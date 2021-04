Le stelle del fine settimana lasciano presagire l'inizio di un interessante momento di recupero per il Sagittario e anche per lo Scorpione, il quale soprattutto per quanto riguarda l'amore, può trovare dei chiarimenti e delle soluzioni. Anche la Vergine recupera, al contrario il Capricorno potrebbe scontrarsi con liti e polemiche in famiglia e in amore. Pesci creativi ed intuitivi. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del weekend, sabato 10 e domenica 11 aprile 2021, per i dodici segni zodiacali.

Previsioni astrologiche del weekend 10-11 aprile 2021

Ariete: il weekend si presagisce molto interessante per il segno, che può fare affidamento su di un quadro astrale veramente vantaggioso. In ambito lavorativo si può fare ed ottenere di più. La passione è viva e l'amore sembra andare a gonfie vele.

Toro: la vostra vena filosofica avrà la meglio durante la giornata di sabato 10 aprile, quando potreste apparire piuttosto pensierosi e distratti. Nel lavoro state dando molto, ora dedicatevi 48 ore di riposo e spensieratezza. Gli astri proteggono l'amore e i rapporti familiari.

Gemelli: un incontro di fuoco potrebbe risvegliare emozioni che non provavate da tempo. Abbandonatevi ai vostri sensi, senza porvi troppi interrogativi.

Questo è un buon momento per fare dei progetti di coppia, come il matrimonio o la convivenza. Nel lavoro tutto procede secondo i vostri piani. Bene la sfera economica.

Cancro: l'oroscopo di sabato 10 aprile lascia presagire una giornata faticosa per il segno, non solo per il fisico ma anche per la mente, sovraccarica di dubbi ed incertezze.

Domenica 11 aprile al contrario è possibile ritrovare il buon umore e ricaricare le energie.

Leone: le previsioni astrologiche del weekend lasciano presagire 48 ore interessanti per il segno, che potrebbe ricevere delle interessanti notizie dall'estero. Cupido ha trafitto il vostro cuore con una delle sue frecce e resistere alla passione sembra quasi impossibile.

Ok il lavoro.

Vergine: il fine settimana rappresenta un momento di recupero per il segno, che recupera le energie e la forza fisica. In amore e all'interno dei rapporti interpersonali torna la serenità e l'armonia. Anche nel lavoro è un buon momento, ideale per avanzare delle proposte o presentare nuovi progetti.

Bilancia: l'oroscopo del fine settimana lascia presagire due giornate sottotono per il segno, che a causa della stanchezza e dello stress accumulato potrebbe risentire di un lieve calo di energie. Il nervosismo e il malumore di queste ore potrebbero portare alla nascita di litigi ed incomprensioni in amore e nel lavoro.

Scorpione: questo fine settimana offre al segno l'opportunità di riscoprire e beneficiare delle piccole gioie quotidiane.

E' un momento di grande energia e vitalità per il fisico. Nel lavoro, dopo un periodo faticoso, arrivano finalmente le soluzioni ricercate. Serenità in amore.

Sagittario: è un weekend di recupero per il segno. I malesseri delle giornate precedenti sembrano ora solo un ricordo lontano e il segno può dedicarsi alla cura di se e delle persone care. L'amore è romantico e armonioso e anche per quanto riguarda i rapporti familiari si possono trovare dei chiarimenti. Ottima la sfera professionale.

Capricorno: il fine settimana potrebbe rivelarsi alquanto polemico per il segno, soprattutto nei rapporti tra genitori e figli, infatti potrebbero nascere delle incomprensioni. Gli astri consigliano di agire con cautela, usando l'empatia come arma segreta, anziché la rabbia.

Alti e bassi per il fisico.

Acquario: l'inizio del weekend rappresenta un nuovo punto di partenza per il segno. Per quanto riguarda il fisico, il recupero è ormai effettivo e anche nel lavoro si possono trovare delle soluzioni, soprattutto per coloro i quali sono alle prese con progetti e vendite da avviare. Amore sereno e armonioso.

Pesci: l'oroscopo del weekend consiglia al segno di lanciarsi a capofitto in tutti i progetti e le attività che intende organizzare e portare avanti.Questo è un momento di grande creatività, durante il quale si possono ottenere grandi risultati. Amore passionale.