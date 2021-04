L'Oroscopo settimanale dal 12 al 18 aprile 2021 è già predisposto per dare soddisfazioni (o delusioni?) a tanti di voi lettori, grandissimi appassionati d'Astrologia. Quest'oggi a tenere con il fiato sospeso è certamente il responso delle stelle in merito ai prossimi sette giorni. A rappresentare il periodo in calendario la terza settimana di aprile. Curiosi di mettere le mani sui segni migliori e peggiori nel periodo indicato?

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni astrologiche della settimana da lunedì 12 a domenica 18 aprile.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Settimana abbastanza interessante, prevista con un avvio e con un centro periodo davvero stimolanti ma con un finale certamente non in linea con quanto sperato. Dunque, raccomandato tenere un atteggiamento concentrato nella giornate di sabato e domenica: probabilmente in questa fase molti nativi potrebbero restare delusi, specialmente coloro che speravano in un fine settimana buono. L'oroscopo della settimana consiglia pertanto di sfruttare al meglio il prossimo martedì 13 aprile, frangente supportato dall'ingresso della Luna in Toro, a voi molto favorevole. Mercoledì e giovedì ottimi per fare o eventualmente disfare, mentre lunedì e venerdì saranno da dedicare al relax e alla tranquillità generale.

Il quadro complessivo esposto nelle stelline di competenza:

Top del giorno martedì 13 aprile;

martedì 13 aprile; ★★★★★ mercoledì 14, giovedì 15;

★★★★ lunedì 12, venerdì 16;

★★★ sabato 17 aprile;

★★ domenica 18 aprile 2021.

♏ Scorpione: voto 7. In programma sette giornate imperniate sulla solita scontata routine. Per voi nativi sotto al segno dello Scorpione, il periodo valutato non sarà come si suol dire proprio da buttare.

Infatti, ad attendere tutti un meraviglioso mercoledì 14 aprile, valutato al "top del giorno". Ancora due splendide giornate a cinque stelle su cui poter contare: giovedì 15 e venerdì 16 saranno da considerare a cinque stelle. Infine, abbastanza positive, le giornate relative a sabato e domenica: guardiate al "bicchiere mezzo pieno", anche perché c'è chi sta peggio.

Solita raccomandazione per i giorni "no": lunedì e martedì fate poco o solo il necessario... Pronti al riepilogo di come saranno i prossimi sette giorni?

La classifica:

Top del giorno mercoledì 14 aprile;

mercoledì 14 aprile; ★★★★★ giovedì 15, venerdì 16;

★★★★ sabato 17, domenica 18;

★★★ martedì 13 aprile;

★★ lunedì 12 aprile 2021.

♐ Sagittario: voto 7. La prossima settimana si prevede abbastanza buona per voi del segno. Si annunciano in tutto tre ottime giornate tra le quali spicca l'ottimo top del giorno previsto per venerdì 16 aprile: massima positività sia in amore che nel lavoro. Ottime anche le giornate a cinque stelle indicate in quelle del weekend di sabato e domenica. Un po' meno convincenti, seppur buone, le giornate di mercoledì e giovedì, entrambe classificate a quattro stelle.

Invece ci vorrà un po' di calma in più ad inizio settimana: lunedì e martedì sono indicati come giornate rispettivamente "sottotono" e da "ko", dunque poco positivi. Cercate di sfruttare le giornate migliori, tralasciando ad altra data le cose meno importanti.

Le stelle dei prossimi sette giorni:

Top del giorno venerdì 16 aprile;

venerdì 16 aprile; ★★★★★ sabato 17, domenica 18;

★★★★ mercoledì 14, giovedì 15;

★★★ lunedì 12 aprile;

★★ martedì 13 aprile.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. Settimana da dedicare alle cose ordinarie, anche se il periodo indica la tendenza a risalire la china in eventuali situazioni attualmente in stallo. Un occhio di riguardo intanto alle cose in scadenza tipo spese, tasse, mutui o rate da pagare.

