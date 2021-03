L'oroscopo di sabato 27 marzo metterà in luce punti di forza e debolezze dei 12 segni zodiacali. Sarà una giornata particolare sotto vari punti di vista, ma per avere un quadro completo dell'influenza astrale bisognerà osservare i diversi aspetti planetari. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in congiunzione a Venere

Luna in opposizione a Mercurio, in quadratura a Marte e in trigono a Urano

Mercurio in quadratura a Marte e in congiunzione a Nettuno

Marte in trigono a Saturno

Saturno in quadratura a Urano

Nella giornata di domani, la Vergine e il Sagittario cercheranno di migliorare il loro rapporto di coppia, mentre il Toro avrà bisogno di una situazione lavorativa più stabile.

Lo Scorpione amerà rilassarsi davanti ai suoi programmi preferiti e i Pesci non avranno alcuna voglia di modificare la loro routine quotidiana.

Di seguito, tutte le caratteristiche dell'Oroscopo di domani 27 marzo 2021.

Previsioni zodiacali del 27 marzo: emozioni per Gemelli, Cancro sicuro

Ariete: pretenderete di essere rispettati per le vostre idee, ma non tutti saranno gentili nei vostri confronti. Ci sarà chi vi parlerà male alle spalle o chi solleverà dei dubbi sulle vostre decisioni. L'oroscopo di domani consiglia di non aggredire l'interlocutore, ma di provare a parlare con lui. Sicuramente, davanti a una reazione più cauta, potrete comprendere meglio il suo punto di vista. Sarà fondamentale non perdere di vista gli obiettivi.

Toro: anche se gli imprevisti non sono mai stati un problema per voi, inizierete a sentire la necessità di una situazione economica più sicura e confortevole.

Investirete impegno e talento nel vostro lavoro, ma avrete bisogno di più tempo per realizzare, concretamente, le vostre idee. Non tutti i colleghi di lavoro si mostreranno disposti ad aiutarvi, alcuni, infatti, verranno travolti da un'irritante invidia.

Gemelli: vi lascerete trasportare dalle emozioni, senza mettere alcun freno al cuore. Il partner avrà la vostra totale attenzione, ma anche gli amici potranno godere della vostra presenza.

Sarete generosi con il prossimo, ma non a scapito del successo che vorrete ottenere. L'oroscopo consiglia di trovare un punto di incontro tra i due atteggiamenti, in modo da non confondere chi vi sarà attorno.

Cancro: vi sentirete sicuri sul posto di lavoro, ma non riuscirete a rilassarvi a causa di alcune preoccupazioni. Tenderete a essere un po' invasivi con i vostri cari perché vorrete assicurarvi che non corrano pericoli.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di concentrarvi su pensieri positivi. Con un po' di positività e ottimismo, riuscirete ad allontanare questo pressante stato d'animo.

Oroscopo di sabato 27 marzo: Leone innamorato, Bilancia flessibile

Leone: il vostro obiettivo sarà quello di sfruttare meglio il tempo a disposizione. Vi sembrerà di non riuscire a svolgere tutte le attività che vorreste e, per questo, dovrete attuare un'accurata selezione. Il legame con il partner sarà molto forte, al punto da spingervi a dire qualcosa di molto importante. La sua reazione, un po' inaspettata, potrebbe sorprendervi e farvi riflettere. Gli amici saranno sempre un punto di riferimento indispensabile.

Vergine: non sarete molto soddisfatti della vostra relazione sentimentale.

Avvertirete il bisogno di modificare alcuni aspetti del vostro legame amoroso. Non sarà facile perché non sarete i soldi a dover agire. Sarà necessario coinvolgere il partner e trovare un punto d'incontro. Per fortuna, verso la fine della giornata, vi sentirete molto più sereni. Sul posto di lavoro, le cose si manterranno stabili.

Bilancia: un evento inatteso potrebbe cambiare i programmi per la giornata, ma saprete adattarvi con molta flessibilità. Ci sarà molto spazio per le emozioni e non vi tirerete indietro davanti a proposte romantiche. Sul lavoro, farete un po' fatica a mantenere la concentrazione, soprattutto se lavorerete di mattina. Un amico potrebbe deludervi a causa dei suoi comportamenti. Per fortuna, potrete risolvere facilmente la questione.

Scorpione: dedicherete questo sabato ai vostri hobby preferiti. Avrete solo voglia di rilassarvi e di lasciarvi vecchi problemi alle spalle. Non darete modo a niente e a nessuno di rovinare il vostro buon umore e non ci sarà molto spazio neanche per il partner. Questo potrebbe causare una piccola frattura nel rapporto sentimentale, ma deciderete di pensarci successivamente. La famiglia vi sosterrà nelle vostre azioni.

Previsioni astrologiche del 27 marzo: Capricorno fiducioso, passione per Acquario

Sagittario: sarete felici di avere accanto una persona come il vostro partner, ma vorrete discutere di alcune questioni importanti. Ci saranno alcune incomprensioni a cui vorrete dare un degno finale. Nella coppia, potreste trovare poca collaborazione a causa dello stress lavorativo.

Starà a voi scegliere il momento giusto e capire fino a dove potrete spingervi. Un amico potrebbe accorrere in vostro aiuto.

Capricorno: vi porrete nuovi obiettivi e nuove ambizioni. Avrete piena fiducia nel vostro talento e non vacillerete davanti a possibili ostacoli. Più complessa sarà la situazione famigliare, a causa di qualche piccolo imprevisto. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non escludere persone importanti dalla vostra vita. Con la volontà di entrambe le parti, qualsiasi problema potrà essere risolto.

Acquario: sarete totalmente coinvolti dall'amore. Non riuscirete a rinunciare alla compagnia del partner e vorrete organizzare qualcosa di bello per sorprenderlo. Avrete tante idee nella mente, ma la più giusta sarà quella che verrà dal cuore.

Metterete da parte il vostro lato più razionale, per seguire l'istinto. Questo atteggiamento potrebbe sorprendere gli altri, ma condurrà a buoni risultati.

Pesci: troverete conforto nelle azioni abituali. Avrete bisogno di punti di riferimento saldi e di conferme da parte delle persone care. Questo metterà in luce un carattere un po' insicuro e dubbioso. L'oroscopo suggerisce di trovare un modo per fortificare la vostra autostima. Potrete anche parlarne con i vostri amici o acquisire sicurezza grazie ai vostri talenti. Il lavoro non vi riserverà spiacevoli sorprese, ma neanche sorprendenti novità.