L'Oroscopo del giorno 14 aprile anticipa come sarà la giornata di mercoledì. Iniziamo con il sottolineare la presenza della classifica stelline valida per i dodici segni zodiacali. A corredo le immancabili previsioni riguardanti in questo contesto solo i segni della seconda sestina. A fare da metro di misura tra positività e negatività, soprattutto per quanto riguarda amore e sentimenti in generale, è la presenza della Luna in Toro, questo mercoledì affiancata da una meravigliosa Venere. Diciamo subito che ad avere massima fortuna saranno quattro segni in tutto: a gongolare in particolare sarà lo Scorpione, segno al "top del giorno" affiancato a poca distanza da Bilancia, Capricorno e Pesci, trio valutato a cinque stelle nelle previsioni zodiacali del 14 aprile.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di mercoledì su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 14 aprile

Bilancia: ★★★★★. La giornata di mercoledì si prospetta euforica e abbastanza fortunata in ogni settore. In campo sentimentale, le gioie più importanti di questa giornata arriveranno dalla vita di coppia. Se pensate da tempo di chiarire qualcosa con la persona amata, fatelo adesso che il tempo lo permette. Potreste trarne giovamento e trascorrere la giornata felicemente insieme a chi amate. Single, rilassatevi, magari cercando di immergevi in ambienti silenziosi, sereni e naturali: solo la vostra bella fantasia potrà regalare tutto questo.

Intanto ritagliatevi dei momenti per i vostri hobby preferiti, vedrete che sarà un toccasana per il corpo e per la mente. Riguardo la situazione lavorativa, una persona o una situazione particolare potrebbero allargare notevolmente la vostra visuale, lasciando intravedere alternative verso cui non avete mai osato spingervi.

Scorpione: 'top del giorno'. Partirà decisamente con grande sprint questa nuova giornata. In regalo a molti del segno un mercoledì al top in amore. Quindi, periodo pieno di novità e grosse opportunità da sfruttare nei sentimenti e in parte nelle attività professionali. Per quanto riguarda l’amore infatti, c’è un’aria assai frizzante in giro già da adesso.

In coppia, inutile aspettare ancora: visto il buonumore che avete già da subito che ne direste di mettere in chiaro quella cosa che sapete? Single, questo centro settimana vi vedrà brillare in modo particolare, soprattutto per merito di tanta buona energia rilasciata dalle stelle del periodo. La Luna poi, senz'altro vi donerà simpatia ed affabilità: coniugando brio e gentilezza d’animo, avrete tutti dalla vostra parte. In merito al lavoro, in arrivo molto presto buone opportunità, capaci di rendervi ottimisti e produttivi. Quindi, siate pronti ad accettare nuove sfide.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 14 aprile al Sagittario indica una giornata all'insegna della normale routine. Il periodo pertanto è stato valutato nelle predizioni di mercoledì con le quattro stelline della discreta positività.

Secondo l'oroscopo del giorno, voi nativi potete iniziare a guardare al futuro con una certa serenità: fate pure qualche progetto importante, magari che possa darvi modo di far ripartire alla grande la vostra vita di coppia o i sentimenti in generale. Guardate con fiducia questo momento, allietato senz'altro da una buona intesa oppure da una intrigante attrazione; ovviamente sempre e solo con la persona di sempre. Single, trascorrerete la giornata in un clima di dolce serenità e senza ostacoli di rilievo. Nel lavoro invece, avrete idee abbastanza chiare su ciò che volete fare e su come ottenerlo. Fate mente locale, potrebbero esserci aeree in cui state buttando via tempo e fatica per niente!

Oroscopo e stelle di mercoledì 14 aprile

Capricorno: ★★★★★. Sarà un mercoledì positivo, ideale per risollevare un po' il morale in questa parte centrale della settimana. In particolare, grazie anche ad una bella Luna in Toro amica del vostro segno, inizierete alla grande già dal primo mattino. Secondo l'oroscopo quotidiano, l'amore, la fantasia e la passione saranno al top: approfittatene per fare progetti a lungo termine. Le stelle saranno dalla vostra parte e vi ispireranno a concentrarvi sulla ricerca delle cose essenziali. Datevi un programma e seguitelo con scrupolo, magari unendolo a qualche buon consiglio da parte di una persona stimata. Se invece siete tipi 'tutta casa e faccende' e non avete nemmeno il tempo per pensare a qualsivoglia divertimento, allora dovreste cambiare qualcosa.

Forse state pagando un prezzo per la vostra disorganizzazione. Single, non cambierà di molto l'atmosfera rispetto ai giorni scorsi, questo è bene che si sappia. Comunque tranquilli, sarete portati a essere amichevoli e cordiali verso tutti. Lavoro in graduale ripresa.

Acquario: ★★★. Giornata di metà settimana impostata, almeno sulla carta, sulla piena positività e in parte sulla buona sorte. Allora, sicuramente molti di voi nativi porterete avanti con successo alcuni progetti: risulteranno azzeccati se non nell'immediato, almeno nel prossimo futuro. Intanto dedicate un po' più tempo al relax, senza ovviamente allontanare eventuali programmi in corso. In amore, sarà una giornata da dedicare prettamente alla persona amata oppure ai figli e, potendo, alle persone care in generale.

Single, se state cercando la soluzione ad un problema che vi assilla da tempo, aspettate con fiducia le giornate che verranno, per risolvere il tutto. Nel frattempo, ricaricate le batterie e mettete ordine intorno a voi. Nel lavoro, l'occasione giusta si presenterà quando meno ve lo aspettate; quando arriverà, non fatevela scappare e non sprecatela mostrandovi troppo esigenti e cercando di pretendere sempre di più.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 14 aprile, addita al periodo in modo più che buono, anzi, diciamo pure molto fortunato. In generale, l'atmosfera sarà carica di aspettative per delle situazioni che attualmente risultano ancora in fase evolutiva. Invece, alcune vostre scelte o prese di posizione verranno riconosciute da chi interessato e la fatica dei giorni passati sarà giustamente ripagata.

Un periodo piacevole per tutta la famiglia invece potrebbe prender piede da metà pomeriggio: con una persona della Vergine o del Cancro potreste costruire qualcosa di buono da mettere in pratica non appena questo 'periodaccio' finisca. Sappiate che il periodo compreso tra aprile e metà maggio rimetterà in moto la vostra proverbiale sensualità... L’intesa e la complicità saranno al top e la tranquillità in questo periodo così particolare non mancherà di certo. Single, potete contare su delle buone stelle, pertanto concedetevi pure una pausa di leggerezza o un po' di sana allegria. Nel lavoro, la buona volontà permetterà di portare a termine un progetto importante.

Classifica 14 aprile, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 14 aprile è pronta per essere valutata. In analisi il giro di boa settimanale: questo mercoledì il segno al "top" risulta essere lo Scorpione, grande favorito in amore. Vediamo come sono stati classificati i restanti segni dello zodiaco tenendo presente che l'intera scaletta interessa tutti i dodici simboli astrali.

Le stelline di mercoledì 14 aprile: