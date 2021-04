Secondo le previsioni dell'oroscopo del 10 aprile 2021 Ariete e Cancro vivranno una giornata piena di energia. Circondatevi di persone positive. Sagittario sottotono e Leone sconfortati.

Oroscopo ultimi 4 segni

12° in classifica Leone: momento di sconforto per i nati sotto questo segno. Oggi vi sentite un po' fuori forma, pertanto, cercate di dedicarvi alle cose che vi piacciono e vi rilassano. Mettete da parte per un po' il lavoro e gli impegni e dedicatevi alla famiglia e ai vostri affetti.

11° in classifica Sagittario: i nati sotto questo segno stanno vivendo momenti di alti e bassi.

Dopo alcuni giorni alquanto positivi, l'Oroscopo del 10 aprile denota l'arrivo di momenti un po' più tesi. Siete in ansia per un progetto importante, ma cercate di non darlo a vedere.

10° in classifica Bilancia: se ci sono state delle discussioni con il partner, meglio non provare a chiarire oggi, o finireste per fare peggio. Nel lavoro ci vuole calma e sangue freddo. Non arrabbiatevi per questioni futili e pensate alle cose importanti.

9° in classifica Gemelli: siate meno orgogliosi e permalosi. Spesso tendete a prendere troppo sul serio le critiche e siete poco autoironici. Questi modi di fare, però, potrebbero spingere gli altri ad allontanarsi da voi e questa non è certamente una cosa che desiderate.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: gli ultimi giorni non sono stati semplici, ma a partire dalle prime ore del mattino si potrà respirare una ventata di aria fresca. L'Oroscopo del 10 aprile 2021 vi esorta a mantenere alto l'umore in quanto sono in arrivo delle sorprese, specie sul lavoro.

7° in classifica Vergine: qualche piccola delusione d'amore potrebbe aver reso il vostro umore un po' ballerino.

A partire da oggi, però, ci sarà un miglioramento. Questo fine settimana potrebbe rivelarsi più impegnativo del previsto, quindi, datevi da fare.

6° in classifica Pesci: giornata positiva per quanto riguarda il lavoro. Ottimo momento per trasformare in azioni i vostri progetti. Dal punto di vista sentimentale, invece, continua ad esserci qualche piccola indecisione sul da farsi.

5° in classifica Toro: meglio non intavolare discussioni in questi due giorni. Godetevi il fine settimana con le persone a voi care e con quelle a cui tenete di più. In amore ci sono delle interessanti novità all'orizzonte, non vi arrendete se siete alla ricerca di emozioni forti.

Oroscopo segni più fortunati

4° in classifica Scorpione: oroscopo scoppiettante quello del 10 aprile per i nati sotto questo segno. Finalmente torna il buon umore e la voglia di cimentarvi nell'organizzazione dei vostri progetti. Non siate timorosi e datevi da fare.

3° in classifica Acquario: fine settimana importante per quanto concerne i sentimenti. Organizzate qualcosa di carino per il partner in modo da ravvivare un rapporto.

Sul lavoro bisogna prendere delle decisioni, non date nulla per scontato.

2° in classifica Ariete: giornata piena di energie per voi. Cimentatevi nelle attività che riescono a tenere alto il vostro umore. Circondatevi delle persone care ed allontanate dalla vostra vita le persone negative. Siete molto empatici, quindi avete una certa tendenza ad assorbire gli stati d'animo altrui.

1° in classifica Cancro: l'amore promette alquanto bene in questi giorni. I cuori solitari avranno ottime opportunità di cimentarsi in nuove conoscenze. Il lavoro procede bene, ma cercate di non essere troppo esigenti da voi stessi.