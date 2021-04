Nella giornata di Pasqua, l'oroscopo del 4 aprile prevede una bella Luna in Capricorno, portatore di pace dal punto di vista sentimentale per i nativi del segno, mentre Toro avrà il piacere di fare nuove ed interessanti conoscenze. Pesci sarà piuttosto pacifico nei confronti del partner, godendosi al meglio questa giornata di Sole, mentre l'Ariete potrebbe essere leggermente sottotono, ma comunque felice della propria storia d'amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 4 aprile 2021.

Previsioni oroscopo domenica 4 aprile 2021 segno per segno

Ariete: una domenica di Pasqua che prevede un cielo leggermente sottotono a causa della Luna in quadratura.

Ciò nonostante, anche se sarete un po’ giù di morale, avrete comunque modo di sentirvi abbastanza felici, in famiglia, e dunque con il partner, qualora siate impegnati, oppure voi single insieme alle persone a cui più tenete. Voto - 7,5

Toro: oroscopo della giornata di Pasqua che prevede qualche piacevole sorpresa per voi nativi del segno, merito della Luna in trigono dal segno del Capricorno. Voi single potreste imbattervi in nuove e piacevoli conoscenze, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se avete una relazione stabile in questa giornata potreste anche sbilanciarvi un po’ nei confronti del partner. Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale che vi permetterà di trascorrere una giornata tutto sommato tranquilla.

Avrete una bella Venere dalla vostra parte e tutto andrà per il meglio sul fronte dei sentimenti. Se siete single a volte i piccoli gesti sono più che sufficienti per riuscire a fare colpo. Voto - 8

Cancro: non la domenica di Pasqua che vi aspettavate, considerato che ci sarà la Luna in opposizione. Magari non ci saranno litigi in famiglia in questa giornata, ma si avvertirà chiaramente un'atmosfera piuttosto tesa, difficile da dissipare.

Se siete single comunicare le vostre debolezze a volte è una virtù. Voto - 6,5

Leone: forse potrebbe sembrarvi che la giornata non inizi al meglio secondo l'oroscopo, ciò nonostante presto vi renderete conto di quante cose belle riuscirete a fare in questa giornata. Avere Venere favorevole infatti significherà essere comprensivi, romantici e anche ottimisti con le persone che amate.

Se siete single arriveranno occasioni davvero interessanti da sfruttare. Voto - 8-

Vergine: non abbiate paura di mostrare tutto ciò che il vostro cuore sente in questa giornata. Secondo l'oroscopo del 4 aprile, potrete contare su una sincera Luna in trigono dal segno del Capricorno, che in amore vi permetterà di rafforzare il vostro legame con il partner, nel momento in cui mostrerete chiaramente i vostri sentimenti. Se siete single siate più sciolti quando corteggiate qualcuno. Voto - 8-

Bilancia: quel Mercurio in opposizione e quella Luna in quadratura potrebbero non rendervi così svegli dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Magari riuscirete ad essere romantici, ma non in modo così convincente, ragion per cui meglio prestare cautela nei confronti del partner.

Se siete single i vostri rapporti avranno bisogno di un po’ d'attenzione in più. Voto - 6,5

Scorpione: previsioni astrali di Pasqua che iniziano sotto un bel cielo stellato per voi nativi del segno. Potrete infatti contare su una bella Luna in sestile dal segno del Capricorno, che dal punto di vista sentimentale vi darà tante emozioni, da regalare alle persone che più amate, sia che siate già impegnati, oppure se siete ancora alla ricerca del vero amore. Voto - 8

Sagittario: configurazione astrale piuttosto serena per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. A illuminarvi la giornata ci sarà Venere, che dal punto di vista sentimentale non farà mancare l'armonia tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single corteggiate pure, ma tenetevi qualche asso nella manica. Voto - 8,5

Capricorno: meravigliosa Luna nel vostro segno in questa giornata, portatore di pace nella vostra relazione di coppia. Sfruttate questa giornata dunque non solo per divertirvi ed essere sereni, ma anche per provare a rilanciare la vostra storia d'amore. Se siete single aspettatevi pure qualche colpo di scena. Voto - 7+

Acquario: una domenica di Pasqua davvero bella da vivere quando si ha a disposizione un cielo così bello. Dal punto di vista sentimentale infatti potrete contare sulla posizione favorevole di Venere, che vi garantirà un'ottima intesa di coppia tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single i lunghi corteggiamenti potrebbero non essere la strategia adatta, soprattutto se non si ha tanto tempo a disposizione.

Voto - 8,5

Pesci: piuttosto pacifici in questa giornata secondo l'oroscopo. La Luna in buon aspetto vi renderà pacati, ma anche simpatici e allegri, soprattutto nei confronti del partner. Se siete single essere romantici vi riuscirà molto facilmente, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8-