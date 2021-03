L'Oroscopo di giovedì 1°aprile è pronto a "sfornare" una nuova tornata di previsioni. In evidenza si pone la giornata del prossimo lunedì di inizio settimana. Allora, curiosi o no di mettere in chiaro quali saranno i segni più fortunati in amore e nel lavoro? Dunque come da titolo, curiosità e interesse tutto in direzione dei segni rientranti nella seconda metà dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In questo caso diciamo subito che il periodo, coincidente con la partenza del nuovo mese di aprile, evidenzia ottime prospettive soprattutto per coloro nativi in Sagittario, favoritissimi dalla presenza della Luna nel segno.

Invece, ad avere sicuramente più di qualche intoppo nel corso della giornata, sempre secondo quanto espresso nelle previsioni zodiacali del 1°aprile, i nativi della Bilancia: a costoro l'Astrologia invita a stare concentrati e attenti a tutto ciò che potrebbe rendere difficoltoso il cammino quotidiano. Soprattutto perché potrebbe essere davvero una giornata da "ko": si raccomanda caldamente di evitare di strafare.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 1°aprile

Bilancia: ★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì predice l'arrivo di un 1° di aprile pregno di nostalgia. Alcune situazioni comunque inizialmente potrebbero anche andare a fagiolo, come si suol dire: tenete conto però che avrete a che fare con un difficile momento valutato con il "ko".

In amore, sarà un giorno tutt'altro che scorrevole per i rapporti famigliari e la vita di coppia richiederà ancora prudenza e maggiore ottimismo. Dovrete gestire con molta diplomazia i rapporti con amici e parenti stretti per non creare con la vostra risaputa permalosità inutili discussioni. Single, muovetevi con calma: la voglia di modificare alcune cose o di cambiare la qualità della vita sarà molto pressante.

Occhio, se troppo precipitosi rischierete di commettere errori o passi falsi. Nel lavoro intanto, ci sarà chi vi farà buon viso ma poi giocherà sporco nei vostri confronti. Fate attenzione a una persona (invidiosa): cercherà di trarvi in inganno in modo subdolo.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì annunciano una giornata senz'altro ottima, questo è poco ma sicuro.

Qualche tentennamento potrebbe esserci a fine periodo: basterà tenere un po' più alta la concentrazione e tutto andrà secondo il vostro sperare. Prendete atto intanto che più di qualcuno tra voi nativi potrebbe non avere le idee troppo chiare sul da farsi: agite d'istinto ma fatelo velocemente. In amore la giornata sarà dolce, soprattutto nella vita di coppia: avrete un'eccellente attrazione fisica pronta a far esplodere passioni e desideri sopiti. In generale, sia la Luna ancora in prossimità del segno, come anche Venere, quest'ultimo speculare positivo al 90%, porteranno un turbinio di emozioni e nuove sensazioni qualunque sia il vostro credo o convinzione sentimentale. Single, la serata con la persona del cuore sarà all'altezza dei vostri sogni, perfino di quelli inconfessabili: fantasiosa e piccante al punto giusto!

La Luna vi renderà affascinanti e misteriosi, mentre Venere vi farà diventare irresistibili. In ambito lavorativo stupirete piacevolmente un vostro superiore il quale vi prenderà sotto la sua ala protettiva. Sappiate godere appieno dei benefici stellari, positivamente incanalata verso la strada del successo.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo di giovedì 1°aprile al Sagittario preannuncia una giornata a metà della settimana valutata con il massimo della positività, soprattutto in campo sentimentale. Il motivo? Senz'altro la presenza della luna in arrivo nel comparto, ben felice di dare massimo supporto in ogni tipo di relazione affettiva, soprattutto in quelle attualmente in difficoltà. In amore, facile intuire che avrete a portata di mano la via giusta da seguire per realizzare i vostri sogni amorosi.

Godetevi i bei momenti con la persona amata, anche perché le stelle di certo affiancheranno ogni vostra decisione che, eventualmente, andrete a prendere in questa splendida giornata. Single, sarete carichi, entusiasti e pronti a vivere una super giornata. Di prima mattina riordinerete le idee e pianificherete quello che vorrete fare, poi contatterete le persone speciali con le quali vorreste trascorrere la giornata ed elencherete ogni vostro progetto. Vedrete, sarà un giorno davvero favoloso! Nel lavoro, le stelle si troveranno in ottima posizione, quindi sono previste delle novità liete. Senz'altro sarete molto più positivi del solito e, certamente, disponibili verso gli altri o verso alcuni vostri colleghi.

