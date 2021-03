L'Oroscopo di giovedì 25 marzo è al centro dell'attenzione, pronto a fare una cernita tra i segni più fortunati e quelli invece con presunte difficoltà. A essere preso di mira nelle attuali previsioni zodiacali il prossimo giovedì: destinatari delle "indagini astrologiche" i settori riguardanti amore e lavoro. In questa sede prenderemo a cuore solamente i sei segni interessanti la seconda tranche dello zodiaco, dunque parleremo in esclusiva a favore dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di scoprire quali sono i segni migliori del giorno? Senza remore iniziamo a dare sfogo alla vostra sana voglia di sapere: a meritare le cinque stelline della buona fortuna senz'altro gli amici appartenenti al segno della Bilancia e dello Scorpione.

A dare buona compagnia ai due simboli zodiacali sopracitati, distaccati di pochissimo, Sagittario, Capricorno e Acquario, valutati con le cinque stelle della fortuna. Al contrario invece, secondo quanto messo in conto nelle previsioni zodiacali del 25 marzo, saranno coloro nativi dei Pesci a chiudere in negativo la giornata. Scopriamo qualcosa di più proseguendo la lettura dell'oroscopo del giorno su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 25 marzo

Bilancia: ★★★★★. Partirà a tutto sprint questo vostro giovedì, consolidando rapporti amorosi e situazioni lavorative in ripresa. In amore la prima parte della settimana appena trascorsa è stata vissuta a fasi alterne, con un martedì poco convincente e un lunedì e mercoledì decisamente più accettabili.

Da adesso in poi la musica potrebbe cambiare in meglio: la Luna in Leone vi farà dono di una maggiore forza, rendendovi dolci e passionali, soprattutto in ambito di coppia. In molti casi sarete forti e convinti delle vostre capacità: da subito potete iniziare a meditare su eventuali progetti o traguardi ambiziosi da fare vostri insieme al partner. Single, una persona di fiducia, oppure una semplice amicizia, potrebbe richiedere il vostro aiuto: non tiratevi indietro, siate felici di dare una mano quando potete.

Nel lavoro l'Astrologia del giorno annuncia a molti nativi un giovedì improntato all'impegno: pronti a mettercela tutta?

Scorpione: ★★★★★. La giornata in arrivo si prevede davvero ottima per il comparto sentimentale. Bella e positiva, finalmente sarà un giorno proprio come piace a voi del segno. Le previsioni intravedono la possibilità di un generoso ritorno di buone energie da spendere nelle cose che più piacciono.

Specialmente a livello psicologico, dopo aver vissuto sulla propria pelle qualche giornata abbastanza pesante, ritroverete quella grinta che ultimamente è venuta un po' a mancare. Questa potrebbe essere la giornata della riscossa in amore: porterà un po’ di fortuna e la possibilità di far pace, soprattutto a coloro che hanno in corso piccole o grandi sofferenze d'amore. Single, ottime saranno le probabilità di fare incontri o nuove conoscenze, se non nell'immediato almeno prossimamente. Servirà solo rinnovare la fiducia verso eventuali nuovi rapporti a sfondo sentimentale. Nel lavoro questo periodo favorirà proposte o occasioni, in primis a chi è disponibile ad allontanarsi da casa: sappiate vedere il "bicchiere mezzo pieno".

Sagittario: ★★★★.

L'oroscopo del 25 marzo al Sagittario indica una giornata abbastanza normale, valutata dalle predizioni zodiacali con le quattro stelle della routine. In amore un leggero malessere potrebbe incitarvi a dedicare meno tempo del solito alla persona amata: alla vostra relazione di coppia sicuramente potrebbe giovare un chiarimento. In qualche caso, diciamolo pure, il cuore sentirà il bisogno di respirare qualcosa di nuovo: in coppia prendete pure delle iniziative mai prese finora, anche se dovessero sembrare un po’ folli. Single, gli ostacoli da superare questo giovedì non saranno impegnativi, l'importante è che non siate voi stessi a far lievitare eventuali difficoltà. Quindi no all'eccessivo pessimismo, sì al pensare positivo! Nel lavoro potrebbe serpeggiare nell’aria un sentore di novità: cambiamenti in vista?

