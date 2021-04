Nuovo appuntamento con l'oroscopo settimanale 5-11 aprile 2021. La seconda settimana del mese corrente è pronta a regalare attimi felici, momenti fuggenti, occasioni da non perdere, malintesi, imprevisti, discussioni e incomprensioni. Siete curiosi di sapere se il vostro simbolo zodiacale è il favorito delle stelle? Vi attende una settimana all'insegna dell'ottimismo, oppure del pessimismo? Se volete sapere cosa vi aspetta nel settore dell'amore, del lavoro e della salute, consultate attentamente le seguenti previsioni astrologiche relative alla settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 aprile.

La settimana 5-11 aprile secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Nei prossimi giorni molte coppie avranno finalmente la possibilità di percorrere una direzione affettiva migliore di quella intrapresa fino alla settimana scorsa. Anche se avrete il pieno appoggio di alcune stelle favorevoli, dovrete metterci un po’ di impegno in più e quello che desiderate nel profondo del vostro cuore potrebbe diventare realtà. Potreste iniziare a progettare qualcosa di concreto per rafforzare il rapporto di coppia, magari una convivenza, l’acquisto di una casa, oppure allargare la famiglia. In campo lavorativo, è un periodo ottimo per programmare e raccogliere i frutti delle vostre fatiche. Settimana tranquilla per la salute, ma attenzione ai malesseri stagionali.

Toro – Potreste pretendere molte cose dal vostro partner d’amore, ma ricordate che per far funzionare bene un rapporto di coppia tra i due partner ci deve essere una specie di ‘dare per avere’. Nella vostra vita affettiva potrebbero manifestarsi alcuni cambiamenti psicologici avvenuti dentro di voi. Con la maturazione interiore potrebbero venire fuori esigenze diverse e, quindi, non sarà facile farlo capire al partner.

Nonostante la complicata situazione economica, avrete intenzione di migliorare la vostra attività. L’Oroscopo consiglia di essere più prudenti, soprattutto nelle spese e nei finanziamenti. Venerdì 9 e sabato 10 aprile sarete più abili nelle trattative e nei colloqui di lavoro. Energia e forza con voi per tutta la seconda settimana di aprile, potreste finalmente riuscire a vincere la vostra pigrizia e iniziare a fare più attività fisica.

Gemelli – In amore, avrete voglia di conoscere gente, di allargare la vostra rete di contatti e di farvi notare di più sui social, magari per attirare la vostra anima gemella. Per alcuni di voi si tratterà di voler far dispetti a un ex per farlo ingelosire o per vendicarsi del pessimo trattamento ricevuto. Cercate di mettere i piedi ben piantati a terra e fate attenzione a non ricevere un’altra batosta, alle paure, ai brutti ricordi e non fatevi condizionare dai commenti degli altri. Sarà una settimana adatta per mettere in cantiere un progetto, affrontare un colloquio, oppure realizzare un buon investimento. La fortuna vi sorriderà per tutta la settimana, occhio però alla paura di non farcela che potrebbe spingervi a mandare a monte tutto il vostro lavoro.

Fisicamente sarete un po’ fiacchi e le preoccupazioni vi butteranno giù di morale.

Cancro – Agli occhi degli altri diventerete appetibili, ma farete fatica a fidarvi di chi vi guarda con interesse. Colpa delle esperienze passate, delle troppe delusioni che avete ricevuto, ma per capire di chi potete fidarvi dovrete buttarvi, rischiare, esporvi di più. Un no secco alle storie con persone già impegnate, oppure con chi cerca solo avventure senza impegno. In campo lavorativo, potreste avere qualche difficoltà a concludere una trattativa o a trovare l’impiego giusto. La situazione finanziaria oscillerà tra alti e bassi, ma nonostante tutto riuscirete a fare dei buoni investimenti. Per la salute sarà un periodo di grande ripresa.

Previsioni astrologiche fino all'11 aprile 2021: da Leone a Scorpione

Leone – Se in questa settimana le cose con il partner andranno di male in peggio, fermatevi un attimo, non polemizzate e non siate aggressivi, ma confrontatevi civilmente. Dovrete fare attenzione alle chiacchiere di persone che si professano amici, che potrebbero farvi perdere di vista quello che conta di più. L’oroscopo consiglia di seguire la voce del vostro cuore: non sbaglia mai un colpo. Per raggiungere una certa serenità anche nel lavoro dovrete eliminare le tensioni e gli ostacoli che potrebbero frenare la vostra ascesa. Il nervosismo e la poca pazienza potrebbero causare piccoli incidenti o imprevisti, quindi se non vorrete sbagliare dovrete tenere alta la concentrazione e fare molta attenzione ai dettagli.

Nel campo della salute, dovrete cercare di non sprecare le vostre energie inutilmente.