Oroscopo e stelle di giovedì 1°aprile

Capricorno: ★★★★★. Splendido giovedì per tantissimi nativi. Nettuno e Mercurio in sestile a Plutone, vostro pianeta di settore, si preparano entrambi a portare ottime notizie riguardo la quotidianità e sentimenti in generale. In amore, il periodo si incamminerà verso un profondo senso di calma, sarete a vostro agio e vi sentirete pieni di gioia di vivere. In molti vi riavvicinerete molto di più, rispetto ai giorni passati, agli interessi partner: la felicità vi renderà belli dentro e fuori. Approfittate di questa giornata positiva e ricca di emozioni per mettere a segno qualche buon colpo a sfondo sentimentale. Single, un incontro promettente vi regalerà un sorriso a trentadue denti: si dice che la ruota giri per tutti, ed ecco che sta arrivando anche il vostro turno.

Non ponetevi troppe domande, non esigete troppo da voi per non avere aspettative troppo grandi: sorridete alla vita e a quel che vi sta offrendo. Nel lavoro, periodo ideale per rialzare le vostre quotazioni in campo professionale e finanziario. Dateci dentro, le prospettive sono ottime! Se lavorate alle dipendenze altrui il cielo del giorno vi favorisce.

Acquario: ★★★★. Giornata di giovedì valutata dall'oroscopo del momento con le classiche quattro stelle significanti la normalità più assoluta. Contenti di tale prospettiva? Prima di rispondere, pensate a chi sta peggio di voi. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dalle effemeridi sul segno, se attualmente state vivendo il rapporto di coppia in modo tranquillo e sereno, allora non avrete difficoltà di sorta.

Comunque sarà buona cosa evitare di assillare il partner con insistenti richieste affettive o quant'altro: prodigatevi il più possibile per la sua e la vostra felicità. Single, potrete inaugurare un nuovo capitolo della vostra vita solo se non sprecherete energie a guardare indietro: dovete avere il coraggio di voltare pagina! Avrete anche bisogno di ricaricarvi, allargare il vostro raggio d'azione: conoscete persone nuove o scovate nuovi interessi. Nel lavoro, la vostra mente girerà a velocità supersonica in cerca di soluzioni intelligenti. Se ci dovesse essere un eventuale problema non dovete perdervi in chiacchiere ma attivarsi, per arrivare subito al dunque. Unico rischio, quello di tirarsi addosso invidie e rivalità.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 1°aprile, predice un periodo certamente all'insegna della normalità o della calma apparente.

In amore gli astri invitano a prepararsi per tempo: riaccendere la fiammella di una passione che sembrava sopita non sarà cosa facile (ma non impossibile). Anche le coppie nate da poco saranno un po' più frizzanti del solito, tanto che alcune potrebbero pensare anche alle nozze. Invece per coloro in procinto di consolidare un rapporto amoroso, il periodo dovrà essere preso seriamente: facile cadere nella trappola del dare per scontato certe cose. Single, il cielo vi regalerà quello spirito positivo che sta alla base della felicità e vi infonderà l'intraprendenza necessaria per realizzare i vostri desideri. In serata si potrebbero presentare mille occasioni per rendere più appagante la vostra vita sentimentale. Nel lavoro, sarà un buon giorno perché riuscirete a vedere più in là di chiunque altro.

Giocate bene le vostre carte e il successo sarà assicurato. Un buon consiglio? Mai perdersi d'animo alla prima difficoltà ma andare avanti dritti per la propria strada, senza mai fermarsi.

Classifica 1°aprile, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 1°aprile mette in risalto l'ingresso della Luna in Sagittario, proprio in concomitanza con l'avvio del nuovo mese. Tra i segni considerati in periodo fortunato troviamo, oltre allo scontatissimo Sagittario grande favorito del momento, anche altri quattro simboli astrali tutti da scoprire o da confermare nella scaletta posta a seguire. Allora, ansiosi di conoscere il pensiero delle stelle in merito al prossimo giorno in calendario?

Le stelline di giovedì 1°aprile: