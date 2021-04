L'oroscopo settimanale dal 12 al 18 aprile è pronto a raccontare cosa accadrà nella terza settimana di aprile e quali novità ci sono nel settore dedicato all'amore, al lavoro e alla salute. Quali segni zodiacali sono baciati dalla fortuna e quali devono ancora affrontare dubbi e incertezze? I segni presi in considerazione sono: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

La settimana 12-18 aprile secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – La voglia di trovare l’anima gemella è immensa, tutto merito della primavera che ha risvegliato il cuore dei single.

È sempre bene valutare tutto con cura e massima attenzione, prima di buttarvi a capofitto nella prima storia che vi capita sottomano. L'amore vero arriverà molto presto, quindi meglio non bruciare le tappe. Affari e trattative sembrano andare alla grande, avete ottime capacità nel farvi valere, soprattutto nei colloqui di lavoro. Ci sono buone opportunità anche negli investimenti, ma meglio non fidarsi dei consigli di persone doppiogiochiste. Periodo poco favorevole per il vostro benessere, arrivate spesso in serata sopraffatti dalla stanchezza.

Toro – Se con il partner va tutto bene, sicuramente questa terza settimana di aprile regala momenti di serenità. Se invece avete un partner che non presta attenzione alle vostre parole, allora è arrivato il momento di chiudere la relazione e di guardare altrove.

Magari nelle prossime settimane potreste incrociare lo sguardo di una persona che vi fissa in maniera intesa. Il lavoro procede in maniera lenta, ma senza momenti d'incertezze. Avete le idee molto chiare su come raggiungere senza problemi i vostri obiettivi. Per il denaro dovete aspettare ancora un po', i guadagni non sono ancora quelli da voi desiderati.

Avete voglia di apparire in splendida forma e di energie ne avrete in abbondanza.

Gemelli – In questa settimana molti progetti di coppia prendono vita. Gettate alle vostre spalle quelle tensioni che avete accumulato negli ultimi mesi e iniziate a guardare il futuro con occhi diversi e con più fiducia. Anche per i single potrebbe sbocciare un amore, profumato e bello proprio come un fiore.

Dovete affrontare ogni impegno lavorativo con più sicurezza. Se avete un lavoro dipendente, date il meglio delle vostre potenzialità e sarete sicuramente notati: le vostre entrate potrebbero migliorare. La salute sembra buona, avete energia e grinta anche per superare un eventuale acciacco di stagione.

Cancro – La settimana non parte bene per l’amore. Vi sentite giù di morale e non riuscite a vivere i sentimenti come vorreste. I problemi non mancano, perciò attenzione a non tirare troppo la corda con battibecchi e polemiche. Se la vostra armonia è stata messa a dura prova, l'Oroscopo consiglia di organizzare un fine settimana romantico con la persona amata. Dovete fronteggiare parecchi problemi di lavoro, che metteranno a dura prova la vostra pazienza e la vostra resistenza.

Resistete, questo periodo complicato finirà presto e inizierete ad avere le idee più chiare. La situazione economica è in miglioramento, anche se in maniera lenta. Avete difficoltà a dormire: nervosismo, cattivo umore e scarsa energia sono dannosi per la vostra salute.

Previsioni astrali dal 12 al 18 aprile: da Leone a Scorpione

Leone – Questa nuova settimana di aprile promette giornate intriganti, soprattutto in amore. I single del segno potrebbero conoscere una persona piacevole, con cui potrebbe scapparci un bel flirt. Gli amori che sbocciano in questo periodo sono passionali, ma instabili e pieni d'incognite. Attenzione a non buttarvi a capofitto in una storia, il vostro cuore potrebbe scottarsi.

In campo lavorativo potreste ottenere importanti risultati per la carriera, forse non sono ben retribuiti, ma ormai ci avete fatto il callo. Questo è un periodo positivo per la professione, quindi evitate di mettere altra carne al fuoco. Anche se la salute rimane buona, le vostre energie oscilleranno tra alti e bassi. Il nervosismo spegne il vostro entusiasmo nel raggiungere i vostri buoni propositi.

Vergine – In amore non tutto potrebbe andare secondo i vostri piani e non si esclude qualche disguido. In famiglia qualche incertezza emotiva potrebbe farsi viva nella prima parte della settimana, ma poi svanirà senza lasciare nessuna traccia. Se siete single da troppo tempo, nei prossimi giorni proteste conoscere una persona che fa per voi.