Ad aprire "le danze" regalando massima positività sarà domenica 18 aprile, supportata in precedenza da martedì e giovedì, entrambi sottoscritti con cinque stelle: le previsioni astrali indicano ottime probabilità di portare a buon fine situazioni in sospeso proprio in questi due giorni. Attenzione alla parte conclusiva della settimana: venerdì e sabato sono stati valutati negativamente!

Le stelle dei prossimi sette giorni:

Top del giorno domenica 18 aprile;

domenica 18 aprile; ★★★★★ martedì 13, mercoledì 14;

★★★★ lunedì 12, giovedì 15;

★★★ venerdì 16 aprile;

★★ sabato 17 aprile 2021.

♒ Acquario: voto 6. I prossimi sette giorni in calendario si prevedono complessivamente abbastanza positivi, anche se alcuni risulteranno poco reattivi.

Per questo la previsione astrologica sul periodo, per voi nativi, è stata impostata quasi tutta sul filo della discreta sufficienza. Pronti a dare una bella spulciata a come si presenteranno i prossimi sette giorni? Senz'altro il periodo invoglia a dare il massimo lunedì e sabato, giornate al "top" validate (sulla carta) da cinque ottime stelline. Non lasciatevi prendere la mano in situazioni troppo impegnative invece, martedì 13, venerdì 16 e domenica 18 aprile: anche se positive, il rischio di "toppare" sarà comunque presente. Intanto da restare assolutamente fermi e immobili (per ovvi motivi) mercoledì 14 e giovedì 15 del mese.

La scaletta con le stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 12, sabato 17;

★★★★ martedì 13, venerdì 16, domenica 18;

★★★ mercoledì 14 aprile;

★★ giovedì 15 aprile.

♓ Pesci: voto 6.

In prospettiva si preannuncia per voi dei Pesci una settimana abbastanza stabile, assolutamente non negativa, anche se con qualche giornata poco performante. In questo caso l'oroscopo settimanale dal 12 al 18 aprile presume possa essere a tratti anche abbastanza "pesantuccia" da sopportare. Indubbio che farete fatica a portare dalla vostra alcune situazioni conflittuali attualmente aperte: calma, vi rifarete a suo tempo, ok? Iniziate a pianificare già da subito i progetti o eventuali mosse da mettere in campo: consultate per bene le stelline giornaliere ed agite di conseguenza. Ovvio riservare le cose di una certa importanza a lunedì, martedì, mercoledì, giovedì o domenica. Attenzione ai due giorni rilevati come poco positivi: venerdì 16 come anche il sabato di inizio weekend meno farete e meglio sarà per voi.

La classifica da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 12 e mercoledì 14;

★★★★ martedì 13, giovedì 15 e domenica 18;

★★★ venerdì 16 aprile;

★★ sabato 17 aprile 2021 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Di seguito la classifica stelline della settimana da lunedì 12 a domenica 18 aprile, come sempre valida per tutti i dodici segni dello zodiaco. Ansiosi di sapere qual sarà il posto in classifica assegnato dall'Astrologia al vostro simbolo astrale? Diciamo subito che il segno al "top" per la prossima settimana sarà il Toro, meritevole della prima posizione. A seguire tutti gli altri che andremo a svelare nel resto della scaletta.

Il responso astrologico settimanale:

1° Toro , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Gemelli, voto 9;

3° Cancro, voto 8;

4° Bilancia, Scorpione e Sagittario, voto 7;

5° Leone, Vergine, Capricorno, Acquario e Pesci, voto 6;

6° Ariete, voto 5.

Il report astrale riguardante l'oroscopo settimanale dal 12 al 18 aprile 2021, dunque relativo alla terza settimana di aprile è giunto a termine.

Il prossimo incontro con la classifica e le pagelle riguarderà il periodo temporale compreso tra il 19 e il 25 del corrente mese.