L'Oroscopo di domani 12 aprile porta in dote le nuove previsioni zodiacali di lunedì per i segni dall'Ariete fino a Vergine. Notizie buone o cattive in amore e nel lavoro? Scopriamolo insieme passo passo, partendo con il mettere in luce i segni migliori e quelli con presunte difficoltà nel periodo. Bene, iniziamo subito col dire che a portare una ventata di fiducia in campo sentimentale sarà certamente l'ingresso della Luna in Toro. L'Astro d'Argento entrerà nel settore del predetto segno di Terra proprio in questo inizio settimana, precisamente alle ore 19:43 di fine pomeriggio.

Cosa dovranno aspettarsi, dunque, i segni dello zodiaco relativi alla prima sestina? Andiamo a scoprire maggiori dettagli entrando nel merito dei singoli segni, prima però, come da prassi c'è da consultare l'attesissima classifica quotidiana e poi passare alle previsioni astrologiche del 12 aprile.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Toro (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★★: Ariete, Leone;

4° posto - ★★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 12 aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 12 aprile al segno dell'Ariete predice l'arrivo di un lunedì poco incisivo sula lato economico/lavorativo, molto meglio invece il settore affettivo/sentimentale.

In amore, potrebbero esserci cambiamenti sia a livello famigliare in generale che con il partner. La vostra vita sentimentale risulterà in primo piano: avrete l'opportunità di modificare tante cose in meglio. Le stelle sapranno farvi ritrovare la passione e l'intesa profonda, avrete così la possibilità di trascorrere momenti molto piacevoli con la persona amata, soprattutto nell'ultima metà della giornata.

Single, la ruota della fortuna girerà nel verso giusto, magari favorendo quell'incontro d'amore che sognavate da tempo. Non indispettite il firmamento, perché le stelle si sono stancate di vedere che passate il tempo solamente a sognare senza agire. Nel lavoro, il giorno vi sorriderà e vi spingerà a pensare in grande. Gli astri in generale nutrono di speranza i progetti personali e professionali: il futuro è vostro!

Dimenticate le indecisioni: chi porta avanti un'attività in proprio farà presto molti progressi; gli altri vedranno avverarsi qualche speranza.

Toro: 'top del giorno'. La giornata del 12 aprile sarà brillante, altamente promettente in campo sentimentale. La Luna in Toro garantirà successo e nuove opportunità su cui contare. In amore pertanto, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, vi sono belle notizie in arrivo: la fortuna vi assisterà se siete già in coppia. Potrebbero arrivare occasioni capaci di offrire su un piatto d’argento una bella sorpresa. Riempite pure il vostro partner di coccole e attenzioni, magari preparando una serata speciale, vedrete che si scioglierà come neve al sole!

Single, la presenza benefica della Luna vi aiuterà durante la giornata ad ampliare alcune vostre conoscenze, magari anche a frequentare persone interessanti con cui condividere interessi o semplicemente per trascorrere del tempo in piacevole compagnia. Nel lavoro, coraggio, decisione, abilità e fortuna saranno le parole d'ordine di questo giorno, insieme a una straordinaria intraprendenza. Saranno queste le qualità che faranno la differenza, permettendovi di ottenere brillanti risultati, anche sotto il profilo finanziario.

Gemelli: ★★★. Giornata poco collaborativa verso intenzioni e/o progetti. Il periodo, valutato "sottotono" non dovrà essere preso troppo sottogamba: gli astri non mentono e se ignorati potrebbero anche essere vendicativi.

In campo sentimentale, vale anche per i singoli, non illudetevi troppo: nonostante la vostra natura (abbastanza) socievole, potreste scegliere di stare tranquilli magari a guardare un film o ascoltare musica. In amore, verranno meno un po' di energie a causa della posizione di Nettuno, nel frangente in quadratura al vostro Marte: le poche forze che avete le sprecherete sicuramente in scenate di gelosia al partner, per la maggiore immotivate. Cercate di fare chiarezza, probabilmente c'è qualcosa che vi turba ed ancora non ve ne siete resi conto. Single, la Luna reclama buonsenso; in fondo non c'è niente che non si possa risolvere col ragionamento. Basterebbe darsi un po' tempo e non scalpitare d'impazienza.

