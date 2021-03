L'oroscopo di martedì 23 marzo sarà ricco d'amore e di dolcezza. Cupido scoccherà le sue magiche frecce e colpirà i cuori di numerosi segni zodiacali, anche se ovviamente non tutti potranno godere di tali benefici.

Nella mappa celeste di domani, spiccheranno i seguenti aspetti planetari:

Sole in congiunzione a Venere

Luna in trigono a Nettuno

Mercurio in quadratura a Marte

Marte in trigono a Saturno

Saturno in quadratura a Urano

In particolare Ariete e Bilancia dovranno affrontare una giornata carica di impegni, con poco spazio per gli hobby, mentre il Leone sarà determinato a donare nuove sfumature alla sua routine quotidiana.

Il Capricorno svilupperà una particolare sintonia con il partner, mentre il segno dei Pesci preferirà la solitudine.

Ecco tutte le previsioni dell'Oroscopo del 23 marzo relativamente a tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali del 23 marzo: Toro orgoglioso, novità per Cancro

Ariete: avrete numerosi commissioni da svolgere, sia in casa che sul posto di lavoro. Non ci sarà spazio per il relax in questa giornata, ma non perderete tempo con inutili lamentele. Cercherete di dare il massimo e di essere i migliori in tutto. Purtroppo, dal punto di vista sentimentale, le cose non andranno molto bene. Vi renderete conto di non essere sereni con la persona amata e di dover parlare con lei per cambiare alcuni aspetti della vostra vita. Non sarà facile, soprattutto nel caso in cui il partner non sia disponibile a un confronto produttivo.

Toro: sarete fieri di voi stessi e nessun ostacolo sarà troppo grande per non essere affrontato. Sprigionerete una grande energia, ma non tutta verrà incanalata nella giusta direzione. Avrete bisogno di saldi punti di riferimento, che riescano a guidarvi e a farvi osservare il mondo da un altro punto di vista. Farete fatica a immedesimarvi negli altri e ad accettare pareri diversi dai vostri.

Il partner, però, riuscirà a coinvolgervi con la sua sensibilità e la sua dolcezza.

Gemelli: non avrete voglia di ascoltare i consigli altrui. Nonostante le indicazioni degli amici e del partner, preferirete fare a modo vostro. In pi occasioni, rischierete di perdere il controllo, ma la fortuna sarà dalla vostra parte. Sfrutterete il vostro desiderio di emergere per giustificare alcune delle vostre azioni.

Forse, non sarete del tutto fieri di ciò che farete e, entro la fine della giornata, proverete a porre rimedio. Starà a voi scegliere le parole più adatte all'occasione.

Cancro: troverete conforto nella routine quotidiana, ma vi renderete conto di non poter trascurare occasioni preziose. Avrete bisogno di allontanarvi dalla vostra comfort zone per scoprire nuovi aspetti del vostro carattere. Avrete modo di sfruttare il vostro talento, ma dovrete credere nelle risorse in vostro possesso e allontanare i giudizi altrui. Fare troppo affidamento sugli altri, infatti, potrebbe condurvi su una strada poco fortunata. Potreste fare un incontro importante.

Oroscopo di domani 23 marzo: Leone energico, Bilancia stressata

Leone: darete un pizzico di colore a questa giornata.

Sarete attivi e dinamici e non vedrete l'ora di iniziare una nuova pagina della vostra vita. Sarete particolarmente interessati alla questione finanziaria. Farete di tutto per migliorare la vostra condizione, ma saprete di non poter cambiare tutto nel giro di qualche ora. Dovrete essere determinati e pronti a impegnarvi per avere buoni risultati. La passione sarà una componente fondamentale della vostra vita di coppia.

Vergine: avrete voglia di allontanare lo stress quotidiano e di dedicarvi a qualcosa di divertente. Metterete al primo posto le attività artistiche, ma sarete anche propensi ad approfondire saperi e conoscenze. La vostra curiosità vi porterà a scoprire qualcosa di nuovo e vi renderà molto perspicaci. Sul lavoro, darete prova di grande impegno e le vostre idee verranno apprezzate da tutti i colleghi di lavoro.

A cena potreste ricevere una sorpresa golosa.

Bilancia: il lavoro vi metterà sotto pressione a causa dei numerosi compiti. Cercherete un modo per non trascurare nulla, ma sarete costretti a delegare qualcosa. Nel caso non vogliate farlo, dovrete curare molto la vostra organizzazione. Il partner, per fortuna, non solleverà obiezioni e cercherà di starvi accanto. Il suo amore contribuirà ad aumentare le vostre energie residue e vi consentirà di arrivare a fine giornata. L'oroscopo consiglia di sfruttare le ore serale per i vostri hobby preferiti.

Scorpione: tenderete a distrarvi molto facilmente. Il lavoro non vi offrirà stimoli opportuni e avvertirete la mancanza della vostra vecchia vita sociale. Avrete bisogno di mantenere i contatti con i vostri amici e di abbandonarvi tra le braccia del partner.

L'oroscopo consiglia di fissare pochi obiettivi, ma importanti. Se riuscirete a concentrarvi su di essi, potreste ottenere dei risultati positivi. Non amerete le sorprese e preferirete pianificare tutto con calma.

Previsioni astrologiche di martedì 23 marzo: Sagittario innamorato, Capricorno empatico

Sagittario: forse non sarete molto bravi con le parole, ma riuscirete a far capire al partner le emozioni che provate per lui. Vivrete momenti intensi e carichi di dolcezza. Il lavoro distoglierà la vostra attenzione dalle questioni romantiche, ma non riuscirà a togliervi la gioia provata. Gli altri si accorgeranno di questo cambiamento e cercheranno di saperne di più. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di parlarne solo se vi sentirete davvero pronti a farlo.

Capricorno: nessuno riuscirà a resistere al vostro carisma, neanche il partner. Sarete in grado di attrarlo come una calamita, ma non vi limiterete a migliorare solo il vostro feeling sul lato fisico. Vorrete dare vita a un rapporto empatico e basato sulla consapevolezza reciproca. Vi sentirete affini ai suoi pensieri e condividerete con lui speranze e desideri. Questa unione vi consentirà di non perdere la fiducia nel futuro e di affrontare la giornata al massimo delle vostre forze.

Acquario: avrete bisogno di lavorare molto sul vostro equilibrio interiore. Lasciarvi trascinare da sentimenti negativi, infatti, non vi permetterà di esprimere tutto il vostro potenziale. Sarà una giornata incentrata sulla riflessione e sul bisogno di certezze.

In famiglia, non saprete bene come comportarvi. Da una parte sarete restii a generare discussioni, ma dall'altra vorrete chiarire alcune questioni rimaste in sorpreso. Sarà il vostro istinto a suggerirvi cosa fare, ma attenzione a non sbagliare momento.

Pesci: non avrete voglia di condividere questa giornata con nessuno. Avrete bisogno di riflettere e di prendere i vostri spazi. All'improvviso, vi renderete conto di quale sarà la strada giusta da seguire, però, al momento, non avrete i mezzi per farlo. L'oroscopo suggerisce di dedicarvi a tutto ciò che potrebbe rivelarsi utile in un immediato futuro. Non ci saranno molti miglioramenti sul posto di lavoro, ma ben presto avrete modo di sfruttare la vostra occasione.