di coppia, da questa giornata Venere tornerà a sostenere il vostro rapporto, così come la Luna sarà in buon aspetto. Sarà importante dunque recuperare il vostro rapporto, magari dedicando un po’ di tempo in più alla persona che amate. Se siete single nuovi incontri si affacciano all'orizzonte. Nel lavoro sarete un po’, stanchi, ma più motivati del solito, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7+

Bilancia: configurazione astrale che diventerà decisamente sottotono per voi nativi del segno a partire da questa giornata. La Luna e Venere infatti saranno contro di voi e in amore potreste non essere così di buon umore nei confronti del partner. Se siete single non prendetevela per ogni cosa e soprattutto con persone che conoscete a malapena.

Nel lavoro fortunatamente i buoni risultati continueranno ad arrivare, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6,5

Scorpione: vi sentirete molto bene in questa giornata secondo l'oroscopo del 22 marzo. Anche se Venere ha fatto le valigie, potrete sempre contare sulla Luna in buon aspetto, che in amore vi garantirà ancora una volta bei momenti insieme al partner. Se siete single ci saranno tante opportunità che aspettano solo di essere sfruttate da voi. Nel lavoro forse le vostre idee potrebbero non essere un granché, ma potrebbero anche funzionare se volete. Voto - 7,5

Sagittario: grandi novità vi attendono in questa giornata secondo l'oroscopo. Venere finalmente vi darà una mano dal punto di vista sentimentale, e piano piano riuscirete a riprendere in mano la vostra relazione di coppia.

Se siete single inizierete a nutrire maggior ottimismo verso il vostro futuro. Nel lavoro Giove e Saturno saranno ancora a vostra disposizione, dunque non mollate. Voto - 7+

Capricorno: una giornata non proprio entusiasmante per voi nativi del segno, considerato che Venere e la Luna vi guarderanno storti. In amore non sarà affatto facile andare d'accordo con il partner, soprattutto se tirerete fuori discussioni piuttosto delicate. Se siete single dovrete essere più comprensivi con chi avete davanti. Nel lavoro Mercurio continua a sostenere le vostre idee, e fortunatamente i buoni risultati continueranno ad arrivare. Voto - 6+

Acquario: cielo piuttosto solido anche in questa giornata secondo l'oroscopo. Venere sarà una posizione migliore e dal punto di vista sentimentale non vi farete mancare teneri e dolci momenti insieme alla vostra anima gemella.

Se siete single organizzatevi al meglio se dovete chiedere qualcosa di importante alla persona che vi piace. In ambito lavorativo i buoni risultati non tarderanno ad arrivare grazie a Giove e Saturno favorevoli. Voto - 8,5

Pesci: purtroppo Venere non sarà più nel vostro segno, ma secondo l'oroscopo potrete contare ancora su un buon cielo in amore. La Luna infatti sarà in trigono dal segno del Cancro, e con il partner continuerete a vivere dolci momenti insieme. Se siete single i tempi potrebbero essere ormai maturi per farsi avanti. Nel lavoro ottimismo ed opportunità non mancheranno grazie a Mercurio in congiunzione al vostro cielo. Voto - 8