Strana l'atmosfera in campo amoroso; se vi chiedeste cosa stia succedendo, non sareste comunque in grado di darvi risposta. Nel lavoro, l'entusiasmo non mancherà, però le idee saranno confuse o caotiche. I progetti in questo momento sono tanti, ma solo alcuni saranno concretizzabili: esaminateli con calma prima di procedere.

Oroscopo e stelle di lunedì 12 aprile

Cancro: ★★★★★. Lunedì preannuncia una giornata all'insegna di "sospiri d'amore". Dunque periodo ricco di nuove emozioni e anche un pizzico fortunato. Certamente già dalla mattina, poi soprattutto nel pomeriggio e alla sera, vi sentirete leggeri come una piuma, pronti ad accogliere con favore buone notizie e belle novità. In amore, finalmente vi renderete conto di quanto siete fortunati e di quanto sia bella, unita e forte la vostra unione sentimentale.

Farete progetti insieme a chi amate e all'orizzonte potrebbe esserci già l'idea di fare un viaggio, da programmare per il futuro: pronti a passare dei divertenti momenti insieme alla dolce metà? Single, le passioni torneranno concrete, le sentirete, le percepite e sarà nel vostro interesse sfruttarle appieno. Buone notizie anche dal fronte sociale dove avrete la possibilità di allargare la cerchia delle vostre amicizie. Nel lavoro, splendido giorno da molti punti di vista, come si addice ad un buon comandante. Sarete in grado di navigare con il vento in poppa e anche con la bonaccia. Ora però è giunto il momento di consegnare il carico prezioso conservato gelosamente nella stiva. Scegliete il porto più sicuro e portate a compimento la missione che vi è stata affidata.

Leone: ★★★★. Giornata relativamente buona, a tratti sulla linea della sufficienza ma va bene anche così. Domanda: volete o no mettere ordine nella vostra vita di relazione? Bene, allora non perdete tempo con persone inconcludenti o con questioni che ormai fanno parte del passato. Datevi da fare sul fronte economico: ci sono alcune situazioni da sistemare e trattative interessanti da concludere. In generale, avrete una giornata all'insegna del buonumore e le stelle vi daranno la possibilità di rafforzare l'intesa con il partner. Alcune coppie cercheranno di agevolarsi a vicenda, andando incontro alle necessità di ognuno, senza che questi le debba per forza esprimere. Se ci sarà spontaneità, sarete già a buon punto.

Single, grazie alla posizione di Venere, parzialmente positiva in quanto speculare al 60%, un amore importante potrebbe nascere dall'oggi al domani. Affinché questo possa avvenire occorrerà che vi rendiate disponibili e aperti al dialogo. Abbassate la guardia, anche perché non c'è felicità senza rischio. Nel lavoro, tutto quello che farete sarà apprezzato. Le persone che vi circondano avranno modo di far sentire tutto il loro supporto. Non è sempre scontato ricevere sostegno, quindi godetevi questi momenti.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 12 aprile, indica questo primo giorno della settimana a massima positività. Vi accorgerete di avere accanto persone che non solo la pensano come voi, ma sono anche disposte ad appoggiare qualsiasi vostra scelta.

Avrete delle gratificazioni in ambito famigliare e nelle attività quotidiane. In campo sentimentale, avrete tutta la giornata per sistemare le questioni più urgenti che riguardano la vostra famiglia, poi potrete dedicarvi a tutto quello che vi fa stare bene. Cercate di essere più aperti a nuove esperienze: le coppie miglioreranno la loro complicità, soltanto se proveranno a venirsi incontro, specie sulle piccole questioni che di solito fanno litigare. Single, in questa giornata sarete in ottima forma grazie alle ottime congiunzioni astrali. Avrete energia da vendere e idee originali; in molti faranno a gara per starvi vicino, cosa che non farà che ingrandire il sorriso sul vostro volto. Godetevi a pieno questa splendida giornata senza pensare a domani.

Nel lavoro, ci potrebbero essere delle grandi opportunità in tutti i settori. Secondo le stelle, tenete gli occhi ben aperti e non lasciatevi scappare alcuna occasione.

