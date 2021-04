L'Oroscopo del 12 aprile è pronto a mettere in evidenza le previsioni zodiacali del giorno. In arrivo un ottimo inizio settimana all'insegna della Luna in Toro. L'Astro d'Argento sarà presente nel settore del sopracitato simbolo astrale di Terra a partire dalle ore 19:43 di questo lunedì. Pertanto si presume possa essere una giornata davvero molto positiva non solo per il Toro ma anche per l' Acquario, in questo caso sostenuto da uno splendido Marte in trigono a Giove nel segno. Ottimo inizio settimana anche per i nativi dei Pesci, indicati dagli astri in periodo da cinque stelle.

Scopriamo tutto il resto dei segni della seconda sestina analizzando le previsioni zodiacali di lunedì 12 aprile, pronte a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro.

Previsioni zodiacali del giorno 12 aprile

Bilancia: ★★★★. Giornata positiva, valutata nell'oroscopo di lunedì come "normale". In amore, eventuali giochi di coppia saranno da rimandare ai prossimi giorni, infatti in questo avvio di settimana avrete altro per la testa. In coppia, potreste trovare le giuste e meritate soddisfazioni se soltanto, anche per un istante, riusciste ad allentare la tensione abbandonandovi alle tenerezze del partner: ce la farete? Comunque sia, coloro che hanno una storia parallela in corso avranno più probabilità di arraffare qualcosina di particolarmente intrigante o di estremamente piacevole, ma a che prezzo!

Single, l'amore potrebbe bussare con forza alla porta del cuore. Chissà che andando ad aprire non vi troviate di fronte una vecchia conoscenza... Spesso Venere vi prende di petto, magari ostacolando ostinatamente ogni desiderio: se dovesse capitare di nuovo, mai arrendersi! Nel lavoro, se aveste bisogno di un po’ di tempo aggiuntivo per pensare bene ad una proposta d’impiego, ebbene, questo lunedì farà proprio al caso vostro.

Scorpione: ★★. In arrivo un giorno davvero al di sotto delle attese! Per molti di voi del segno questa non ci voleva, proprio adesso che le cose sembravano andare per il meglio. Non disperate, una soluzione di ripiego la si trova sempre; basta impegnarsi e cercare. In amore intanto, l’impulsività rischia di farvi perdere la testa più del solito, oppure di mettervi in una situazione critica: recuperate la vostra calma, parlatene con il partner, magari cercando insieme di discutere pacatamente su come fare.

Single, la Luna speculare, stressata dalla quadratura da Plutone, vi indurrà in tentazione presentandovi una persona davvero affascinante. Quest'ultima potrebbe complicarvi la vita: fate attenzione! Nel lavoro, vi sentirete un po' fuori fase, come se vi sembrasse troppo faticoso mantenere il ritmo di sempre. Imparate a correre insieme al mondo che gira intorno a voi: usate la prudenza per superare gli ostacoli della giornata.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo di lunedì 12 aprile al Sagittario indica una giornata poco reattiva nei diversi campi interessati, come l'amore e il lavoro. Tuttavia non sarà assolutamente da ritenersi negativa, anzi, se presa con le dovute misure la giornata vi regalerà discrete soddisfazioni.

La tentazione più grossa sarà quella di fare di testa vostra: questo andrà benissimo, visto che fino ad ora non dovete rendere conto a nessuno (o quasi) del vostro operato. Iniziamo a parlare di sentimenti: in amore, se ci fosse qualche incomprensione col partner, dunque sarebbe ideale tenersi alla larga dalle discussioni. Quindi, uscite per fare una passeggiata, oppure cercatevi qualche altro diversivo che rilassi completamente o che vi faccia dimenticare ogni problema. Single, la voglia d’evasione e di divertimento ad ogni costo potrebbe essere sufficiente per mandare all’aria una storia potenzialmente promettente, stroncandola sul nascere. Puntate su nuove strategie pensando a qualcosa di fattibile.

Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero prevede che alcune questioni lasciate in sospeso vi terranno in pugno: cercate di trovare un modo per risolverle, una volta per tutte.

Oroscopo e stelle di lunedì 12 aprile

Capricorno: ★★★★. Giornata da considerare come abbastanza positiva: si chiariranno alcune situazioni, si approfondiranno rapporti ed in generale si ritroverà finalmente quel po' di serenità che tutti voi del segno state aspettando. Dovete solo stare attenti alle questioni economiche rimaste in sospeso. La giornata d'inizio settimana in ambito affettivo è prevista invece con qualche battibecco di troppo. Riguardo l'amore di coppia, è possibile un rinnovamento della fiducia nei confronti della persona amata: in tanti vi farete coinvolgere completamente dall'intensità di un sentimento unico, capace di rendere la vostra giornata ricca di trepidazioni.

Single, se qualche scaramuccia con la persona che vi piace potrà irritarvi, non drammatizzate: si tratta di una nuvola passeggera. Se poi la cosa dovesse persistere, allora cercatevi un'altra fonte di interesse, questa attuale potrebbe essere in via di esaurimento... Nel lavoro, occasioni per "fare centro" non mancheranno di certo, soprattutto se avete un’attività professionale in proprio.

Acquario: ★★★★★. Sarà un giorno positivo, a tratti coinvolgente e anche abbastanza fortunato. In generale questo inizio settimana procederà nel modo desiderato, consentendo finalmente una bella ripresa al rapporto di coppia. In molti casi il cuore godrà momenti di serenità assoluta: con il partner non ci saranno più quei momenti di scontro che tanto spesso hanno caratterizzato molte delle vostre giornate.

In molti casi vi renderete piacevoli e accessibili, a tutto vantaggio del buon umore. Quest'ultimo sarà all'ordine del giorno permettendovi di vivere positivamente con partner, famigliari e amici. Single, qualcuno potrebbe vivere una grande passione: diciamo che un’amicizia potrebbe trasformarsi improvvisamente in "qualcosa di più". Potrebbe essere quindi un buon periodo per l’amore. Se lo vorrete, inizierà una storia bellissima proprio in questo avvio di settimana: dai, avete tutte le qualità per farlo... Nel lavoro, importanti soluzioni sono in arrivo. Datevi da fare e non trascurate alcun dettaglio.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 12 aprile, indica che sarà una giornata all'insegna della positività della buona fortuna nel settore delle finanze, degli affari o nelle attività di lavoro in generale.

In amore pertanto, bene i sentimenti a patto di saper gestire alcune situazioni attualmente in stallo. Comunque state tranquilli, tra non molto tutto tornerà a posto. Intanto, in coppia cercherete (se non lo steste già facendo) di mantenere in tutti i modi il buon umore anche se, spesso, quasi tutto sembra girare contro di voi: tenete duro! Single, ci potrebbero essere delle nuove emozioni nella sfera sociale, il che vi farà sentire molto bene. Magari qualcuno tra i vostri sogni più agognati, dopo un lungo periodo di fermo, potrebbe finalmente realizzarsi. Nel lavoro, anche qui buone chance e nuove idee di certo vi mancheranno. Grazie alla vostra risaputa determinazione riuscirete a perseguire al meglio ogni cosa, fino in fondo.

Classifica 12 aprile, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 12 aprile è servita. Analizziamo insieme l'andamento probabile riservato dall'Astrologia ad ognuno dei dodici segni rappresentanti l'arco zodiacale con la speranza di trovare il nostro simbolo astrale nella zona alta della scaletta. Il responso di lunedì mostra al primo posto il segno del Toro: curiosi di svelare i restanti segni?

Le stelline di lunedì 12 aprile: