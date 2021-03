L'oroscopo del 31 marzo preannuncerà una giornata ricca di dubbi e di incertezze. I segni zodiacali dovranno confrontarsi con la parte più nascosta di loro, ma ci sarà anche chi riuscirà a sfruttare al meglio questa situazione. Osservando la mappa celeste di domani, sarà possibile individuare gli aspetti planetari principali. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in congiunzione a Venere

Luna in quadratura a Saturno e in opposizione a Urano

Mercurio in congiunzione a Nettuno

Saturno in quadratura a Urano

Nella giornata di domani, il Leone accetterà qualsiasi tipo di sfida, mentre i Gemelli desidereranno trascorrere una giornata con la famiglia.

La Bilancia investirà tutte le sue risorse nell'amicizia e il Capricorno dovrà affrontare delle difficoltà emotive.

Previsioni zodiacali del 31 marzo: scelte per Ariete, Toro avventato

Ariete: vi troverete davanti a una scelta molto importante. Non sarà facile controllare i sentimenti, ma sarà necessario non lasciarvi trascinare dalle emozioni. Avrete paura di mettere a rischio il vostro futuro, ma per fortuna l'aiuto degli amici vi aiuterà ad avere una visione più chiara delle cose. Il legame con il partner sarà profondo e coinvolgente.

Toro: agirete in modo un po' avventato, soprattutto sul posto di lavoro. Avrete voglia di accedere a nuove opportunità, ma per il momento ciò non sarà possibile. Anche in amore sarete precipitosi e impulsivi.

Il partner potrebbe apprezzare questo lato del vostro carattere, ma attenzione a non esagerare. L'oroscopo suggerisce di non smettere di indagare sui suoi desideri.

Gemelli: sarete completamente concentrati sulla vostra famiglia. Vorrete dedicargli tutte le attenzioni necessarie e trascorrere una giornata circondati dal suo affetto. Non mancheranno alcune piccole incomprensioni, ma non sarà difficile superarle perché, alla fine, sarà l'amore a trionfare.

Una sfida sul lavoro potrebbe apparire piuttosto ostica.

Cancro: la vostra curiosità vi spingerà a non trascurare alcun dettaglio. Capterete ogni particolare e proverete a usarlo a vostro vantaggio. Anche se i colleghi di lavoro non saranno molto gentili con voi, non avrete alcuna voglia di vendicarvi. A prevalere sarà il vostro buon cuore e il desiderio di affermarvi senza infastidire gli altri.

Oroscopo di mercoledì 31 marzo: Vergine triste, Bilancia amichevole

Leone: anche se dovrete affrontare dei momenti non facili, cercherete di rimanere concentrati sull'obiettivo. Userete le distrazioni per sfogarvi e per evitare di sovraccaricarvi eccessivamente. Una persona importante avrà bisogno del vostro appoggio emotivo. Non dovrete fare gesti eclatanti, basterà far sentire la vostra presenza.

Vergine: una grande tristezza vi invaderà il cuore. Non ci sarà niente che allontanerà i cattivi pensieri, ma potrete provare a catalizzarli per realizzare qualcosa di utile. Avrete bisogno di tempo per tornare quelli di una volta. Cercherete l'appoggio del partner, ma quest'ultimo si mostrerà abbastanza distaccato e impaziente.

Bilancia: gli amici saranno fondamentali per voi.

Impiegherete tempo ed energie per rendere i vostri legami indistruttibile e neanche i dubbi del partner vi faranno cambiare idee. Sprigionerete una grande dose di positività e questo avrà conseguenze molto positive sul lavoro. Attenzione, però, a non stancarvi troppo.

Scorpione: finalmente, sarete pronti a guardare negli occhi il partner e a dirgli la verità. Non si tratterà solo di parole piacevoli, ma la vostra sincerità potrebbe dare vita a una nuova fase del rapporto amoroso. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non pretendere dalla persona amata la reazione desiderata. La sua imprevedibilità potrebbe stupirvi.

Astrologia del 31 marzo: Sagittario riflessivo, Pesci riservati

Sagittario: sarà una giornata all'insegna della riflessione.

Avvertirete il bisogno di ridefinire i vostri obiettivi, ma non vorrete cancellare tutto quello su cui avete lavorato fino ad ora. Si tratterà di un nuovo inizio, costruito tramite un solido bagaglio che vi portate sulle spalle. Non tutti, però, saranno inclini a condividere questo percorso con voi.

Capricorno: non vi sentirete a vostro agio con il vostro potenziale perché saprete di poterlo sfruttare in modo migliore. Purtroppo, avrete bisogno di una giornata di riposo per poter riacquistare le forze. Le premure del partner vi renderanno felici, ma non riusciranno a dissipare tutti i vostri dubbi. Potrebbero esserci delle importanti novità in arrivo.

Acquario: la fortuna vi volterà le spalle, ma non durerà a lungo. Avrete una giornata un po' complicata, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Cercherete il conforto del partner anche in quelle situazioni in cui non vi potrà dare alcun aiuto. Lo percepirete come un'ancora di salvezza e questo non gioverà al rapporto di coppia.

Pesci: sarete molto riservati, al punto da non riuscire ad aprirvi neanche con la persona amata. Avrete delle questioni che vorrete tenere solo per voi e nessuno potrà rimproverarvi per questo. Attenzione, però, a non farvi guidare dalle vostre paure. L'Oroscopo di domani consiglia di mettere al primo posto i sentimenti, come l'amore e l'amicizia.