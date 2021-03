Lunedì 8 marzo troveremo sul piano astrale la Luna e Plutone sostare nel segno del Capricorno, mentre il Nodo Lunare assieme a Marte stazioneranno in Gemelli. Giove, Saturno e Mercurio proseguiranno il moto in Acquario, così come Urano permarrà nel segno del Toro. In ultimo, il Sole, Venere e Nettuno continueranno il domicilio in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Sagittario, meno roseo per Cancro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Capricorno: sereni. Nel mènage amoroso di casa Capricorno parrà respirarsi un clima di rinnovata serenità, che risulterà ideale per riprendere alcune discussioni di coppia interrotte nei giorni precedenti, con alta probabilità che le stesse abbiano un felice epilogo.

2° posto Toro: lungimiranti. La quadratura Urano-Saturno in quarta casa potrebbe invogliare, in questa occasione, i nati Toro ad assumere un mood lungimirante verso i loro progetti esistenziali, a maggior ragione se riguarderanno il settore familiare.

3° posto Sagittario: tenaci. La ferrea Luna di Terra in sestile al binomio Nettuno-Luna spingerà, con tutta probabilità, i nati del segno di seconda e terza decade a mettere in campo grande determinazione nel versante professionale, in particolar modo se liberi professionisti.

I mezzani

4° posto Leone: punto della situazione. La settimana partirà presumibilmente col secondo segno di Fuoco che sarà più che mai intenzionato a fare il punto della situazione riguardo alla sua quotidianità, soffermandosi principalmente su ciò che andrebbe eliminato quanto prima.

5° posto Vergine: schietti. Lunedì dove i nati sotto il segno della Vergine sembreranno non avere peli sulla lingua, soprattutto sul luogo di lavoro e ciò farà storcere il naso a più d'un collega che, di tutta risposta, non gliele manderà di certo a dire.

6° posto Acquario: serata top. Sino al tardo pomeriggio la giornata per il quarto segno Fisso potrebbe essere incentrata quasi esclusivamente sulle faccende lavorative, col focus che muterà soltanto in serata quando potranno immergersi in un mare d'amore.

7° posto Ariete: mondani. Trascorsa una mattinata probabilmente all'insegna delle attività pratiche da ultimare, dall'ora di pranzo in poi il primo segno zodiacale avvertirà la voglia di divertimento, che soddisferà grazie ad una scanzonata uscita con le amiche di sempre.

8° posto Bilancia: umore flop. Il tono umorale di casa Bilancia potrebbe non essere dei migliori questo lunedì, e ciò influirà soprattutto nelle faccende di cuore dove i nativi parranno scostanti e poco vogliosi di comunicare con l'amato bene.

9° posto Scorpione: solitari. Il desiderio di rapportarsi al mondo circostante verrà, c'è da scommetterci, meno in queste 24 ore per i nati Scorpione, i quali preferiranno di gran lunga trascorrere la giornata in modalità solitaria.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: nervosi. Qualcosa sembrerà non girare per il verso giusto nel settore professionale suscitando, con tutta probabilità, un certo nervosismo condito da un pizzico di frustrazione per la prima e seconda decade di casa Gemelli.

11° posto Cancro: lavoro flop. I nati Cancro che operano alle dipendenze altrui avranno buone chance di non riuscire a cavare un ragno dal buco in questa giornata, mentre qualche soddisfazione potrebbero ricavarla dall'affetto delle persone care quando il lunedì starà per avviarsi a conclusione.

12° posto Pesci: pigri. L'accidia risulterà presumibilmente il vizio capitale più idoneo alla terza decade dei nati Pesci questo lunedì, coi nativi che preferiranno ciondolare per casa facendo la spola tra divano e tavola da pranzo, anziché faticare per perseguire un qualsiasi obiettivo.