L'oroscopo di sabato 3 aprile denota una giornata molto positiva in amore per Acquario, Cancro e Scorpione. Altri segni, invece, dovranno fare i conti con un po' di malinconia.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: i giorni di festa vengono vissuti sempre con un po' di malinconia per i nati sotto questo segno. Ad ogni modo, per quel che si può, cercate di circondarvi delle persone a cui volete bene. L'Oroscopo del 3 aprile vi esorta a non perdervi d'animo e a fare qualcosa per tenere impegnata la vostra mente in questi giorni.

11° in classifica Pesci: giornata un po' sottotono per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Oggi vi sentite un po' nervosi, anche se apparentemente non avete motivi per esserlo. In quesiti giorni potreste sentire la mancanza di una persona cara. Forse è proprio questo a nascondersi dietro il vostro cattivo umore.

10° in classifica Ariete: in campo professionale potreste vivere dei momenti di agitazione. Non date troppo peso alle discussioni e incomprensioni. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, è opportuno inventarsi qualcosa per ravvivare un rapporto che va avanti da molto tempo. Ricordate che l'amore è come una pianta, muore se non viene costantemente innaffiata.

9° in classifica Bilancia: la vita vi pone dinanzi un bivio. Cercate di sfruttare al massimo la razionalità, ma di lasciarvi consigliare anche dal vostro cuore.

Trovando il giusto equilibrio tra queste due sfere riuscirete certamente ad ottenere dei risultati brillanti in ogni cosa che farete.

Previsioni astrali 3 aprile posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: l'oroscopo del 3 aprile denota una giornata caratterizzata da qualche alto e basso dal punto di vista emotivo. Quando siete di cattivo umore, spesso, non c'è una ragione specifica, pertanto, cercate di adoperare maggiore autocontrollo nel gestire i vostri stati d'animo.

Nel lavoro siete un po' disattenti.

7° in classifica Toro: questo non è certamente il momento giusto per cimentarvi in nuovi investimenti. Cercate di apprezzare un po' di più quello che avete in modo da non rischiare di dovervi rinunciare. Nella vita spesso si è spinti a chiedere e volere sempre di più, senza sapere che l'essenziale, forse, ce lo avete già.

6° in classifica Leone: non perdete più tempo, se state pensando di cimentarvi in un nuovo rapporto, questo è il momento giusto. In campo professionale, invece, bisogna mettere in chiaro alcune questioni. Se un collega si mostrerà particolarmente ostile nei vostri confronti, cercate di non darci troppo peso e lasciatevi scivolare le cose addosso.

5° in classifica Capricorno: momento di considerazioni e riflessioni importanti per i nati sotto questo segno. Dal punto di vista professionale ci sono dei risvolti, ma dovete aspettare metà anno per poter vedere i risultati del vostro impegno.

I segni più fortunati

4° in classifica Scorpione: grandi passioni e forti emozioni per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Inventatevi qualcosa per questo fine settimana in modo da rendere maggiormente stimolante i rapporti di coppia. Per quanto riguarda il lavoro, non sapete dove dimenarvi.

3° in classifica Vergine: il lavoro procede senza troppi intoppi, ma in questi giorni cercate di essere più presenti con la vostra famiglia e con le persone a cui tenete. Se avete trascurato una persona cara, approfittate di questi giorni per recuperare.

2° in classifica Cancro: favoriti i cambiamenti. L'oroscopo del 3 aprile 2021 esorta i nati sotto questo segno a cimentarsi in nuove esperienze e ad accogliere in modo positivo le novità. Anche nel lavoro ci sono delle interessanti sorprese in vista, tenete gli occhi ben aperti.

1° in classifica Acquario: momento molto interessante per quanto riguarda i sentimenti. A partire da oggi ci sarà una bella svolta per i rapporti di coppia. Se siete in procinto di compiere un passo importante, non aspettate ulteriormente.