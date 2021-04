L'oroscopo di Pasqua, domenica 4 aprile, denota una giornata un po' malinconica per alcuni segni. Altri, invece, potranno approfittare per trascorrere più tempo in famiglia.

Oroscopo segni meno fortunati

12° in classifica Leone: la giornata di Pasqua comincerà un po' sottotono per i nati sotto il segno del Leone. L'Oroscopo di domenica 4 aprile, infatti, vi esorta a mantenere la calma e a trascorrere un po' di tempo in più con i vostri cari e le persone delle quali vi fidate.

11° in classifica Ariete: le feste non sono sempre momenti di gioia. In molti, infatti, vivranno questo giorno con un po' di malinconia.

Ad ogni modo, nel pomeriggio la situazione andrà a migliorare, pertanto, portate pazienza e non abbattetevi.

10° in classifica Sagittario: qualche piccolo malumore potrebbe oscurare un po' la giornata odierna. Il segreto per riuscire ad uscire indenni da questa situazione è quello di non abbattersi e, soprattutto, di tenere la mente impegnata, solo così facendo riuscirete a combattere le negatività.

9° in classifica Cancro: alti e bassi in amore. Per salvaguardare un rapporto è necessario impegnarsi. Per quanto riguarda il lavoro, invece, oggi e domani cercate di non pensarci. Godetevi un po' di più la vicinanza delle persone care e non pensare al futuro, almeno per un po'.

Oroscopo posizioni centrali

8° in classifica Toro: giornata non troppo eccitante per i nati sotto questo segno. Provate ad impegnare il vostro tempo facendo le cose che vi piacciono oppure prendendovi cura del vostro aspetto fisico. Ricordate "Mens sana in corpore sano".

7° in classifica Gemelli: se ci sono stati dei disguidi con una persona cara di recente, questo è il momento di recuperare.

Mettete da parte l'orgoglio e siate più aperti. Il dialogo è la chiave di un rapporto sano e duraturo, non chiudetevi in voi stessi.

6° in classifica Vergine: giornata abbastanza positiva se non fosse per il fatto che potreste avvertire la mancanza di una persona cara. Non allontanate i pensieri o il dolore, ma accoglieteli e interiorizzateli.

I problemi non si risolvono scappando, ma affrontandoli.

5° in classifica Bilancia: se siete incerti su di una strada da intraprendere, a partire da oggi potrebbero esserci delle novità. L'oroscopo del 4 aprile 2021 vi esorta a mantenere la calma e ad affrontare nel modo più costruttivo possibile ogni problema o tensione.

Previsioni astrali segni più fortunati

4° in classifica Pesci: i rapporti di coppia duraturi procederanno a gonfie vele. Per quanto riguarda le relazioni nate da poco, invece, potrebbero subire qualche battuta d'arresto. Per quanto riguarda il vostro umore, esso sarà abbastanza positivo.

3° in classifica Scorpione: siate intraprendenti in tutti i settori della vostra vita. Prendere con entusiasmo le cose che vi capitano è la chiave del successo.

In amore c'è una certa sintonia con il partner, approfittatene e trascorrete quanto più tempo possibile con le persone a cui volete bene.

2° in classifica Acquario: per voi i rapporti sentimentali sono alla base di una vita serena. Sia in campo amoroso sia amicale sentite il bisogno di sentirvi amati e apprezzati. Questo è un momento molto positivo per quanto riguarda le relazioni.

1° in classifica Capricorno: dopo alcuni giorni un po' altalenanti dal punto di vista dell'umore, a partire da oggi, finalmente, tornerete a sorridere. La vita va presa più alla leggera e talvolta ve ne dimenticate. L'oroscopo del 4 aprile vi esorta a trascorrere questo giorno di Pasqua in famiglia.