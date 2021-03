L'oroscopo di sabato 20 marzo metterà in evidenza le emozioni di tutti i segni zodiacali. La mappa celeste di domani, tra le posizioni planetarie principali, mostrerà le seguenti:

Sole, Mercurio, Venere e Nettuno in Pesci

Luna e Marte in Gemelli

Giove e Saturno in Acquario

Urano in Toro

Plutone in Capricorno

Ecco le caratteristiche dell'Oroscopo del 20 marzo, con la conseguente classifica zodiacale, dal dodicesimo al primo posto.

Previsioni zodiacali e astrologia del 20 marzo: i segni meno fortunati

Bilancia (12° posto): la stanchezza sarà la protagonista indiscussa. Vi renderete conto di dover dedicare più tempo al vostro benessere, in modo da tornare in forma e da raggiungere tutti i vostri obiettivi.

Sarà fondamentale non sottrarre spazio al riposo notturno e mettere al primo posto i vostri bisogni. Gli altri saranno più comprensivi del previsto.

Cancro (11° posto): sarà una giornata da dimenticare, soprattutto a causa delle emozioni che proverete. Non vi sentirete a vostro agio con il partner e proverete a scappare dalle situazioni scomode. Non vi sentirete pronti ad affrontare le difficoltà e non riuscirete a dare il massimo sul posto di lavoro. Per fortuna, le cose miglioreranno presto.

Capricorno (10° posto): anche se la fortuna non sarà dalla vostra parte, cercherete di dare il massimo per risollevare la situazione. Vi staranno molto a cuore le questioni lavorative, ma sarà il rapporto di coppia a essere il vero protagonista. Il partner metterà a dura prova la vostra pazienza, ma non disperate: ben presto troverete la giusta soluzione.

Vergine (9° posto): una situazione che vi starà molto a cuore verrà circondata da dubbi. L'incertezza si impossesserà del vostro cuore e non saprete come risolvere la cosa. Avrete bisogno di risposte precise, ma per ora dovrete accontentarvi. L'oroscopo di domani suggerisce di non sfogare la vostra frustrazione con le persone care: ciò avrà solo conseguenze negative.

I segni zodiacali al centro della classifica secondo l'oroscopo del 20 marzo

Acquario (8° posto): la vita in famiglia assumerà un andamento turbolento. Non vi sentirete liberi di esprimere voi stessi e non perderete occasione per farlo notare. Non ci sarà collaborazione e la comprensione reciproca sarà molto difficoltosa. L'oroscopo consiglia di tornare sui vostri passi, in modo da poter analizzare il vostro comportamento e da modificare qualcosa, se necessario.

Leone (7° posto): vi sentirete più fiduciosi verso il futuro. Il vostro umore migliorerà e sarete pronti a intraprendere una nuova sfida. Vi verrà chiesto un grande impegno, ma ciò non vi spaventerà. Amerete porvi un nuovo obiettivo e lavorare per realizzarlo. In amore, avrete accanto una persona speciale, ma non sarete molto inclini ad abbandonarvi al romanticismo.

Scorpione (6° posto): farete affidamento sugli amici e ciò si rivelerà una mossa vincente. Purtroppo, la situazione amorosa non sarà altrettanto positiva. Il partner sarà completamente rapito dai suoi problemi e non vi darà le attenzioni desiderate. Cercherete di affrontare l'argomento, ma non sarà la giornata adatta. Sarà preferibile rimandare.

Ariete (5° posto): tornerete a essere concentrati sull'obiettivo.

Anche se ci saranno alcune piccole difficoltà da risolvere, non vi farete ostacolare da inutili dettagli. Saprete perfettamente ciò che vorrete ottenere e proverete a sfruttare al massimo ogni occasione. Non avrete molto tempo da dedicare al partner, ma questo non metterà in crisi la vostra storia amorosa.

Oroscopo di sabato 20 marzo: i segni più fortunati

Sagittario (4° posto): il lavoro subirà dei miglioramenti evidenti. Avrete delle ottime idee che potrete inserire facilmente all'interno dei vostri progetti. Anche se non verranno approvate subito, l'oroscopo suggerisce di non abbandonarle perché, ben presto, potrebbe esserci la svolta tanto attesa. Un famigliare vi sarà particolarmente vicino.

Pesci (3° posto): vi contraddistinguerete per la vostra dolcezza e gentilezza.

Non avrete alcun problema nel relazionarvi con gli altri, soprattutto perché mostrerete un'empatia travolgente. Ciò vi aiuterà anche sul posto di lavoro, ma non tutti sapranno apprezzare questo aspetto. Invidie e pettegolezzi potrebbero essere dietro l'angolo.

Gemelli (2° posto): il rapporto di coppia inizierà a decollare. Vi sentirete totalmente travolti dal partner e non vedrete l'ora di trascorrere del tempo insieme. Avrete parecchi passatempi da proporre e, anche se non tutti saranno divertenti allo stesso modo, vi basterà osservare il sorriso sul volto della persona amata per essere felici. Ci saranno novità in arrivo.

Toro (1° posto): sarà il vostro coraggio a portarvi in cima alla classifica. Cercherete di sorridere davanti a ogni ostacolo e a non dare troppo peso alle critiche altrui.

Il vostro obiettivo sarà quello di vivere una giornata serena, ricca di stimoli e d'amore. Il partner sarà d'accordo con voi e proverà a porsi sulla vostra stessa lunghezza d'onda.