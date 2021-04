L'Oroscopo della settimana dal 12 al 18 aprile 2020 è pronto a mettere sul piatto della bilancia i prossimi sette giorni in calendario. Al centro di tutto poniamo l'Astrologia sulla terza settimana del mese, dunque imperniata direttamente sulle effemeridi del periodo. In campo l'attesissima classifica a stelline relativa ai sette giorni da lunedì a domenica, ovviamente corredata dalle immancabili predizioni interessanti in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Tra i segni migliori, senz'altro il Toro (voto 10), supportato da una splendida Luna e da una meravigliosa Venere, entrambe in arrivo nel segno proprio in questa settimana.

A seguire tutti gli altri: non troppo positivo il frangente invece per gli amici dell'Ariete (voto 5), segno sottoposto a svariati alti e bassi generati da astri poco positivi per il segno.

Astrologicamente parlando, oltre ai transiti enunciati poc'anzi, a tenere banco sarà ancora il Sole in Ariete in congiunzione a Mercurio con Venere pronta a congiungersi a sua volta con Urano. In Gemelli veleggia il solito Marte, sottoposto anch'esso ai vari alti e bassi del periodo. Stabili i pianeti maggiori relativi a Plutone, Saturno e Giove. Chiudiamo questa breve vetrina sottolineando, se mai ce ne fosse bisogno, l'onnipresente Nettuno nel segno dei Pesci.

Andiamo a scoprire insieme le previsioni della settimana da lunedì 12 a domenica 18 aprile, subito dopo aver dato spazio ai prossimi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di passare a decantare le previsioni generate dall'oroscopo della settimana da lunedì 12 a domenica 18 aprile, come da solita prassi andremo a dare info sui prossimi transiti della Luna. In programma sono previste tre tappe in altrettanti tre segni. Il primo transito interesserà la Luna in Toro, presente nel segno di Terra lunedì 12 aprile, precisamente dalle ore 19:43.

Un nuovo stop avverrà giovedì 15 aprile alle ore 08:34 con il passaggio della Luna in Gemelli. La settimana relativa ai transiti lunari sarà da ritenersi conclusa con l'ingresso della Luna in Cancro prevista per sabato 17 aprile.

Da segnalare intanto un transito astrale davvero interessante, anche se non riguardante la Luna.

Trattasi del passaggio di Venere in Toro, previsto per mercoledì 14 aprile alle ore 18:21.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 5. Comincerà con alti e bassi la settimana, a ritmo un po' imbronciato. Tranquilli, migliorerà come il buon vino, piano piano. Non date retta a chi dice che il buon giorno si vede dal mattino: spesso sbagliano! Diciamo che molti di voi recupereranno sintonia, romanticismo, magia soprattutto venerdì 16 aprile. Attenzione però, in certi casi potrebbe anche essere solo fumo negli occhi, questo relativamente al proprio ascendente. Per i single, questa settimana potrebbe regalare un incontro speciale, un amore travolgente: forse proprio giovedì o sabato.

In queste due giornate si amplificherà la vostra sensibilità rendendovi più reattivi alle suggestioni, alle fantasie. Il termometro della passione sarà decisamente in aumento: approfittate delle giornate migliori per dedicarsi all’eros.

Le stelline settimanali di vostra competenza:

★★★★★ venerdì 16 aprile;

★★★★ lunedì 12, giovedì 15 e sabato 17;

★★★ martedì 13 e domenica 18;

★★ mercoledì 14 aprile.

♉ Toro: voto 10. Bene, eccoci arrivati a voi, carissimi amici del Toro. L'Astrologia del periodo valuta la vostra settimana sicuramente una tra le migliori. Certamente la vostra posizione farà nascere un po' di invidia a coloro appartenenti ad altri segni. Tutto il periodo si annuncia florido e ricco, in primis per l'arrivo della splendida Luna nel segno di lunedì 12 aprile e poi soprattutto l'ingresso di Venere nel segno nella giornata di mercoledì 14 aprile.

Il consiglio è di dare fondo a tutte le vostre buone energie nel cercare di realizzare quante più cose possibili, certi di riuscire al meglio.

La situazione astrologica espressa dalle stelle quotidiane:

Top del giorno lunedì 12 aprile - Luna nel segno;

lunedì 12 aprile - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 13, mercoledì 14 (Venere in Toro) e giovedì 15;

★★★★ venerdì 16, sabato 17 e domenica 18.

♊ Gemelli: voto 9. Questa settimana in arrivo è stata valutata molto positiva. Quasi tutto il periodo evolverà in modo splendido, merito di astri particolarmente benevoli nei confronti del segno. Soprattutto giovedì 15 aprile troverete lo spunto vincente da sfruttare in molte situazioni: il merito? Presto detto: la presenza della Luna nel segno proprio questo giovedì.

Non difficile trovare soddisfazione nemmeno durante i giorni relativi a venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 aprile, tutti valutati a cinque stelle. A voi scoprire il resto della scaletta e soprattutto evidenziare quali saranno i giorni valutati negativi.

La classifica:

Top del giorno giovedì 15 aprile - Luna nel segno;

giovedì 15 aprile - Luna nel segno; ★★★★★ venerdì 16, sabato 17 e domenica 18;

★★★★ martedì 13 e mercoledì 14;

★★★ lunedì 12 aprile.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8. La prossima settimana per voi, amici del Cancro, si pensa possa presentarsi più che positiva. L'oroscopo della settimana vede il periodo certamente prezioso all'inizio, da sfruttare nelle questioni aperte dalle quali non riuscite a venir fuori.

Senz'altro anche i giorni del frangente compresi nella parte finale saranno tutti di buon auspicio. Soprattutto sabato 17 aprile, la giornata porterà in seno una spettacolare Luna in Cancro e tanta positività da sfruttare in campo sentimentale.

Scopriamo le stelline giornaliere:

Top del giorno sabato 17 aprile - Luna nel segno;

sabato 17 aprile - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 12, venerdì 16 e domenica 18;

★★★★ martedì 13 aprile;

★★★ mercoledì 14 aprile;

★★ giovedì 15 aprile.

♌ Leone: voto 6. Settimana senza novità rilevanti, preventivata sulla media positività. Tuttavia, se cercherete di investire sulle due giornate positive indicate nello schema sottostante, non avrete di che lamentarvi. L'oroscopo della settimana in questo caso consiglia di giocare tutto su martedì 13 e domenica 18 aprile, periodi ottimi classificati a cinque stelle.

Se avrete il sentore che qualcosa non vada, non fate come al solito ma apritevi e parlatene con il partner con schiettezza e sincerità. Così vi libererete e vi sentirete subito meglio.

Vediamo la qualità delle stelline attribuite ai prossimi sette giorni:

★★★★★ martedì 13 e domenica 18;

★★★★ lunedì 12, mercoledì 14 e sabato 17;

★★★ giovedì 15 aprile;

★★ venerdì 16 aprile.

♍ Vergine: voto 6. Secondo l'oroscopo della settimana dal 12 al 18 aprile il periodo si presenterà discreto, a tratti perfino efficiente. Le giornate belle, però, saranno solamente due, lunedì e martedì, entrambe valutate a cinque stelle. Poi tutto dovrà essere centellinato al millesimo, in modo da attutire i periodi previsti con possibili difficoltà.

Parliamo ovviamente delle giornate di sabato 17 aprile e domenica 18 aprile, rispettivamente considerate "sottotono" e da "ko".

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 12 e martedì 13;

★★★★ mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16;

★★★ sabato 17 aprile;

★★ domenica 18 aprile.