Vergine – In questa settimana molte coppie discuteranno pesantemente per motivi di famiglia e di soldi. Dovreste trovare un modo per alleggerire questa situazione e trovare soluzioni definitive ai troppi problemi che vi portate dietro da un bel po’. Negli ultimi mesi avete avuto difficoltà a far brillare la vostra attività o a trovare soldi per fare investimenti ambiziosi. Dalla prossima settimana, però, le cose cambieranno in meglio e finalmente potreste rifarvi con gli interessi. Per la salute sarà una settimana scorrevole e serena. Attenzione, però, al nervosismo e ai malesseri di stagione.

Bilancia – Non sarà una settimana facile per la vostra vita sentimentale.

I motivi potrebbero essere diversi: qualcuno sarà insoddisfatto a causa di una situazione che non riesce a cambiare; qualcun altro, invece, sarà scocciato dalle continue intromissioni di estranei nel rapporto di coppia. Alcuni problemi di lavoro incideranno sulla qualità della vita di coppia, qualunque sia il motivo avrete la forza per venirne fuori a testa alta. No agli investimenti frettolosi, no allo shopping frenato, no alle risposte nervose a un vostro superiore o al collega di turno. In caso di sintomi strani non assumete i medicinali senza aver consultato il medico di famiglia.

Scorpione – L’amore non sarà affatto male, solo per alcune coppie potrebbero esserci delle incomprensioni, oppure carenza di affetto.

Questa situazione incresciosa è dovuta alle insicurezze, ai timori, alle insoddisfazioni, e per combatterla dovrete reagire, prendere in mano la vostra vita e dare una scossa al vostro rapporto. Chi sta cercando una nuova occupazione, oppure è ancora preoccupato di perdere il posto di lavoro, dovrà iniziare a guardarsi intorno con molta attenzione e cogliere al volo le migliori opportunità. La cosa migliore da fare è lasciar perdere il passato e guardare al futuro. In salute, questa sarà la settimana adatta per prendervi più cura di voi stessi. Attenzione alle allergie.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo settimanale 5-11 aprile 2021: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Secondo l’oroscopo questa sarà una settimana serena, soprattutto per la vita amorosa e sentimentale.

Passione e determinazione saranno messe in risalto dalle stelle, quindi lasciatevi guidare dall’onda del momento. Avrete voglia di rivoluzionare la vostra vita per raggiungere gli obiettivi prefissati. La professione navigherà tra alti e bassi a causa dell’andamento dell’emergenza sanitaria che il mondo sta ancora vivendo. Questa situazione continuerà a infastidire soprattutto chi lavora nel turismo o nella ristorazione. Attenzione ai disguidi, agli equivoci e agli errori di distrazione. In salute, dovrete tonificare i vostri muscoli e fare più movimenti.

Capricorno – Potrebbe non essere un periodo facile per i coniugi, i partner potrebbero discutere a causa di spese extra, figli, parenti invadenti e tanto altro ancora.

L’oroscopo consiglia a chi ha problemi di coppia di ricordarsi il perché hanno scelto la persona che hanno accanto e, se i sentimenti sono ancora autentici, di tornare a corteggiare il partner. Solo così i problemi finiranno nel dimenticatoio. Le coppie giovanissime saranno alle prese con qualche gelosia. Dovrete sfruttare le vostre doti per migliorare la posizione lavorativa. Attenzione agli investimenti avventati, alle spese onerose e agli imprevisti, da metà settimana in poi le vostre finanze saranno messe a dura prova. Se state cercando lavoro dovrete aggiornare il vostro curriculum ed essere più competitivi. Non sarà una settimana d’oro per il vostro benessere: vi sentirete spesso stanchi, nervosi e irritabili, soprattutto nelle ore serali.

Acquario – Se la vostra vita coniugale è ancora insoddisfacente, questa settimana vi aiuterà a superare brillantemente ogni malinteso, incomprensione. Periodo per buono anche per ufficializzare le storie nate da poco, per pensare a fare figli. Le stelle saranno dalla vostra parte, quindi approfittatene. Se ci sono questioni lasciate a metà, oppure affari da portare a temine, questa settimana sarà generosa con voi. Le vostre finanze si riprenderanno, anche se dovrete attendere un bel po’ per raccogliere i frutti delle vostre fatiche. Coloro che hanno attraversato un periodo di scarso benessere a breve torneranno più forti che mai.

Pesci – In amore, molto probabilmente in questa seconda settimana di aprile affronterete una decisione a lungo meditata, avrete intenzione di dare un taglio netto al passato e di vivere una vita affettiva equilibrata e anche vantaggiosa.

Se il vostro cuore è ancora solo e portate ancora le ferite di un amore complicato, questa settimana vi aiuterà a fare pace con il passato e a guardare altrove. Se state ancora cercando un lavoro che vi soddisfi, nei prossimi giorni troverete le occasioni giuste. Andrà bene anche l’ambito economico, anche se continuerete a rimpiangere qualche spesa extra fatta in passato. Starete bene in salute, ma le vostre energie non saranno al top, ecco perché l'oroscopo consiglia di stare alla larga dagli eccessi a tavola.