In campo professionale potreste ricevere un apprezzamento per il lavoro svolto negli ultimi tempi. Sfruttate questo periodo per risolvere un problema di salute oppure per iniziare delle cure. Dovete essere ottimisti e vedrete che tutto si risolverà nei migliori dei modi.

Bilancia – In questa settimana le coppie di lunga data devono affrontare le difficoltà relative all’esterno. È un periodo altalenante, in cui non concederete molto spazio all’amore e agli affetti. Troppi pensieri bombardano la vostra testa e questo mette in pericolo l’armonia che si è creata in casa e in famiglia. Qualche disagio potrebbe intralciare i vostri progetti di lavoro: dovrete armarvi di pazienza perché, anche se è un periodo complicato, presto tutte le cose si sistemeranno a vostro vantaggio.

Potete già programmare tranquillamente i vostri impegni per i prossimi mesi. In salute è meglio non tirare troppo la corda, perché le vostre difese immunitarie non sono al top.

Scorpione – Per gli innamorati nati sotto questo segno si prospetta una settimana bellissima, adatta per fare nuovi progetti di coppia oppure per rinsaldare la complicità messa a dura prova negli ultimi tempi. Anche le coppie di lunga data si riscoprono più innamorati che mai. Anche i cuori solitari del segno si preparano a fare nuove conquiste, ma dovrebbero essere sinceri con i sentimenti e con la persona interessata. In campo lavorativo vi muovete molto bene, potreste ricevere una proposta inaspettata oppure fare il salto di qualità e avviare un’attività tutta vostra.

Concentratevi sul vostro benessere prima di occuparvi dei problemi altrui, non è facile ma è un’abilità importante da coltivare. Ogni giorno chiedetevi cosa avete fatto per voi stessi. Una bella corsa rinfrescante all’aria aperta, pasti particolarmente sani e tanta acqua, la decisione di riposarvi presto la notte, queste sono le cose che contano davvero.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo della settimana 12-18 aprile: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo periodo potrebbe esserci un po' di disappunto nei vostri sentimenti. Forse non siete tanto sicuri di ciò che provate per la persona che vi sta accanto oppure credete che il vostro partner non sia più interessato a voi. È arrivato il momento di azzerare questi dubbi e di confrontarvi con il partner, magari verranno a galla delle verità che vi faranno capire tante cose.

In campo lavorativo l'oroscopo consiglia di accogliere a braccia aperte le novità o i cambiamenti che potrebbero far bene alla vostra carriera. Preparate il terreno per una rimonta e presto raccoglierete i frutti delle vostre fatiche. In salute siete un vero uragano di energia, avete tanta voglia di fare e agire.

Capricorno – In amore è un periodo senza mezze misure, in cui prenderete decisioni drastiche oppure vi riprenderete ciò che è vostro. Qualunque sia la situazione, il vostro impegno vi aiuterà a raggiungere la tanta agognata stabilità, quindi andate avanti e ascoltate i consigli del vostro cuore. Per il settore economico e lavorativo si prospetta una settimana niente male, potreste ricevere delle belle soddisfazioni.

La salute sembra godere di un’ottima posizione, dovete solo fare attenzione a moderare i vostri scatti d’ira: potrebbe essere l’unico intralcio al vostro benessere.

Acquario – Non siete contenti di come vanno le cose nella vostra vita amorosa e affettiva, infatti ci sono alcuni aspetti del partner che vorreste cambiare oppure migliorare. Tuttavia, la potente energia che avete dentro di voi vi aiuta a risolvere ogni tipo d'incertezza. Organizzate un fine settimana come piace a voi e al vostro partner. Il vostro impegno in campo professionale inizia a dare i suoi frutti e nei prossimi mesi vedrete gli effetti, anche nel settore economico e finanziario. Anche la fortuna bussa alla vostra porta ed è pronta a darvi una mano.

È anche un buon periodo per riprendervi dai problemi nati nei mesi scorsi. Curate di più l’estetica e mettetevi in forma per i mesi estivi.

Pesci – Se siete davvero innamorati del vostro partner sfruttate bene questa settimana, che sembra favorire l’amore e gli affetti stabili. Se invece non siete soddisfatti della vostra vita di coppia, potreste cedere alle lusinghe di una persona che vi corteggia da un bel po’ di tempo. In campo lavorativo siete impegnati in un progetto che vi è stato affidato. Molti lavoratori vorrebbero migliorare la propria posizione economica e quindi si mettono alla ricerca di un’idea brillante per migliorare le entrate. Un po’ di stress dovete metterlo in conto: volete fare troppe cose contemporaneamente e arrivate in serata più stanchi che mai, però non tirate troppo la corda.