Tenete presente che ancora non sapete bene che cosa volete, quindi per il momento sarà meglio attendere, prima di stabilire quale direzione imboccare.

Oroscopo e stelle di giovedì 25 marzo

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo di giovedì 25 marzo preannuncia una giornata abbastanza in linea con la solita quotidianità generale. L'Astrologia prevede però, in casi sporadici, una certa instabilità, soprattutto sul finire della prima mattinata e poi alla sera. In amore non senza un certo impegno, con il partner, potrete creare un'atmosfera leggera e abbastanza armoniosa, fatta anche di dialoghi spiritosi. Assecondate la persona amata utilizzando il tempo nel miglior modo possibile, in maniera da rendere la vita di coppia speciale. Solo così potrete conciliare tutti gli aspetti della vostra quotidianità insieme a chi amate.

Single, in amore le sorprese potrebbero arrivare dal web: una persona per cui nutrivate stima e interesse potrebbe sorprendervi con un messaggio stuzzicante. Nel lavoro le stelle vi sosterranno alla grande e vi aiuteranno a capire quale direzione prendere. Non abbiate timore di esprimere i vostri pensieri o le vostre opinioni.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di giovedì, viste le quattro stelle messe in preventivo, preannunciano una giornata tranquilla. In molti casi, parlando di affetti familiari, amicizie o sentimenti in generale, potrebbe ancora essere in corso una fase di transizione, in attesa di miglioramenti un po' ovunque. In amore sarà il giorno giusto per affrontare col partner una situazione che ultimamente vi sta facendo impazzire.

Mettete da parte spirito critico e individualismo: fate la vostra parte. Single, un piccolo pensiero romantico da parte di un corteggiatore (o corteggiatrice) vi farà stare molto bene: preparatevi ad allargare il cuore all'amore. Se poi non dovesse essere niente di straordinario, certamente toccherà delle corde molto profonde della vostra anima, rendendovi felici. Nel lavoro vivrete questa giornata all'insegna della ripresa: molti di voi potranno mettersi in vista e migliorare la propria posizione.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 25 marzo, predice che non vi saranno soddisfazioni eclatanti. Il consiglio del giorno: dovete riuscire a trovare il tempo per abbandonarvi ai felici imprevisti che potrebbero capitare, specialmente in compagnia della vostra metà.

Gli astri sembrerebbero intenzionati a mettervi i bastoni tra le ruote, specialmente nelle relazioni con gli altri, amici compresi. In amore se fino a ora i possessivi della coppia siete stati voi, ora la staffetta passerà al partner: sarete sorvegliati speciali, eternamente sotto lo sguardo geloso di chi avete a fianco. Single, piano piano si realizzerà tutto ciò che desiderate. Basterà saper aspettare ed essere tolleranti. Nel frattempo potrete fare chiarezza in una questione difficile, come prendere decisioni di una certa importanza in ambito familiare. Nel lavoro gli astri consigliano di prendersela comoda, di non investire troppe energie e aspettative in questo giorno un po' sottotono. Potreste trovarvi nella spiacevole situazione d'impegnarvi tanto e ottenere poco.

Classifica 25 marzo, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante tutti e dodici i segni dello zodiaco è pronta per essere svelata. In analisi la giornata del 25 marzo, quarto giorno dell'attuale settimana. Ansiosi di sapere quale sarà la posizione assegnata dagli astri al vostro segno? Bene, diciamo subito che ad avere il massimo supporto da parte dell'Astrologia del momento sarà il Toro, meritatamente classificato in prima posizione. Molto bene la giornata anche per Ariete, Leone, Bilancia e Scorpione, tutti considerati alla pari, pertanto valutati con le cinque stelline della buona sorte. Andiamo pure a scoprire il resto della scaletta.

Le stelline di giovedì 25 marzo: